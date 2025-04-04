В конце марта в Подмосковье похоронили “вагнеровца” Евгения Скакунова, который погиб в Белгородской области, отражая попытку ВСУ прорваться в Красную Яругу, узнал RTVI. Он прошел путь от добровольца в Приднестровье, до разведчика в Донбассе, штурмовика в Ливии и ЦАР и участника «бахмутской мясорубки», не получив при этом ни одного ранения.

Днем 20 марта Андрей был на работе, когда ему пришло сообщение от знакомой. Та писала, что ее бывший парень, давний и близкий друг Андрея, погиб в Белгородской области. Андрей тут же бросился проверять эту информацию и связался с сослуживцами своего товарища. Те подтвердили — Евгений Скакунов, он же «Дэй», действительно погиб.

«В тот момент я почувствовал опустошение, — рассказал Андрей RTVI. — Женька часто уходил в командировки, и всегда возвращался. У него было столько планов, он должен был вернуться».

Подруга Скакунова Дарья вспоминает, что в день, когда появились первые, еще пока не подтвержденные вести о его гибели, ей пришло от него сообщение с текстом: «Работаем». «Появилась надежда», — говорит девушка. И добавляет, что она так же быстро растворилась, как и возникла. Выяснилось, что на телефоне «Дэя» просто появилась связь, и ей пришло сообщение, которое он набрал раньше, нажал кнопку «отправить», а оно зависло из-за отсутствия связи. И вот теперь — сообщение пришло, но «Дэй» к тому моменту был мертв.

«Дэй» находился в районе Красной Яруги вместе с первым начмедом «Эспаньолы» Иваном Демидовым, или «Доктором Ботоксом». 18 марта, в день, когда состоялись телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой из США Дональдом Трампом об урегулировании конфликта на Украине, ВСУ предприняли попытку прорваться в Белгородскую область. Штурмовик Скакунов и военный медик Демидов в тот день были переведены в артиллерию. Вместе с еще несколькими сослуживцами они около 10 часов вели бой с противником, не давая ему пройти в Красную Яругу. В конце концов ВСУ отступили. Но сразу после этого ударили по российским позициям из «Хаймарсов». Скакунов и Демидов погибли.

Их хоронили вместе, в один день, на Дятловском кладбище в Подмосковье. На похороны пришло множество людей, в том числе футбольные фанаты: Иван Демидов был болельщиком «Торпедо», Евгений Скакунов — болел за ЦСКА. Еще несколько лет назад они вполне могли сойтись в какой-нибудь околофутбольной драке после матча своих клубов, но теперь родина, по словам их друзей и знакомых, для них значила «слишком много, чтобы за нее не умереть».

«Такие девчонкам нравились»

Евгений Скакунов родился в Коряжме Архангельской области. Но на Севере надолго не задержался. Спустя три года родители переехали поближе к центру — в Смоленскую область. «Он любил говорить: я северянин! Я посмеивался, мол, три года на севере прожил, северянин он», — вспоминает с иронией друг Скакунова Андрей. В свою очередь депутат госсовета Коми Виктор Бетехтин, который был знаком с «Дэем», северянина в нем распознал сразу. «Мы как-то быстро и легко стали понимать друг друга, а потом оказалось — вот он северный менталитет. Желание помочь тем, кому тяжело, предопределило его жизненный путь», — вспоминал депутат Скакунова в своем телеграм-канале.

Север действительно оставил на молодом человеке свой отпечаток — у «Дэя» были яркие голубые глаза, густые брови, длинные ресницы. Сам — жилистый, крепко сбитый, любитель позаниматься на турниках и брусьях. Знакомые говорят, что, когда тот повзрослел, от девушек у него отбоя не было. «Такие, как он, девчонкам нравились», — говорит Андрей.

Подруга «Дэя» Дарья рассказывает, что спорт занимал важное место в его жизни. «Он постоянно тренировался, — вспоминает девушка в беседе с RTVI. — Особенно любил турники, они были у него около дома, на даче, на фронте».

На Смоленщине семья жила в городе Ярцево. Там Скакунов учился в школе, а после нее, уже будучи в Тамбовской области, — пошел в армию. «По его рассказам, он с детства увлекался военной тематикой», — говорит его друг. Юный Скакунов часто ходил в лес, исследовал места сражений — ведь Смоленщина одной из первых приняла на себя удар Вермахта во времена Великой Отечественной войны. «Притаскивал каски какие-то домой, — продолжает Андрей. — Раньше-то, когда он рос, все это было проще, все под ногами, условно говоря, в лесу найти можно было».

Служил Скакунов в миротворческих войсках, в качестве контрактника успел побывать в Приднестровье, где получил свою первую контузию. Когда вернулся, поступать в институт не стал. Так что у него 11 классов образования, да мешок военной науки за плечами.

После возвращения на гражданку Скакунов переехал в Москву, успел поработать в сопровождении и даже в банке. Тогда же он влился в околофутбольное движение, начал болеть за ЦСКА. Тогда же они сдружились с Андреем.

