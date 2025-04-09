Как далеко зайдет «тарифная война» с США, прилетит ли новый президент Мексики Клаудиа Шейнбаум в Москву на 9 мая, как мексиканские товары попадают к россиянам, может ли в латиноамериканской республике заработать карта «МИР» и почему для мексиканцев так важно понятие «апапачар» — об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас.

О введении Трампом повышенных тарифов против Мексики

Отношения между Мексикой и Соединенными Штатами исторически всегда были очень хорошими. Это наш основной торговый партнер. В США проживают много мексиканских граждан, равно как и в Мексике живут много американцев.

Но не только наши экономики — наши общества и наша культура взаимосвязаны теснейшим образом. К тому же у нас заключено множество международных договоров и соглашений, в силу которых отношения между нашими государствами, народами и правительствами очень близкие.

Поэтому, когда президент Дональд Трамп объявил о введении специальных тарифов на импорт не только из Мексики, но и из других частей света, президент Клаудия Шейнбаум с холодной головой, но горячим сердцем начала проводить масштабную общественную кампанию. Ее цель — проинформировать население, что президент Дональд Трамп собирается ввести специальные пошлины и что мексиканское правительство ответит соответствующим образом, но, естественно, не желая вступать в конфронтацию с президентом Дональдом Трампом в силу столь тесного симбиоза, таких особых отношений между странами.

И в этот период президенты Шейнбаум и Трамп провели первый телефонный разговор, во время которого договорились об отсрочке, которая истекает 3 апреля (интервью записывалось 2 апреля. — Прим. RTVI).

Они достигли следующей договоренности: на товары, подпадающие под Соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой, дополнительные тарифы распространяться не будут. Соглашение о свободной торговле охватывает значительную часть нашей двусторонней торговли, импорта и экспорта. И именно поэтому основная часть двусторонней торговли между Мексикой и Соединенными Штатами напрямую не пострадает от мер, о которых объявил Трамп.

Однако 3 апреля истекает первая отсрочка, данная США. И как только правительство Соединенных Штатов снова объявит, какими будут экономические перспективы и какие у них планы в этой области, тогда президент Клаудия Шейнбаум, у которой уже разработан ряд мер и есть свои козыри в рукаве, чтобы ответить США, предпримет действия. Но хладнокровно, без намерения вступать в конфронтацию или как-то плохо отзываться о президенте Трампе. Напротив, она всегда говорит, что это замечательный экономический партнер, и для Мексики это очень важно. Но мы понимаем, что экономика есть экономика, и мы постараемся, насколько это возможно, не повлиять негативно на торговлю между нашими странами.

Однако если Соединенные Штаты как-то нанесут ущерб мексиканским компаниям, тогда правительство Мексики, которое стремится к сотрудничеству с США, также поставит в приоритет выгоду для своей страны. То есть сотрудничеству — «да», но подчинению — «нет».

О судьбе Соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой

После телефонного разговора Шейнбаум с Трампом состоялось несколько встреч на разных уровнях между властями США и Мексики. Несколько дней назад спецпредставитель встретился с президентом Шейнбаум, они обсуждали вопросы безопасности, которые вызывают обеспокоенность у обеих стран.

Также министр иностранных дел Мексики Хуан Рамон де ла Фуэнте посетил Вашингтон, чтобы обсудить торговые соглашения на высоком уровне. Дело в том, что в 2026 году Мексика и США договорились пересмотреть Соглашение о свободной торговле. Поэтому сейчас сложилась такая ситуация, связанная с определенными позициями руководства Соединенных Штатов, но из-за нее мы теряем долгосрочную перспективу, которая намечена на 2026-й. То есть у нас есть год, точнее полтора года, когда рабочие группы могут решить вопросы и когда можно определить конкретные точки интереса между странами, чтобы пересмотр Соглашения был взаимовыгодным.

Отношения между Мексикой и США основываются на взаимной выгоде и будут таковыми и дальше. Именно поэтому, несмотря на наши разногласия, несмотря на то что у нас разное понимание того, как должны строиться отношения между странами, мы в чем-то согласны. И Трамп, и Шейнбаум сходятся в том, что отношения должны быть взаимовыгодными.

Даже сам Трамп, говоря о Шейнбаум, всегда признает, что она очень договороспособная и всегда заботится об интересах Мексики. Она понимает, что хорошие отношения с главным соседом также имеют основополагающее значение.

