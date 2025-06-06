Украина провела массированную операцию по нанесению ударов беспилотниками по российским военным аэродромам, в результате чего были повреждены несколько самолетов. Одновременно был проведен теракт на железной дороге: на пассажирский поезд обрушился взорванный мост. Все это происходит на фоне того, что Вооруженные силы России широким фронтом наступают в Сумской области, а также в Донбассе. RTVI выяснил у сооснователя и редактора проекта «Ватфор» Сергея Полетаева, ждать ли боев за Сумы, от чего у ВСУ самые большие потери и когда случится прорыв фронта.

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Украинская элита превращается в партизан

Ваше мнение по поводу диверсий на российских аэродромах и терактов на железных дорогах, в том числе против гражданского поезда, почему Украина перешла эту границу?

Ответ очевиден — им необходимо показывать, что они еще что-то могут. Инициатива на поле боя за Россией. Мы решаем, где наступать, когда наступать, какими силами и вообще, что делать.

Они же раз в год на протяжении трех лет обязательно пытаются изменить стратегическую ситуацию в свою пользу. Было осеннее наступление 2022 года (единственная успешная попытка); в 2023 году была первая и последняя попытка стратегического наступления — провальный «контрнаступ»; в 2024 году была курская авантюра. И вот сейчас, в 2025 год — масштабные диверсии. Укладываются ли нынешние атаки в эту череду попыток перевернуть доску? Если предположить, что да, то тогда получится, что они от каких-то чисто военных целей переходят уже к чисто показным.

Им нужно демонстрировать спонсорам, что они еще что-то могут. Я об этом пишу уже не первый год, но вот на днях об этом прямым текстом сказал Зеленский: смотрите, смотрите, мы не проигрываем.

Но при чем тут поезд с гражданскими?

Мы не знаем, возможно через несколько лет будут опубликованы данные, зачем они это сделали. Спекулировать не буду. Тут важнее принципиальный факт, что украинское государство расползается и превращается в террористическую организацию. Это естественный ход вещей, прогнозируемый. Потому что, когда у тебя нет возможности отвечать на фронте, ты переходишь к партизанским действиям, а они всегда так или иначе террористические. Вспомним войну в Чечне, ее фронтовую часть чеченские сепаратисты проиграли очень быстро, что Первую, что Вторую. Это заняло месяцы, а во Второй — вообще недели. Но после этого была многолетняя партизанско-террористическая война.

У Украины есть шанс не пойти по террористическому пути. Украина пока остается государством. А у государства есть инстинкт самосохранения. Потому перед украинскими элитами сейчас выбор: остаться элитой относительно крупного европейского государства, или превратиться в партизан.

Стоит ли брать Сумы

В некоторых российских околовоенных пабликах пишут, что Сумам создалась реальная угроза, а в украинских пабликах можно увидеть призывы к эвакуации мирного населения города. Насколько угроза соответствует действительности?



Если говорить о самом городе Сумы, я бы не ждал. Я думаю, что при нынешнем положении дел на фронте крупная операция по взятию того или иного города размером с Сумы, а там 260 тысяч человек живет, возможна только при развале фронта. Если это произойдет, я думаю, что это явление будет каскадным и мы увидим обрушение фронта на Донбассе и в других областях. В таком случае это будет означать проигрыш конфликта для Украины. В таком случае не нужно будет брать областные центры и вести за них кровопролитные городские бои.

Как оцениваете боевые качества гарнизона ВСУ в Сумах?

В Сумах как такового гарнизона нет. Там оборону держит Территориальная оборона. А вот в Сумской области, на фронте остатки тех частей, которые вышли из Курской области, они порядком измотаны, побросали всю технику, но тем не менее мотивированы. То есть в плане личного состава это серьезная сила.

Хотя в какой-то момент и они поплыли. 47-ю бригаду «Магура» пытались бросить на Тёткино, снова в Курскую область: «идите обратно в Россию, втыкайте там в флаг». После этого один их командиров психанул и в отставку подал. Это прямо практически бунт, причем в одной из самых раскрученных и националистически мотивированных бригад.

Как мы видим в Тёткино действительно кто-то пытается сейчас прорваться.