«Однажды, во время отпуска, Женька участвовал в одной околофутбольной теме. Была проверка, нужно было подраться, против них тогда вышла одна из топовых московских фирм — то ли Union, то ли «Гладиаторы», сейчас уже не вспомню. И вот Жене тогда сильно досталось — он тогда смеялся, мол, 30 секунд, два ребра и челюсть сломаны. И вот он вместо отдыха весь отпуск провалялся в больнице. Но он с юмором к этому относился, он вообще ни сколько не пессимист по натуре…был», — вспоминает Андрей.

Еще Скакунов любил читать книги по военной тематике. «Последний раз, когда у него был, заметил на полке книжки про белогвардейцев», — говорит Андрей.

Также Евгений увлекался альпинизмом и путешествиями. Они с Андреем как-то вступили даже в Русское географическое общество, хотели снимать фильм про Кольский полуостров. Для начала, правда, планировали просто съездить на Север, посмотреть, как оно все там сейчас. Но потом вспомнили, что на Севере медведи. «Мы начали думать, что делать, если медведь на нас нападет. Женька говорил, что ничего страшного, отобьемся, просто надо будет заточить рогатину и взять побольше ножей. Он был шутником, любил приколоться», — говорит Андрей.

Донбасс и фото на «Миротворце»

В 2014 году после Евромайдана, когда Киев направил войска в Донбасс, Евгений начал искать выходы на тех, кто помог бы ему отправиться на восток Украины. Вопрос «с чей стороны» для него не стоял — воевать он мог только за пророссийские силы. Стоял другой вопрос — что там все-таки происходит, потому что поначалу понять что-либо, находясь в Москве, было сложно.

В 2015 году Скакунов оказался в Донбассе, где примкнул к ополчению, состоял в батальонной-тактической группе. Провоевал там четыре месяца, 9 мая маршировал вместе с сослуживцами на параде в Донецке, а потом вернулся в Москву. Рассказывал потом своим друзьями, что так и не понял, для чего там идет война.

«Причем, как он говорил, если донецких ребят хоть как-то еще можно понять — по ним били, они отбивались. То украинских, киевских —реально понять было невозможно. Они как-то в плен ВСУшника взяли, он с ними за одним столом сидел, ел, пил, — ни у них к нему агрессии, ни у него к ним. Другое дело нацбаты — те, по рассказам Женьки, наших в плен не брали, а наши — их», — вспоминает друг Скакунова Андрей.

Следующие четыре года Евгений Скакунов жил на гражданке. Занимался промышленным альпинизмом, ходил на футбол с друзьями. К тому моменту его фотография уже висела на украинском сайте «Миротворец». А он, лишь посмеиваясь над этим, время от времени проговаривался, что его снова тянет на воинскую службу.

Любил болтать о геополитике

Свой первый контракт с ЧВК «Вагнер» Скакунов заключил в 2019 году, попал в Ливию, потом была ЦАР.

«Поначалу он взял себе позывной «Норд», все-таки он упорно настаивал на том, что он парень с севера, — рассказывает Андрей. — Но в итоге в компании «Норд» не прижился. Ему дали позывной «Дэй», в переводе с арабского — светлый».

«Дэй» успел поучаствовать в целом ряде операций «вагнеровцев». За три года командировок в Сирию и страны Африки на его форме скопилось множество медалей — внутренних «вагнеровских», в том числе «окопный крест», правительственных и прочих. Например, Скакунов имел награду за освобождение близкого к Евгению Пригожину политолога Максима Шугалея, крест за воинскую доблесть — высшая воинская награда ЦАР, а также награду за операцию в Триполи.

«Мы там поработали так, что турки на три дня флаги спустили», — рассказывал про нее «Дэй» друзьям. Про ливийский орден он говорил: «Смотри, у меня такой же, как и у Каддафи».

«Начало боевых действий на Украине в 2022 году не стало для Жени неожиданностью», — рассказывает Андрей. По его словам, они со Скакуновым, когда тот приезжал в отпуск, любили болтать о геополитике. «Дэй» объяснял своему другу, что какие-то внешние силы активно ведут свои игры, и намеренно растягивают военные силы РФ — сначала Карабах, потом Казахстан, а ближе к 2022 году была заметна активность и украинской армии, стягивающейся к границам Донбасса. «У Жени был большой боевой опыт, он все это прекрасно понимал», — говорит друг «Дэя».

Пули обходили его стороной

Командировка на Украину не заставила себя долго ждать. Туда Евгений Скакунов отправился после того, как Киев вышел из переговорного процесса в Стамбуле. По словам его друга, «Дэй» поехал на Украину без лишних эмоций. «Понимаете, для него это была работа. Но работа во благо интересов родины, — объясняет Андрей. — Он был человек чести и всегда мог четко, отставив в сторону моральные принципы какие-то, выполнять поставленную задачу. Перед ним ее поставили, значит, он должен ее выполнить, и он ее выполнял».

