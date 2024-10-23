В Орле двух сотрудников ДПС подозревают в ограблении участника боевых действий на Украине. По данным следствия, полицейские похитили у него почти 2,7 млн рублей — деньги, которые мужчина получил за ранения и на которые собирался купить квартиру. Полицейские обвинения отрицают, однако суд уже заключил их под стражу. RTVI узнал подробности этой истории.

О задержании сотрудников ДПС по подозрению в грабеже в особо крупном размере (ч.3 ст.161 УК РФ), стало известно 19 октября. В сообщении Следственного комитета по Орловской области говорилось, что двумя днями ранее сотрудники отдельного батальона ДПС в Северном районе Орла остановили автомобиль местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, и похитили из салона машины принадлежащие ему 2 млн 660 тыс. рублей.

Местное издание «Орловские новости» уточнило, что всего задержаны были три сотрудника ДПС, а потерпевшим оказался ветеран СВО. Как выяснил RTVI, речь идет о жителе Орла Никите Хурсе. В июне 2024 года он действительно заключил контракт и отправился в зону боевых действий на Украину. Уже в середине августа мужчина был ранен, после чего его отправили на лечение сначала в Белгород, а потом в Петербург. В сентябре он вместе с супругой Оксаной вернулся в Орел. В октябре Хурса, пока восстанавливался от ранений, запланировал покупку квартиры. Для этого он снял в банке 2,65 млн рублей наличными. Сделка по купле-продаже жилья должна была состояться на днях.

По словам Оксаны Хурса, 17 октября Никита напился и пьяным сел за руль. Деньги, хранящиеся в пакете в купюрах по пять тысяч и две тысячи, бросил на пассажирское сиденье. «Я это лично видела», — подтвердила она в разговоре с RTVI.

В какой-то момент автомобиль начали преследовать несколько экипажей ДПС, рассказала Оксана, которая знает подробности от мужа. Когда Хурса решил остановиться, он находился уже в Северном районе города. Один из патрульных автомобилей, что вели преследование, уехал. Второй приблизился к авто участника СВО. В нем находились два инспектора и один стажер, который учится на пятом курсе института МВД. Один из инспекторов вышел и из салона, подошел к автомобилю Хурсы и потребовал от него пересесть на заднее сиденье. Тот подчинился, рассказала его супруга, которая по делу проходит как свидетель.

Инспектор, по словам Оксаны, увидел пакет с деньгами и регистратор. Гаджет сотрудник ДПС потребовал сразу же выбросить, что Никита Хурса тут же и сделал. Потом, говорит Оксана, ДПСник «спустил машину к гаражам», взял пакет с деньгами, достал оттуда 37 тысяч рублей, бросил их Никите, и вышел из машины. Хурса также рассказал супруге, что инспектор перед тем как покинуть авто сказал ему: «Сиди и не дергайся».

В момент инцидента Никита Хурса был в носках и без обуви, в военных штанах и футболке. Сотруднику ДПС он сообщил, что является участником СВО, утверждает супруга Оксана.

Сама она, когда Никита сообщил ей о случившемся, выехала на место и начала звонить в полицию. Там ей предложили приехать в отдел, но Оксана не согласилась: «Тут почти три миллиона [похитили], я никуда не поеду, приезжайте сами!».

На место приехали кинологи. Изъяли из салона брошенные сотрудником ДПС деньги. Той же ночью были задержаны и сами ДПСники. Ночь они провели в ИВС, после чего один из них, — курсант института МВД, — был отпущен.

Двое инспекторов отрицают, что брали деньги. 19 октября пресс-служба орловского управления МВД выступила с заявлением. В нем озвучены версии потерпевшего и сотрудников ДПС. «Сотрудники Госавтоинспекции пояснили, что примерно в 23 часа в районе остановки общественного транспорта «Звездный» по ул. Бурова г. Орла ими была предпринята попытка остановки «Мазда-3», двигавшегося без включенного света фар. Водитель не выполнил законные требования об остановке транспортного средства и предпринял попытку скрыться. В дальнейшем он бросил автомобиль и сбежал с места происшествия. Задержать мужчину не представилось возможным», — говорится в заявлении УМВД.

В нем также говорится, что отдел собственной безопасности полиции намерен установить все обстоятельства произошедшего. «Также будет дана оценка полноте принятых мер правоохранителями при задержании правонарушителя и обеспечению сохранности автомобиля и находящегося в нем имущества», — отмечается в сообщении УМВД.

Версия, озвученная в пресс-релизе полиции, расходится с позицией Следственного комитета. По данным близкого к следствию источника RTVI, среди улик, которыми располагает СК, — есть запись нагрудного видеорегистратора, а также протоколы очных ставок.

20 октября СК официально сообщил, что сотрудники ДПС были арестованы. Кроме того, добавили в СК, по факту произошедшего в отношении них возбуждено второе уголовное дело — помимо грабежа им вменили также превышение должностных полномочий (ч.3 ст 286 УК РФ).

Инспекторам ДПС грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас они находятся в СИЗО. Следственные органы занимаются поиском денег. Сам Никита Хурса сказал RTVI, что про задержанных госавтоинспекторов «должен узнать весь мир», но от дальнейших комментариев отказался, сославшись на усталость.

«Деньги, которые похитили, Никита получил за ранения, и они были на покупку жилья», — рассказала Оксана Хурса. По ее словам, ее муж сильно разозлился из-за того, что лишился денег. «Он такое повидал и прошел. Пить мочу, извините, чтобы выжить, и жрать по помойкам, ходить по костям и смотреть на тела своих погибших ребят, чтобы их вынести, — это такое постоянное напряжение», — сказала Оксана Хурса RTVI. И добавила: «Все мы под богом ходим, и правосудие божье рано или поздно случится».