Местность вокруг Тёткино с нашей стороны совсем глухой угол, туда тяжело добраться, с украинской, через границу, намного проще. Туда от Белополья рукой подать. Попытка удержать Тёткино — повторение истории с Крынками, где не удалось расширить плацдарм, но все равно продолжали слать на убой новый и новый десант. Наверное чтобы Зеленский смог заявить, что он сменил Суджу на Тёткино.

Есть мнение, что не обязательно заходить в Сумы, а можно потихоньку окружать, отсекать от снабжения.



Я думаю, что вообще не стоит цели брать город. Цель другая и вполне очевидная: после освобождения Суджи и вообще всего этого приграничного района перенести боевые действия на территорию Украины, сделать буферную зону, чтобы в Курской области могла восстанавливаться мирная жизнь. Почему люди, которые изобретают некое «взятие Сум», игнорируют эту вполне официально заявленную цель?

Конфликт идет на истощение

Опять же, можем посмотреть на север Харьковской области и Волчанск. Почему-то среди тех же «ура-военкоров» считается, что операция, которая была год назад, вышла неудачная.

Да, я видел такие мнения, писали мол, неудачная потому, что Харьков не взяли.

Кто сказал, что собирались в Харьков? Они сами себе это придумали и сами себя теперь расстраивают. Там вполне четко заявлялась цель обезопасить Белгород. Теперь в Белгороде относительно тихо в сравнении с тем, что было прошлой весной.

Насколько я понимаю нашу стратегию, у генштаба сейчас нет задачи взять тот или иной город, порадовать военкоров. Все наступательные штурмовые действия в разных областях — это средство истощения противника до той степени, что он не сможет сдержать фронт, чтобы произошел фазовый переход и фронт начал коллапсировать. Конфликт идет на истощение, и в этом смысле неважно, где наступать. Где получается, там и наступают, истощая противника.

Но города всё же брали.



Кураховская операция была подготовлена и проведена, потому что для нее сложились обстоятельства. Обстоятельства для нее сложились, потому что очень хорошо продвинулись от Авдеевки. А потом случился случайный прорыв в Очеретино, который повлек за собой очень далеко идущие последствия.

Или Угледар, эта крепость была занозой, не давала продвигаться. Город на холме, на стыке фронтов, плюс там железная дорога на Мариуполь проходит. У города было оперативное значение, вот его нужно было брать. Так или иначе, думаю, что и в этом году мы будем видеть последовательную раскачку фронта, попытки наступать по нескольким направлениям, пользуясь численным преимуществом, превосходством артиллерии, полным господством в воздухе.

Эта раскачка будет вынуждать противника перебрасывать резервы туда-сюда, и у них будет рваться оборона, то там, то сям и в какой-то момент им некем будет латать дыры.

Русские с обеих сторон вообще хорошо воюют

Что у Украины с резервами?

У меня есть ощущение, что к этой весенне-летней кампании они подготовлены заметно хуже, чем в прошлом году. В прошлом году они снижали возраст мобилизации, это на короткое время дало им приток свежих сил. В этом году пополнять ряды ВСУ значительно тяжелее. Я думаю, что это может в этом году привести к коллапсу фронта. Приведет или нет, загадывать не могу, потому что противник весьма изобретательный.

Русские вообще хорошо воюют. Русские с той стороны и с этой, и они очень изобретательно пользуются теми средствами, которые у них есть. Например, оборона ВСУ уже давно держится преимущественно на дронах, и это важная новация этого вооруженного конфликта.

Кроме провала планов по мобилизации в ВСУ массовым явлением стали «СЗЧ-шники». Это дезертиры. По-украински — самовольное звильнение части (СЗЧ). Это у них широко употребляемый термин, а если какое-то слово уходит в народ — значит, и явление массовое. В прошлом году было 89 тысяч уголовных дел за год по СЗЧ. Это только те, по которым возбудили дела, а так их больше. Это либо дезертиры, которые убегают с фронта домой, либо отказники — «что хочешь со мной делай, командир, я в бой не пойду». А в этом году за три месяца есть статистика: уже 45 тысяч дел. То есть по 15 тысяч в месяц. Внушительные цифры, и они растут.

Похоже, что дезертиры это сейчас главная статья потерь украинской армии. Кого-то возвращают назад, но если сбежал один раз, то какой из него боец-то? Я думаю, что этот фактор имеет шанс фатально сказаться на фронте в этом году, если у нас хватит сил им воспользоваться.

Беседовал Алексей Сочнев