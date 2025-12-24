Почему выросла популярность Мальдив у россиян, когда на островах заработают карты «МИР», за что в республике может грозить смертная казнь, а также что нельзя делать туристам на Мальдивах и в каких сферах сотрудничают Москва и Мале — об этом в интервью RTVI рассказал генеральный консул России в Мальдивской Республике Алексей Идамкин.

«Раньше Мальдивы ассоциировались только с ультралюксовыми курортами»

— Мальдивы у россиян, в первую очередь, ассоциируются с туризмом. По итогам 2024 года турпоток из России на Мальдивские острова побил рекорд. А что в этом году — насколько вырос турпоток?

— Если говорить о географии туристического потока, то, по данным на 22 декабря, лидирующую позицию занимает Китай, оттуда приехало 326 707 туристов (15% рынка). На втором месте туристы из России — 268 646 человек (12,4%), а на третьем оказались британцы — 196 572 человека (9%).

Прирост числа россиян по сравнению с аналогичным периодом 2024-го составил 23,4%. 10 декабря этого года был побит прошлогодний общенациональный рекорд — 2 046 615 посещений. Таким образом, общий прирост в 2025 году составит около 10%.

По прогнозам, в 2026 году архипелаг примет порядка 2,2 — 2,3 млн туристов.

— Почему так растет популярность Мальдив? Ведь отдых там всегда считался дорогим.

— Раньше Мальдивы ассоциировались исключительно с ультралюксовыми курортами, но в последние годы правительство поощряет открытие гестхаусов и небольших гостиниц на населенных островах. Сейчас уже есть 985 таких объектов, где цена за сутки может составлять от $50 до $100, а трансфер на скоростном пароме из Мале — $20 — $50 в одну сторону.

Такой сдвиг сделал отдых более инклюзивным, привлекая новых посетителей. На гестхаусы и гостиницы на населенных островах приходится четверть общего турпотока. Кроме того, страна стала настоящим хитом в социальных сетях благодаря завораживающим фотографиям роскошных водных вилл, белоснежного песка, чистейшей бирюзовой воды и ее удивительных морских обитателей.

Гостеприимство местных жителей, высококлассный персонализированный сервис и мировые награды также добавляют ценность отдыху на Мальдивах.

— Россияне могут находиться на Мальдивах без визы 90 дней. А бывали ли случаи, когда российские туристы пренебрегали этим правилом?

— Их процент ничтожно мал. За этот год из страны было депортировано лишь три гражданина России за нарушение миграционного законодательства.

«Возможны крупные штрафы»

— В апреле власти Мальдив запретили въезд на свою территорию по израильским паспортам в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. Сталкивались ли россияне с двумя гражданствами с проблемами из-за новых правил?

— Нет, граждан России эта мера не коснулась. В Генеральное консульство России в Мале не поступало жалоб от россиян или информация об отказе в пропуске через границу. Если человек с двойным (российским и израильским) гражданством предъявляет на иммиграционном контроле российский паспорт, то он будет считаться — для мальдивских властей — гражданином России, и никаких проблем у него не возникнет.

— В декабре стало известно, что на Мальдивах ужесточили наказание за ввоз в страну наркотиков, вплоть до смертной казни. Некоторые СМИ писали, что под запрет могут попадать даже масла и крема, в которых содержится каннабис…

— Случаев незаконного ввоза наркотиков гражданами России на территорию Мальдив в этом году не было. Новое законодательство, введенное в декабре, подразумевает смертную казнь при контрабанде более 350 г каннабиса, более 250 г диаморфина (героина) и более 100 г любого наркотика Списка I (Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в России запрещен по внутренним законам и международным договорам. — Прим.RTVI), кроме каннабиса и диаморфина.

Чтобы избежать возможных проблем, призываем граждан воздержаться от ввоза на Мальдивы любых продуктов, которые могут содержать наркотические или психотропные вещества.

— В ноябре власти Мальдив запретили ввоз вейпов и сигарет. Что грозит туристам, если они все-таки решат провести электронные или обычные сигареты?

— Ввоз обычных сигарет разрешен в рамках дозволенных лимитов (200 штук на человека), а вот ввоз вейпов и электронных сигарет действительно запрещен. Если эти продукты обнаружат, то их конфискует таможенная служба. Возможны и крупные штрафы. Что касается устройств для нагревания табака, к примеру, «Айкос», то они не запрещены к ввозу, так как относятся к более широкой категории табачных изделий.