Скакунов побывал в самом пекле спецоперации — в Бахмуте, где, по данным Евгения Пригожина, подразделения ЧВК «Вагнер» потеряли около 20 тысяч человек. «Дэй» воевал на северном фланге Бахмута. За все это время получил лишь контузию. Про Бахмут своим друзьям он рассказывал все то же, о чем потом в своих видеообращениях вещал и Пригожин — прежде всего, про снарядный голод.

Затем было Харьковское направление, где Скакунов выполнял задачи в составе разведроты ЧВК «Вагнер».

Это может показаться удивительным для человека с таким послужным списком, но за почти шесть лет постоянного участия в боевых действиях, причем чаще всего на позиции штурмовика, у Евгения Скакунова не было ни одного ранения. Пули обходили его стороной, осколки секли других, но он оставался цел. Однажды, как рассказывают его товарищи, прямо перед его лицом пролетел снаряд гранатомета — и уничтожил следовавший впереди «Урал», а потом, вторым выстрелом — еще один. Третий «Урал», в котором ехал сам «Дэй», проскочил, а на самом Скакунове — ни царапины.

Судьба распорядилась так, что единственное ранение, которое он получил, сразу оказалось смертельным.

«Если и умирать, то только в бою»

Подруга Скакунова Дарья рассказала RTVI, как однажды они вместе решили сходить в Парк Победы в Москве. У «Дэя» к тому моменту за плечами был обширный боевой опыт. На гражданке ему было тесно. Он находился в таком состоянии, когда военная жизнь постепенно вытеснила обычную. Когда «Дэй» с Дарьей подошли к металлическим рамкам, его не пропустили, так как у него с собой были перцовый баллончик и ножи — в Донбассе на такую мелочь никто бы даже не обратил внимание.

«Он даже не задумывался, что подобные предметы могут вызвать проблемы и даже не мог себе представить, чтобы свой арсенал надо оставить дома», — рассказывает Дарья.

В другой раз они вместе ходили к народному мемориалу на Варварке. «Мы прошлись по Зарядью, дошли до мемориала участникам СВО, где почтили память ребят, которых Женя знал лично. Он рассказывал о себе, о своих желаниях, мечтах, — говорит Дарья. — Он мечтал отправиться в Африку в отпуск после очередной командировки».

Андрей провожал Скакунова в каждую из его командировок и так же встречал. У друзей была своя договоренность — во время командировок «Дэй» коротко писал другу в мессенджере — «жив, здоров». Это все, что нужно было знать Андрею. «Телефон ведь всегда мог оказаться в руках у противника. Поэтому никаких подробностей о месторасположении и прочем. Два самых главных слова — вполне достаточно. Остальное приедешь — расскажешь», — объяснил друг «Дэя».

Незадолго до своей последней командировки Скакунов неожиданно решил познакомить Андрея со своей мамой. «Дескать, 20 лет дружим, а лично все никак и не познакомитесь», — вспоминает друг «Дэя». Он еще сказал Андрею, что так им будет легче коммуницировать. На случай чего? — такой вопрос даже не звучал.

В январе 2025 года Андрей снова провожал Скакунова — тот уже знал, что будет отправка в Белгородскую или Курскую область. Друзья сначала вместе ехали по Москве в машине (Скакунов обычно оставлял авто во дворе дома, где живут родители), и там оживленно разговаривали. Потом «Дэй» довез Андрея до дома, и они решили поговорить еще и у машины, снаружи. Как будто не могли наговориться, и не хотелось расставаться. А может быть, на уровне подсознания что-то щелкнуло: это последний разговор, потом будешь приходить ко мне на могилку, там договорим, в тишине — под елями.

«У него не было глобальной мечты, — вспоминает Андрей. — Он был приземленный. Сначала хотел машину — появилась машина. Хотел дачу — купил дачу. А такого, что — я хочу стать властелином мира — нет. Он вообще говорил, что как навоюется, пойдет работать таксистом!».

А еще, вспоминает Андрей, «Дэй» хотел семью. «Чтоб жена, дети, то есть все по-человечески», — говорит он.

«Мы переписывались до последних дней. Последний разговор касался темы семьи и будущего, — вспоминает подруга «Дэя» Дарья. — Женя говорил, что пришло время задуматься о создании семьи, рождении детей. Он мечтал закончить все дела на своей даче, посадить деревья, и о двух сыночках. Он размышлял о том, как важно найти правильного партнера, с которым можно строить крепкую семью. Говорил, что в наше время бывает сложно встретить тех, кто действительно подходит».

Но к своим 42 годам жениться «Дэй» так и не успел. 18 марта его не стало. К его многочисленным наградам скоро должны добавиться еще две — медаль Суворова и орден Мужества. И обе — посмертно.

Однажды Скакунов с Андреем говорили про смерть. И «Дэй» сказал, что умереть в старости, «в немощи», он бы не хотел. «Если и умирать, — говорил он, — то только в бою». Вот так в бою он и погиб. “Дэя” похоронили рядом с боевым товарищем “Ботоксом”. Рядом с их могилами реют флаги ЧВК “Вагнера” и “Эспаньолы”.