О целях Трампа в отношении мексиканских соседей

Отношения между странами всегда были сложными, так везде. Особенно между соседними государствами, у которых, я еще раз подчеркну, столь глубокие и сложные отношения, как у США и Мексики.

И в столь глубоко переплетенных отношениях существуют разные подходы к международной политике и дипломатии, разные стили. И в данном случае стиль США и их лидера заключается в стремлении сначала вынести все за стол переговоров. Я имею в виду, когда вы хотите договориться о чем-то, допустим, о покупке дома или чего-то большого, на личном уровне или на уровне бизнеса, первое предложение всегда ориентировано на наибольшую выгоду для вас.

И когда приходит время сесть за стол переговоров, оказывается, что это первое предложение — просто пространство для маневра, определенная верхняя граница. Так что если планка высока, возможно, то, чего они хотят, находится не на столь высоком уровне, а ниже. Вы же не просите сразу о том, что на уровень ниже, потому что если так поступить, то получите еще меньше.

Это просто разные подходы к политике и дипломатии, разный стиль ведения переговоров. Не будем забывать, что Трамп — профессиональный бизнесмен, и в каком-то смысле так принято в деловом мире: положить на стол переговоров экстремально жесткие условия, чтобы, когда дело дойдет до обсуждения деталей, можно было сказать: «Ну хорошо, соблюдать такие высокие требования не надо, но хотелось бы определенных привилегий».

Так что основная цель таких заявлений, как введение новых пошлин или угроза их введения, — предупредить страны и правительства о том, что у Соединенных Штатов есть определенные намерения вести переговоры— с Европой, с Мексикой, с Канадой, с Россией. Они хотят переговоров. Но как любой хороший бизнесмен, Трамп не озвучивает сразу свою реальную цель, а завышает планку и потом ее опускает.

Об объемах торговли между Мексикой и США

Объем торговли между Мексикой и США очень высок. Для Мексики речь идет о 82—83% — такой процент приходится на США от объемов международной торговли нашей страны. Это около $850 млрд — огромная сумма. Для США доля не такая уж и большая, но тоже значительная, ведь Мексика для них — основной социоэкономический партнер. На Мексику приходится где-то 15-16% от объема всей торговли США.

И, конечно, есть некоторые аспекты, которые очень важны на макроуровне, например, автомобильная промышленность — один из самых обсуждаемых сейчас вопросов с США. Дело в том, что существуют так называемые цепочки поставок, то есть различные товары, которые нужны для производства автомобилей на территории Мексики. Значительная часть поступает из самих Штатов, другие из Европы, даже из Китая. Благодаря им собирается автомобиль.

А затем этот автомобиль отправляется в Соединенные Штаты. Каждая третья машина в США поступает из Мексики. Но это не значит, что абсолютно все идет из Мексики. Иногда это компании, которые принадлежат американским гражданам, или корпорациям, которые находятся в США. Но им просто удобнее и выгоднее иметь свое производство в Мексике. Вот почему они импортируют эти автомобили. И вот почему один из трех или даже чуть больше автомобилей, которые сейчас находятся в обращении в Штатах, привезены в США из Мексики. Один из ключевых вопросов — именно этот.

Другой важнейший вопрос — это свежие продукты, то есть сельскохозяйственная продукция. К примеру, Мексика благодаря производству, в первую очередь, в Мичоакане (это один из важнейших мексиканских штатов в области сельскохозяйственной промышленности), недавно смогла отпраздновать Супербоул, поскольку в США во время Супербоула всегда едят гуакамоле. Я говорю о сотнях, миллионах тонн гуакамоле. А авокадо для Супербоула поставляют в основном из Мексики. И это только один пример.

О последствиях американских тарифов для автопрома

Автомобильная промышленность входит в список того, что подпадает под действие Соглашения о свободной торговле. Поэтому в принципе может быть какое-то намерение ввести пошлины на транспортные средства, произведенные в Мексике, но это часть договора, подписанного между странами.

Президент Шейнбаум не объявляла ни о каких-либо конкретных контрмерах именно потому, что автомобильная промышленность — это стратегический сектор для экономик обеих стран, для двусторонней торговли. Скажем так, напрямую этот сектор экономики сильно не пострадает из-за заявлений президента Трампа. На все, что включено в Соглашение о свободной торговле с Мексикой и Канадой, тарифы распространяться не будут.

