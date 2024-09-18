Спустя неделю после атаки БПЛА на жилые дома в подмосковном Раменском всем потерпевшим пообещали выплатить по 30 тысяч рублей, еще по 30 тысяч полагается на члена семьи при условии наличия прописки в поврежденной квартире. Также по сто тысяч рублей получат раненые при налете беспилотников, а родственники погибшей женщины — 1 млн рублей. RTVI пообщался с жителями Раменского и узнал, как местные власти помогают пострадавшим.

10 сентября около 3 часов ночи в жилые дома в Раменском врезались три беспилотника. Первый удар пришелся в дом по Спортивному проезду, спустя около 20 минут еще два БПЛА прилетели в дома на Высоковольтной улице. Всего пострадало четыре многоквартирных дома — три от взрывов БПЛА, один — от ударной волны. В доме 6 в Спортивном проезде, по данным властей, повреждено 54 квартиры из 102. В квартире на 12-м этаже, куда пришелся удар беспилотника, погибла 46-летняя женщина. Еще три человека получили различные ранения. Их положили в Раменскую областную больницу. Одного пациента потом перевезли вертолетом в НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве. В домах 21, 22 и 23 по Высоковольтной улице повреждено по меньшей мере 20 квартир, там, по данным полиции, ранены трое.

«Мы как витрина здесь перед аэропортом»

17-этажка на Спортивном проезде смотрит выгоревшими окнами на стадион «Красное знамя», здесь почти весь день занимаются дети, рядом — дом культуры и детский сад. Других многоэтажных домов с юго-востока, откуда летел беспилотник, нет. От станции “Фабричная” досюда — меньше километра.

Спустя неделю поврежденный дом уже не огорожен, желтые переносные заборы валяются под окнами, полосатые ленты оборваны, но прохожие до сих пор иногда останавливаются посмотреть на выгоревшие балконы.

Внутри рабочие разбирают поврежденные квартиры — выносят покореженные оконные рамы, сломанные ударной волной межкомнатные двери, сгоревшую бытовую технику. На 12-м этаже, где взорвался беспилотник, все еще сильно пахнет гарью и жженой резиной. Лестничная площадка вся в копоти. Квартиры здесь выгорели целиком. Пластиковая ручка двери, которая ведет к лифтам, обуглилась и оплавилась и оставляет на ладони черный след. Двери в сами квартиры выгнуло взрывной волной, они вышли из дверных проемов и рабочие закручивают их металлическими болтами.

Этажом ниже уже демонтировали и входные двери, и оконные рамы, но на разрушенных балконах еще остались обломки плитки и обшивки, битое стекло, куски утеплителя. На десятом рабочие продолжают выносить выбитые рамы.

Екатерина ходит по квартире с зажженной сигаретой, показывает детскую: стекло, подоконник и оконную раму выбило взрывной волной прямо на кровать сына. “Я просто понимаю, что у меня ребенка бы уже не было,” — говорит она.

Когда все случилось, они всей семьей были в отпуске в Петербурге. “А еще страшнее, что мы постоянно слышим эти беспилотники, тут же постоянно движение. Хлопки, они же часто бывают. Мы как витрина здесь, витрина перед аэропортом — дом на Высоковольтном и наш”, — добавляет она.

Супруг Екатерины Вадим показывает обрывки российского триколора: флаг висел на балконе уже давно, закрывал кровать от солнца вместо жалюзи. “Утром солнце встает и кровать жарит. Думаю: повешу здесь флаг, и он висел, как бельмо для них. Ходили всякие иноагенты, фоткали, сюда потом и прилетело”, — серьезно говорит он.

Жителей 11-го, 12-го и 13-го этажей дома в Спортивном проезде уже расселили — в ближайшие три месяца они будут жить в Кратово, на базе футбольного клуба “Сатурн”. Сейчас там находятся 17 взрослых и семь детей. Администрация предлагала и другие варианты расселения — снять квартиру или гостиницу за счет муниципалитета или остановиться в жилье из маневренного фонда.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приезжал к дому в Спортивном проезде, посетил пострадавших на базе “Сатурна”. Им он пообещал, что власти компенсируют все расходы на проживание, пока не будет восстановлено их жилье. “Все расходы на восстановление зданий мы берем на себя вместе с Фондом капитального ремонта Подмосковья”, — написал Воробьев в своем телеграм-канале. Также он пообещал одной из жительниц дома, что из закрытой квартиры спасут котов — как только станет ясно, что в подъезд можно безопасно подняться.

Екатерина и Вадим работу администрации хвалят: оперативно создали чат дома, добавили в него жильцов из пострадавших квартир, рассказали обо всех возможностях расселения. “Меня даже женщина успокоила: будет три отдельные комнаты, можно будет спокойно жить, пока все это не восстановится. Администрация предлагала, что можно и квартиру снять, и гостиницу, все будет бесплатно. Мы только приехали, нам уже сразу помогли”, — вспоминает Екатерина.

