20 марта КНДР успешно испытали сопло двигателя для гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Тест прошел на земле, им руководил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. RTVI рассказывает о том, что значат эти испытания и зачем Пхеньян создает все больше ракет и ядерного оружия.

Новый твердотопливный двигатель будет использоваться для гиперзвуковых ракет средней дальности нового типа, «имеющих еще одно стратегическое значение», утверждает ЦТАК

По итогам запуска Пхеньян составил график, когда будет завершена работа над этой новой гиперзвуковой ракетой, сообщает северокорейское издание, не уточнив конкретную дату.

Гиперзвуковым ракетам уделяют особое внимание в КНДР. По словам самого Ким Чен Ына, развитие таких комплексов вооружений так же важно, как и создание межконтинентальных баллистических ракет.

Задачу создать свой гиперзвуковой комплекс в Пхеньяне поставили еще в 2021 году на съезде Трудовой партии. Тогда Ким пообещал совершенствовать ядерное вооружение: уменьшать габариты, вес, увеличивать мощность вооружения и разрабатывать стратегическое ядерное оружие для разных объектов. Тогда же Ким поставил задачу и создать гиперзвуковое оружие вместе с атомными подводными лодками и разведывательными спутниками, уточняет южнокорейское агентство «Рёнхап».

В январе этого года, КНДР провела испытание гиперзвуковой боеголовки. Согласно японской газете Sankei, в какой-то момент после запуска скорость полета ракеты превысила 10 махов (скорость звука — 5 махов). Об этом газете сообщили военные источники в Сеуле. Собеседники Sankei считают, что такая ракета в теории может достичь американских баз на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Новые же испытания скорее всего направлены на улучшение качеств гиперзвуковых ракет, протестированных в январе. По крайней мере так считают южнокорейские военные, пишет «Рёнхап». «Есть подозрение, что это испытание с целью улучшения характеристик двигательной установки гиперзвуковой ракеты, запущенной 14 января», — сказал представитель объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

О проведении испытаний сообщили на следующий день после окончания учений артиллерии. 19 марта Ким Чен Ын посетил стрельбы «сверхбольших» 600-мм реактивных систем залпового огня. Учения проводились для проверки «реальных боевых возможностей», уточняет ЦТАК. Так, 18 марта, КНДР запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря.

В первое половине марта США и Южная Корея провели ежегодные совместные военные учения «Щит свободы». Они проходили 11 дней, в ходе них отрабатывали проведение операций с использованием почти всех возможных средств: наземных, морских, воздушных, кибернетических и космических.

КНДР обладает развитым ракетостроением, материаловедением, испытательной инфраструктурой. Также у КНДР есть возможность проводить регулярные запуски, что означает, что у Пхеньяна действительно есть технологии, позволяющие разрабатывать гиперзвуковые ракеты средней и большой дальности, рассказал RTVI эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталев.

«Если страна освоила ракеты баллистические средней и большой дальности, тепловую защиту головных частей, разные композиты и прочее, то далее принципиальных препятствий нет. Особенно если не пытаться сделать что-то с совсем уж уникальными характеристиками. У КНДР это есть», — сказал Хрусталев в беседе с RTVI.

В теории КНДР, конечно, могли получить подобные разработки от третьих стран, но проекты подобного масштаба не могут быть реализованы без нужной промышленной базы, считает эксперт. По его словам, «для подобных программ слишком критично состояние своих соответствующих областей».

«Гиперзвуковые блоки способные летать на малые дальности (сотни километров), и разгоняемые разными баллистическими ракетами уже были продемонстрированы в 2021, 2022 и 2024 годах. И не только в официальных материалах ЦТАК. Системы слежения враждебных КНДР стран фиксировали вполне длительные и дальние полеты объектов с необычными траекториями», — объяснил Хрусталев.

Как отметил эксперт, главное отличие гиперзвукового оружия от других ракет — это не скорость ракеты или скорость отделяемого головного блока сами по себе. А лишь когда эта скорость одновременно сочетается с возможностью двигаться в атмосфере на протяжении относительно большого периода времени, при этом ещё и обладая способностью маневрировать с использованием аэродинамических сил.

«Это обеспечивает иное сочетание высоты, скорости и характеристик маневров уклонения от перехвата — нежели у более традиционных ракетных средств доставки ядерного оружия, — рассказывает Хрусталев. — Это, в свою очередь, либо делает невозможным, либо усложняет перехват таких объектов многими традиционными системами противовоздушной и противоракетной обороны. Но не это главное».

«Пхеньян создает комплексную систему осуществления ядерного удара по противнику, обладающему различными системами отражения такого удара», — подчеркнул эксперт. В этой системе гиперзвуковое вооружения — один из компонентов. Помимо прочего, КНДР развивает квазибаллистические ракеты, управляемые ракеты для 600-мм реактивных систем залпового огня (способные нести ядерные заряды), ставит на вооружение дозвуковые низколетящие крылатые ракеты и разрабатывает подводные атомные дроны с ядерными зарядами, рассказал Хрусталев.

Все это необходимо для того, чтобы потенциальный противник КНДР хорошенько подумал перед тем, как начинать войну с Пхеньяном. Развитие различного вооружения создает военным КНДР больше возможных способов атаковать потенциальную цель. Чем больше таких способов — тем сложнее противнику организовать надежную оборону, объяснил эксперт.

«Чем сложнее организация обороны, тем выше вероятность того, что она не сработает достаточно эффективно и тем выше вероятность успеха в прорыве обороны ядерным ударом. И чем выше вероятность, что оборона будет прорвана — тем меньше вероятность, что кто-то рискнет атаковать КНДР понимая, что заряды пойдут к целям большим числом и разными способами и скорее всего что-то прорвется, даже если у вас широкая и комплексная, дорогая и передовая система обороны. И прорвется, нанеся такой ущерб, что нападение на КНДР утрачивает рациональный смысл. В этом важный плюс ядерного оружия — обеспечить катастрофический ущерб могут даже несколько прорвавшихся, например, к городам, зарядов», — сказал эксперт.

«Отбиться только от одного из средств доставки ядерного оружия в разы проще, чем от всего сразу», — заключил Владимир Хрусталев.