Мы должны понимать, что эти жесткие заявления — намерения правительства США, совершенно легитимные, вернуть автомобильную промышленность обратно в Соединенные Штаты.

К примеру, президент США Барак Обама в свое время обсуждал подобное с директором компании, производящей телефоны. И американский лидер сказал ему: «Почему бы вам не вернуть производство ваших телефонов в Соединенные Штаты?» И Стив Джобс ответил: «Потому что гораздо дешевле производить их в Китае».

Различные администрации США предпринимали множество попыток вернуть назад промышленность, которая уже не производит свою продукцию непосредственно в Штатах. И одна из таких попыток — заставить автомобильную промышленность вернуться в США на свои заводы. Или построить новые заводы для этого. Но это сложно не только в силу расходов, как в случае с телефонами, но и в силу того, что эти заводы нужно именно построить, нужно специализированное оборудование, необходимо обучить персонал и так далее. Мы говорим о вещах, которые очень сложно просто переместить из одной страны в другую и которые стоят больших денег.

Поэтому я бы сказал, что в этой ситуации следует сохранять хладнокровие, как и делает президент Клаудия Шейнбаум, и смотреть на долгосрочную перспективу. Все сценарии говорят о том, что этого не случится, по крайней мере, в отношении Мексики.

С Европой все немного сложнее, но в случае с Мексикой, во-первых, действует Соглашение о свободной торговле, а во-вторых, самим американским производителям намного выгоднее производить свою продукцию в Мексике.

О планах Трампа перенести производства в США

Тут нужно анализировать психологию Трампа, а это немного выходит за рамки моих полномочий как посла Мексики в России. Я бы истолковал это так: он справедливо и по-своему стремится к выгоде для народа США.

Как и Обама в случае с Apple, Трамп стремится вернуть производство в США. Конечно, в Соединенных Штатах осуществляются разработки, проектируется дизайн, ведутся исследования, но непосредственно производство ведется на территории другой страны.

То же самое и с автомобилями: определенные исследования, конструкции и разработки проводятся в Соединенных Штатах, но окончательное производство осуществляется в таких странах, как Мексика или где-то еще.

Так каково же было конечное намерение Трампа? Я подчеркиваю, оно совершенно легитимное, поскольку направлено если не на то, чтобы вернуть промышленность в США, то хотя бы на то, чтобы создать новую, так как в долгосрочной перспективе это будет лучше для его страны.

Вот уже несколько десятилетий Соединенные Штаты — ведущая экономика мира, никто в этом не сомневается. Однако в конечном итоге поддерживать такую экономику означает, что экономики других стран не должны развиваться также быстро, как развилась экономика США.

И мы это наблюдаем в нынешнем противостоянии, например, с Китаем, чей уровень роста экономики начинает представлять угрозу интересам США. Но здесь уже США будут определять, какой будет их политика.

Как представитель Мексики, могу сказать, что автомобильная промышленность не пострадает, по крайней мере, в ближайшее время. Какое решение примут США — это уже их дело. Наша обязанность — защищать интересы Мексики. И в данном случае действия президента Трампа, скорее всего, не окажут реального влияния.

О том, ударят ли тарифы по поставкам мексиканской текилы

Доля экспорта из Мексики в США составляет 83%. Что касается текилы, то здесь доля примерно такая же. В прошлом году в США поставили около 330 млн литров. Так что мы говорим об очень большом количестве текилы. Если сравнивать с другими регионами, к примеру, с Испанией или Германией, туда поставляется чуть больше 7 млн литров. Так что разница колоссальная. Поэтому основной рынок текилы для нас — это США.

Принимая во внимание атмосферу переговоров, которую создает Трамп, конечно же, есть опасения, что могут возникнуть какие-то ограничения, которые скажутся на производстве текилы. Однако сейчас даже наблюдается определенный рост: США закупают в Мексике не меньше, а больше текилы. С каждым годом экспорт в США растет.

А еще учитывая, что текила входит в число товаров, на которые распространяется Соглашение о свободной торговле, мы не видим предпосылок, что в ближайшем будущем тарифы существенно скажутся на текиле.