«Массовое использование «МИР» на Мальдивах маловероятно»

— Какие еще рекомендации вы можете дать российским туристам? Чего точно не нужно делать при посещении Мальдив?

— Мальдивская Республика — это исламское государство, поэтому гостям следует с уважением относиться к местным обычаям и соблюдать законы страны. Здесь запрещено употреблять алкоголь в общественных местах (вне курортной зоны), купаться обнаженными (а также топлес), добывать и повреждать кораллы. Под запретом также нахождение в открытых купальниках на общественных пляжах вне курортов и специально отведенных бикини-пляжей.

При этом следует отметить, что мальдивцы весьма доброжелательны и позитивно настроены к России. Уровень преступности низкий, но определенные меры предосторожности необходимо соблюдать, особенно в местах большого скопления людей.

Пользуясь случаем, рекомендуем соотечественникам перед посещением Мальдив ознакомиться с информацией о стране, размещенной на сайте Консульского департамента МИД России. И еще: не забывайте оформлять перед поездкой медицинскую страховку.

— В 2022 году сообщалось, что власти Мальдив получили предложение внедрить использование карт российской платежной системы «МИР». Когда система «МИР» заработает в республике?

— До того, как снимут западные антироссийские санкции, массовое использование платежной системы «МИР» на Мальдивах маловероятно, поскольку грозит местным финансовым организациям вторичными санкциями. Тем не менее идея выглядит привлекательной и полезной, так как это упростило бы отдых многим российским туристам, вынужденным расплачиваться наличными.

— Связывает ли Мальдивы и Россию что-то кроме туризма? На каком уровне товарооборот между странами? Что вообще поставляет Россия Мальдивам и наоборот?

— Несмотря на то, что торговые связи относительно слабые, двустороннее сотрудничество постепенно расширяется в гуманитарной, образовательной и профессиональной плоскостях. В первую очередь, мальдивцы заинтересованы в развитии сотрудничества в медицинской сфере. Например, в этом году российская делегация врачей провела в Мале недельный научно-практический курс «Пути снижения материнской и младенческой смертности», направленный на повышение квалификации мальдивского медицинского персонала.

Налаживается сотрудничество между правоохранительными органами, в частности на уровне генеральных прокуратур. Мальдивские университеты выразили желание установить контакты с российскими вузами, чтобы согласовать программы студенческого обмена, а также возможного получения грантов на образование в России. В этом году две мальдивские студентки начали обучение по российским правительственным квотам в московских вузах по направлению «медицина».

«Строительство АЭС может превышать $2 млрд»

— В середине сентября Мальдивская Республика официально стала 181-м членом МАГАТЭ. Почему власти страны решили присоединиться к Агентству именно сейчас?

— Мальдивская Республика официально стала членом МАГАТЭ на 69-й Генеральной конференции агентства в сентябре 2025 года после того, как их заявку единогласно одобрили государства-члены Агентства, в том числе и наша страна.

Основная причина вступления: намерение развивать ядерную медицину, что включает диагностику и лечение онкологических заболеваний посредством радиотерапии, безопасное использование медицинских изотопов. Кроме того, членство республики в МАГАТЭ стало для нее символом глобального признания приверженности международному сотрудничеству, мирному использованию науки и участию в глобальных инициативах по безопасности и устойчивому развитию.

— Планируют ли Россия и Мальдивы развивать сотрудничество в атомной сфере? В 2019 году на Мальдивах запустили крупнейшую плавучую солнечную электростанцию. А интересуются ли в Мале, например, строительством плавучей АЭС вместе с Россией?

— На данный момент признаков того, что Россия и Мальдивы планируют развивать сотрудничество в атомной энергетике, нет. Специфика мальдивской экономики и энергетического баланса такова, что потребности в крупных и энергоемких объектах, включая АЭС, у страны фактически отсутствуют.

Энергоснабжение ориентировано на относительно небольшие объемы потребления, прежде всего в коммунальном секторе и туристической инфраструктуре. При этом стоимость строительства атомной станции и сопутствующей инфраструктуры может превышать $2 млрд. В этом контексте развитие возобновляемых источников энергии, включая солнечную энергетику, выглядит для Мальдив более естественным и практичным направлением.