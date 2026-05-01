В мае 2025 года в Калифорнии без вести пропал Найпин Хоу, 74-летний отец известного криптоинвестора Вэнь Хоу. Почти год американская полиция ищет пенсионера, а теперь к делу подключилось ФБР. RTVI рассказывает, что известно об этой истории.

В апреле 2025 года в Калифорнии без вести пропал Найпин Хоу, 74-летний пенсионер. Предположительно, он вышел из дома, не взяв с собой телефон и больше его не видели ни соседи, ни родственники — домой он так и не вернулся.

В начале мая серебристую Toyota Yaris, принадлежавшую Найпину Хоу, нашли брошенной возле туристической тропы на Ранчо Кукамонга, где и жил пенсионер, а 4 мая местная полиция объявила мужчину пропавшим без вести.

Сын господина Хоу, состоятельный криптоинвестор Вэнь Хоу, главный инвестиционный директор Coincidet Capital, объявил награду в 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет вернуть Найпина домой или установить личность лиц, ответственных за его пропажу.

Похищение и кража личности

В январе 2025 года Найпин Хоу занимался устранением масштабной протечки на ранчо Кукамонга. Ничего подозрительного в их переписке с сыном не было — отец сообщал, что общается с несколькими подрядчиками и живет в апартаментах, которые предоставила страховая. Работы на ранчо закончились в марте 2025 года, тогда Найпин отправился на рыбалку с сыном и несколькими друзьями, и в поездке все было хорошо, вспоминал Вэнь Хоу.

«Мы отлично провели время. Отец был психически в порядке, он был счастлив и ничего в его поведении и личности не вызывало подозрений», — говорил он.

18 марта Вэнь Хоу в последний раз видел отца. 20 марта Найпин также звонил жене, которая уехала в длительное путешествие по Китаю. Власти считают, что пенсионера похитили вскоре после этого звонка. В последующие дни Вэнь общался с отцом через СМС, но теперь он считает, что ему отвечал другой человек.

Вэнь Хоу рассказывал, что они часто приглашали отца погостить и навестить внуков, и Найпин очень редко отказывался от такой возможности. Однако после их совместной рыбалки отказы участились.

«Он отказывался, ссылаясь на усталость, или говорил, что не может встретиться и обещал позвонить позже», — вспоминал Вэнь Хоу.

На день рождения старшего Хоу сын отправил ему традиционный подарок — домашнюю китайскую лапшу. Помимо того, что Найпин не ответил на звонки в свой день рождения, вместо благодарности за подарок он написал короткое: «Да, я получил».

Тогда Вэнь Хоу заподозрил неладное. После нескольких странных сообщений от отца он попросил друзей проведать пенсионера, но когда они прибыли на место, в доме никого не было, а лапша стояла на крыльце. При этом двор уже успел зарасти, а на двери гаража было множество отпечатков рук. Внутри дома стены были наскоро покрашены в белый цвет, на полу оставались следы недавнего ремонта.

«Там случилось что-то очень странное. Дом был абсолютно пустым, не было даже мусора», — рассказывал Вэнь.

Жена Найпина также получила СМС, в котором мужчина просил отменить его билет на рейс в Китай, хотя ранее он планировал присоединиться к жене и навестить родственников на родине.

После этого сын обнаружил и то, что кто-то обчистил банковские счета его отца — с них пропало более миллиона долларов. Деньги потратили на покупку золота и криптовалют, при этом Вэнь Хоу отмечал, что его отец не был фанатом онлайн-шопинга и вряд ли мог бы совершить такие покупки.

Правоохранители подозревали, что господина Хоу могли похитить. К середине лета департамент шерифа округа Сан-Бернардино, который расследовал исчезновение, подтвердил, что они рассматривают это дело как «подозрительное». Детективы обнаружили «многочисленные мошеннические операции» с использованием банковских счетов Найпина, которые проводили в период его исчезновения. Сын господина Хоу также сообщал, что неизвестные пытались продать автомобиль Найпина и сдать в аренду дом.

ФБР и новые подробности

Спустя почти год после загадочного исчезновения к поискам Найпина Хоу присоединилось Федеральное бюро расследований. С марта 2026 года ведомство открыло совместное расследование с департаментом шерифа округа Сан-Бернардино.

Исчезновение Найпина Хоу может оказаться одним из многих. СМИ уже сообщали о том, что нередко мелкое воровство перерастает в насилие с применением силы для получения информации. Такое случается с людьми, которые выставляют на показ свое криптосостояние. Эксперты отмечают, что в последнее время участились случаи похищений и угроз с целью получения криптоактивов или денег.

Вэнь Хоу подозревает, что подрядчики, проводившие ремонт в доме его отца, могли напасть на Найпина и похитить его. Расследование продолжается.