Конечно, это не означает, что Мексика не ищет альтернативные рынки, как в случае с текилой, так и в случае с другими товарами. Вот почему Мексика продвигала обновленное соглашение с Европейским союзом, и вот почему Мексика также стремилась диверсифицировать свой рынок, ориентируясь и на другие части света — на Южную Америку, а также на такие регионы, как Россия, где также продается текила и где ее также очень любят.

О возможности поставлять больше текилы в Россию

Проблема экспорта не только текилы, но и в принципе мексиканской продукции в Россию состоит из трех аспектов, которые всегда необходимо учитывать, когда речь идет о торговле между Мексикой и Россией.

Во-первых, проблемы с оплатой. Мексика не может отправлять денежные средства напрямую российским покупателям, переводы невозможны. Это проблема, которую необходимо как-то решать.

Во-вторых, логистика. В нынешних реалиях товары идут долго, а их нужно как-то привезти. Поэтому многие свежие продукты, которые могли бы поставляться из Мексики, не доставляются именно из-за временных затрат на транспортировку. Но это не значит, что в России вовсе нет свежих продуктов из Мексики.

К примеру, несколько дней назад я пошел с женой в супермаркет в Москве, мы хотели приготовить лосося со спаржей. А спаржа оказалась из Мексики. Так что свежие продукты из Мексики все же поступают в Россию. Есть спаржа, есть даже, например, лимоны, здесь их называют «лайм». Есть свежая продукция, но не только: есть также кофе и другие продукты, в основном сельхозпродукция.

Так что и логистика, и платежи (то есть, как вы платите, какие виды продукции могут быть доставлены, сколько времени это займет) — это те аспекты, которые необходимо учитывать.

Но есть и третий аспект. Как в случае с Мексикой, так и с многими другими странами, Россия использует то, что неофициально называется «параллельный импорт». Население России уже знает, что это такое — это импорт, который позволяет получать товары, изначально произведенные для другой страны. Например, сотовые телефоны, которые, изначально не должны здесь продаваться. Но они продаются. Мы уже упоминали этот бренд.

Об участии Мексики в «параллельном импорте»

Если говорить о Мексике, напомню: Мексика не вводила санкции против России. Однако многие мексиканские продавцы предпочитают избегать прямых контактов, поскольку у многих из них есть партнеры в Соединенных Штатах, и они не хотят, чтобы в США знали, что они торгуют с Россией. И что же они делают? Параллельный импорт: они отправляют свои товары в Турцию, Дубай, Гаагу, Роттердам, другие порты, а оттуда уже в Россию.

Так почему я говорю об этом? И что нужно учитывать, говоря о двусторонней торговле? Когда мы говорим о том, что из Мексики в Россию поставляется столько-то миллионов литров текилы, официально для Мексики это всего лишь около полумиллиона. Но как говорил предыдущий президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор: «У меня есть и другие данные».

Так что, судя по всему, импорт составляет около 3-3,5 млн литров текилы. Откуда берется эта текила? Из Эстонии, из других стран. Тогда как увеличить товарооборот? За счет импортеров-посредников, которые получают наибольшую выгоду от такой логистической схемы.

Я приехал в Россию 18 ноября 2022 года. Параллельный импорт уже существовал так же, как и санкции против России со стороны западных стран, США, Японии. Тем не менее в супермаркетах мы обнаружили огромное количество товаров, которые предположительно не должны были быть здесь. Однако они были и все еще есть.

И за 2 года и 4 месяца в России я наблюдал, скажем так, прогрессирующее движение товаров. Что я имею в виду? Действительно, на российском рынке наблюдается снижение присутствия некоторых брендов. И все же разнообразие товаров сохраняется.

Многими брендами я не интересуюсь, но моя жена обращала мое внимание на них в торговых центрах, люксовых магазинах. Вместо европейских или американских люксов теперь есть люксовые бренды, например, из Китая. Такие же дорогие, но теперь это бренды из других частей света.

Так что разнообразие для российского потребителя все еще существует, но теперь другие регионы, такие как Индия или Китай, постепенно занимают ведущие позиции.

Это можно наблюдать, к примеру, на автомобильном рынке в Москве. Не знаю, как в других регионах, я не так давно в России, но в Москве становится все больше автомобилей из Китая вместо, прежде всего, европейских.

О миграции и росте антимексиканских настроений в США

Миграция, особенно в Мексике, как и во всем мире, происходит по разным причинам: политическим, социальным или идеологическим. Существует миграция, которая происходит из-за насилия в месте происхождения людей. А еще есть миграция, связанная с экономической ситуацией, то есть когда люди стремятся улучшить свое экономическое положение.