На девятом этаже от взрывной волны тоже частично обрушился балкон, оконные рамы вырвало из стены, но они еще висят, сюда рабочие должны прийти с минуты на минуту. Галина, собственница квартиры, улыбается и разводит руками: ремонт совсем новый, в квартиру собирались въезжать после закрытия дачного сезона. Окно в спальне пока заделали скотчем и плотной мешковиной. “Своими силами, потому что пока дождешься… Не дай бог дождь пойдет, — говорит она. — Вот так ходишь, держишься, а на балкон со стороны улицы посмотришь, страшно, сразу слезы наворачиваются”.

«Мужики начали заливать, а он снова взрывается»

О поврежденных домах на Высоковольтной улице пишут почему-то меньше. Их жильцы объясняют это тем, что в Спортивный проезд приезжал губернатор Воробьев. При этом повреждения здесь тоже очень серьезные — в одном доме беспилотник попал в балкон, начался пожар, но распространиться не успел. “Там дядя дикий, сам квартиру свою потушил”, — говорит Денис, который тоже живет в этом подъезде. Этажом выше, где на лоджии даже окна остались целы, женщина моет стекло от копоти.

У подъезда на скамейке сидит женщина, смотрит на следы гари на асфальте. Сюда упали обломки беспилотника. После первого удара — по дому на Спортивном проезде — она пошла посмотреть на разрушения, а когда вернулась, обломки БПЛА взрывались перед окнами ее собственной квартиры.

“Мужики начали вроде заливать, а он снова взрывается. А у меня внучка второй день в гостях, выйти не может и стоит у окна, — рассказывает она и плачет. — Говорят, что время лечит, а ничего оно не лечит, это теперь с нами навсегда”.

Еще один беспилотник попал в дом 21 по Высоковольтной улице, на уровне 10-го и 11-го этажей балконы обуглились, в подъезде сильно пахнет гарью. От балконов тоже остались одни остовы, совсем как в Спортивном, в некоторых квартирах копоть от пожара дошла почти до входной двери — жильцы говорят, что спасатели приехали примерно через 15 минут. В подъезд все это время не пускали, так что повторить подвиг “дикого дяди” из дома 22 местным не удалось. Администрация уже пообещала сделать муниципальный ремонт в таких квартирах, но помимо лопнувших потолков и закопченной мебели многих беспокоит запах, который за несколько дней без окон так и не ослаб.

В доме напротив, который стоит совсем близко, окна выбило практически во всем подъезде. Перед входом рабочие режут пластины из поликарбоната, чтобы закрывать оконные проемы от дождя и ветра. Замеры для новых окон должны делать со дня на день, с 26 сентября обещают начать установку новых стеклопакетов там, где не пострадали стены.

«Никто к лоджиям так и не притронулся»

Сейчас власти Подмосковья предлагают жильцам пострадавших квартир две меры поддержки: муниципальную выплату в 30 тыс. руб. всем, кого признали потерпевшими, и региональную выплату от министерства соцразвития региона — 30 тыс. на каждого члена семьи, зарегистрированного в поврежденной квартире, и 50 тыс. для одиноко проживающего. Чтобы получить первую выплату, нужно написать заявление на имя главы городского округа, предоставить скан паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, выписку из ЕГРН на квартиру, выписку из домовой книги, копию постановления о признании потерпевшим, а также согласие на обработку персональных данных. Для второй — нужно только заявление с указанием регистрации по месту жительства и реквизиты счета.

Также по сто тысяч рублей получат раненые при налете беспилотников, а родственники погибшей женщины — 1 млн рублей, говорится в постановлении подмосковного правительства.

Пока пострадавшие не понимают, какие выплаты смогут получить — многие зарегистрированы в других местах, так что вторая выплата отпадает. Для получения первой нужно дождаться признания потерпевшими. “Я даже не знаю, сколько мы там получим. Но понятно, что 30 тысяч, чтобы вот это все восстановить, не хватит. Но слава богу, сделают хотя бы окна”, — говорит Екатерина из дома в Спортивном.

Год назад, 7 сентября 2023 года, беспилотники также попали в жилые многоквартирные дома в Раменском — на улицах Лучистая и Десантная. Повреждения там в основном затронули окна и лоджии, был нарушен тепловой контур, рассказал RTVI один из владельцев пострадавших тогда квартир Дмитрий.

Власти обещали сделать остекление за муниципальный счет, но в итоге ограничились выплатами в 30 тыс. руб. пострадавшим.

«Изначально обещали застеклить, потом сослались на то, что передали информацию в фонд капремонта, мол они будут заниматься. Фонд передал счет капремонта в УК, а там ответили, что никто вам ничего ставить не будет. Никто к лоджиям так и не притронулся», — рассказал Дмитрий.