В случае с Мексикой и США миграция, в первую очередь, происходит именно по экономическим причинам. Поэтому значительный объем денежных средств поступает в Мексику в результате миграции, речь идет о более чем $60 млрд в год. Граждане Мексики перечисляют деньги своим близким, своим родственникам, которые остались в Мексике.

Граница между Мексикой и Соединенными Штатами очень длинная, 3 тыс. км, даже чуть больше. Это примерно столько же, сколько от Москвы до Парижа. Граница очень большая и со множеством дыр. Вот почему она столь привлекательна для многих людей, желающих перебраться в Соединенные Штаты и работать там.

Что касается депортаций, я бы сказал, что есть два момента. Во-первых, цифры, которые озвучиваются, не сильно отличаются от тех, которые были во время президентства Джо Байдена, во время предыдущей администрации президента Трампа, а также при Обаме или Джордже Буше. То есть на самом деле цифры не ухудшились. Ухудшился дискурс, и именно это больше всего беспокоит Мексику. Наблюдается рост ненависти к мигрантам, то есть отторжения, ксенофобии, что может привести к всплеску насилия в отношении мексиканцев, проживающих в США.

У Мексики самая большая в мире сеть консульств в Соединенных Штатах. Ни у одной другой страны нет такого количества — 53 консульства. А вот у Китая, к примеру, их 50, хотя население Китая в 10 раз больше, чем у Мексики. Поэтому наличие консульской поддержки крайне важно для Мексики. Эти 53 консульства стремятся оказывать юридические консультации, сопровождение, обеспечивать соблюдение прав человека в отношении мигрантов.

Я бы сказал, что сейчас самое тревожное для Мексики, если говорить о депортациях из США, — это дискурс, потому что он приводит к тому, что американское общество становится антимексиканским. В США живут мигранты и из других регионов, но в голове у среднестатистического американца начинает формироваться и укрепляться идея, что это именно мексиканские мужчины и женщины приезжают в США, отнимают рабочие места. Хотя на самом деле все наоборот.

Большинство мексиканцев работают в сельском хозяйстве, например, собирают клубнику или помидоры. Это работа, которую нужно делать согнувшись. Ее мало кто хочет выполнять, потому что это очень тяжело.

Проблема с клубникой заключается в ​​том, что ничего не будет, если сорвать одну. Можно сорвать две, десять, пятнадцать, пятьдесят. В итоге кислота, которая содержится в клубнике, влияет на кожу — она трескается и становится некрасивой. Это та работа, которой в США мало кто хочет заниматься. Однако граждане Мексики на это соглашаются.

Поэтому я подчеркиваю, что самое важное в вопросе миграции — это защита, уважение и обеспечение прав. Чтобы когда эти люди возвращались в Мексику, их приветствовали музыкой мариачи, их сопровождали, давали им почувствовать себя дома и давали им понять, что им не нужно ехать в США, что они могут быть счастливы в Мексике.

О депортации 11 тысяч мигрантов из США в Мексику

Эти цифры не столь большие, как может показаться на первый взгляд. Значения примерно такие же, какими были и раньше.

И этих людей, которые жили в Соединенных Штатах, иногда по 15 или 20 лет, а сейчас — высланы из страны, встречали в Мексике с распростертыми объятиями. Нашим мексиканским братьям и сестрам, жившим в США, оказывается очень теплый примем, их обеспечивают всем необходимым, чтобы они могли добраться до родных мест. Их консультируют насчет возможностей трудоустройства, также им предлагают определенную финансовую поддержку для того, чтобы они могли начать бизнес в Мексике.

Мы в Мексике твердо убеждены, что те люди, которые вернулись в Мексику в столь печальных обстоятельствах, не по своему желанию, а потому, что сама страна их выгнала, — очень ценны и что они могут внести большой вклад в страну. И именно поэтому мы должны их, как мы говорим в Мексике, «апапачар».

Мне очень нравится это слово, потому что «апапачар» означает обнять со всей теплотой, чтобы показать, что мы их очень ценим.

О планах Трампа депортировать детей-мигрантов

Мексика обеспокоена не только ситуацией с мужчинами и женщинами-мигрантами, но и в особенности с детьми-мигрантами. Здесь нужно задаться вопросом: почему и откуда берутся дети-мигранты, почему они мигрируют?

Одно из двух. Первый вариант: это ребенок, чьи родители погибли в результате насилия внутри страны, и чья единственная мысль — уехать в Соединенные Штаты. Но почему именно США и у кого эти дети могут остаться? Обычно этот ребенок ищет дядю или друга, которые уже живут в Соединенных Штатах.

А иногда в США могут жить и сами родители этого ребенка. То есть родители нелегально находятся Соединенных Штатах, живут там какое-то время, а их дети находятся в Мексике. И эти дети 10-ти, 12-ти, 14 лет хотят воссоединиться со своими родителями. Но родители не могут уехать, потому что если они покинут территорию США, то не смогут туда вернуться. Поэтому дети и стремятся нелегально пересечь границу, чтобы воссоединиться с родителями. Зачастую это именно так.

Поэтому я думаю — это лишь мое предположение, — что сама идея препятствовать миграции несовершеннолетних без сопровождения взрослых заключается в следующем: если есть родители, которые ждут прибытия своих детей в США, то, скорее, это попытка побудить этих родителей вернуться в Мексику или куда-то еще. В основном мы говорим о Мексике, хотя также есть нелегальные мигранты из Центральной Америки, Южной Америки и других стран.

Об отношении к военному конфликту на Украине и санкциям

Позиция Мексики с самого начала, еще во время президентства Лопеса Обрадора, заключалась в стремлении к миру. Мексика просила, чтобы Россия и Украина дали возможность своим гражданам жить в мире. И именно поэтому Мексика заняла позицию, скажем так, двойственную.

С одной стороны, мы осудили вторжение на признанную территорию Украины (согласно официальной версии России, на Украине проводится спецоперация. — Прим. RTVI), поскольку в 19 веке Мексика потеряла половину своей территории в пользу США. Так что это заложено в генах мексиканцев — осуждение любого вторжения.

С одной стороны, речь идет об осуждении вторжения (согласно официальной версии России, на Украине проводится спецоперация. — Прим. RTVI). Но, с другой стороны, Мексика не согласна с введением санкций. Введение санкций в парадигме Мексики никогда не будет способствовать мирному процессу. Такую же ​​позицию Мексика занимает, например, в отношении Кубы. На протяжении многих десятилетий Мексика систематически говорила «нет» блокаде Кубы.

В случае с Россией эта двойственная позиция заключается в том, что, с одной стороны, мы осуждаем. Конечно, мы понимаем контекст, но мы всегда будем привержены миру. Вот почему, когда я вручал верительные грамоты президенту Владимиру Путину, что, кстати, совпало с моим днем ​​рождения два года назад, президент отметил, что у Мексики сбалансированная, уравновешенная позиция.

Еще раз подчеркну, что именно такой позиции Мексика всегда старается придерживаться в своих международных отношениях: сохранять сбалансированную позицию, при этом защищая свой суверенитет, свою автономию при выражении своего мнения. Но при этом мы стремимся к позиции без крайностей, без провокаций в отношении России. И это то, что, возможно, не понимают в других странах. Главное — не пытаться обострить ситуацию.

Мы видим, что в других частях света вместо того, чтобы действительно искать условия для мира, они стремятся, как говорится, подлить масла в огонь. И пусть огонь продолжает разгораться.

Мы в Мексике убеждены, что мир — это не цель, а путь. То есть мы должны во что бы то ни стало стремиться к миру прямо сейчас, потому что в итоге люди продолжают умирать. Какими бы ни были цифры, люди умирают.

И в Мексике мы всегда стремимся к тому, чтобы в международных отношениях меньше всего страдали сами люди, где бы они ни находились. Будь то в Палестине, Украине или где-либо еще. Мы стремимся к тому, чтобы население, простые люди, меньше страдали. И чтобы правительства уже договорились между собой. Самое главное — это люди.

О том, собирается ли президент Мексики приехать в Россию на 9 мая

9 мая — очень важная дата в России. Конечно, правительство Мексики поздравляет вас с этим основополагающим событием в истории России и истории многих других стран этого региона.

Что касается возможного визита президента, то, честно говоря, у меня нет никакой информации. Но я думаю, сейчас это очень сложно, поскольку Клаудия Шейнбаум, как и президент Лопес Обрадор до нее, сосредоточена в первую очередь на внутренней политике.

В первую очередь, мы заинтересованы в адекватном контроле за обеспечением социальной справедливости в Мексике, и именно поэтому сейчас Мексика в меньшей степени сосредоточена на международных отношениях. Я имею в виду не то, что мы ими не интересуемся в принципе. Я говорю о меньшей заинтересованности в присутствии на международных форумах. Вот почему президент решила реже участвовать в мероприятиях международного уровня и совершать государственные визиты.

Наш главный торговый партнер — это Соединенные Штаты, однако президент Шейнбаум еще не запланировала визит в США. Хотя наверняка совершит его — рано или поздно. Так что первый визит, который она, скорее всего, совершит в ближайшие месяцы, будет на территорию главного соседа и ведущего экономического партнера Мексики — в Соединенные Штаты.

Что касается визитов в другие регионы, конечно, в какой-то момент она, возможно, посетит Европу. Она очень заинтересована в поездке в Китай, в Россию. Вероятно, в какой-то момент она рассмотрит такие визиты, но это будет зависеть от возможностей и маршрутов, поскольку президент Шейнбаум, как и ранее президент Лопес Обрадор, планирует летать коммерческими рейсами. А перелет, особенно дальний, — ведь наши страны находятся на расстоянии 10-11 тыс. км, — предполагает достаточно сложную логистику, учитывая, что прямых рейсов сейчас нет.

Итак, если коротко, то нет — визит на 9 мая не запланирован. По крайней мере, у меня нет такой информации. Если бы что-то намечалось, мы бы это уже обсуждали, но таких обсуждений нет. И скорее всего, первый визит, который, очевидно, будет иметь важное политическое значение, состоится в США.

А учитывая, что следующие по значимости торговые партнеры — это Китай и Европа, по понятным причинам следующий визит будет куда-то туда. А дальше уже на политическом уровне будет рассматриваться актуальность визитов в другие регионы, с которыми Мексика поддерживала отношения на протяжении 135 лет, например, в Россию.

О том, есть ли у посла карта «МИР» и могут ли они заработать в Мексике

Я полностью согласен, что это был бы очень большой плюс как для торговли, так и для российских туристов, которые любят Мексику, особенно Канкун. Система «МИР», с которой я знаком, — у меня есть две карты «МИР» разных банков, — очень удобная. В России за все можно платить картой, можно расплачиваться даже с помощью телефона. Можно сказать, что в целом в России эта система очень хорошо внедрена, в этом нет никаких сомнений.

Но что с ее интеграцией в Мексике? Здесь есть два аспекта: технический и политический.

Технический связан с интеграцией финансовых систем. Это не просто подключение одного компьютера к другому. Она подразумевает, что конкретные банки должны настроить свои системы таким образом, чтобы информация передавалась из одного банка в другой.

Промежуточным шагом перед внедрением «МИРа» была бы система перечислений, которая разрабатывается в России совместно с Китаем и другими вашими партнерами. Это, скажем так, техническая сторона вопроса, которую надо решить.

Однако существует политический аспект, и он связан с интеграцией мексиканской финансовой системы с финансовой системой США. Как я уже говорил, 83% торговли Мексики приходится на США. Поэтому все мексиканские банки заинтересованы в том, чтобы средства их клиентов в Соединенных Штатах могли достичь Мексики, а ресурсы и деньги клиентов в Мексике могли поступать в США. И этот аспект, который можно считать не техническим, а, скорее, политическим, сейчас делает практически невозможными переговоры о внедрении системы «МИР» в Мексике.

А санкции, наложенные банками США на российские банки, — речь идет в особенности о системе SWIFT, — лишают мексиканские банки, даже если это на 100% мексиканские банки, какой-либо заинтересованности в этом. Российский рынок сейчас намного меньше, чем гипотетические потери, которые они могут понести от Соединенных Штатов.

Поэтому, к сожалению, я не думаю, что система «МИР» будет интегрирована в мексиканскую финансовую систему в ближайшее время. Но это не значит, что при других политических обстоятельствах, а также с учетом возможности переговоров между Россией и Украиной, достижения мирного соглашения и окончательной нормализации отношений между странами Мексика не будет открыта для других платежных систем, других рынков. Это не отменяет того, что в какой-то момент в Мексике будет рассматриваться возможность внедрения системы «МИР».