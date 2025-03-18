Дональд Трамп продолжает ужесточать миграционную политику. 15 марта он впервые со времен Второй мировой войны применил «Закон об иностранных врагах», чтобы депортировать несколько сотен венесуэльцев. Несмотря на то, что суд запретил это делать, самолеты с мигрантами, которых Белый дом считает террористами, все равно отправились в сальвадорскую мегатюрьму. Подробнее о борьбе Трампа с нелегальными мигрантами, — в материале RTVI.

Борьба против Tren de Aragua

О планах проводить жесткую миграционную политику Трамп говорил еще до инаугурации, и теперь для борьбы с нелегалами используются законы XVIII века.

Одной из первых жертв политики новой американской администрации стал картель Tren de Aragua. В феврале его вместе с еще семью другими латиноамериканскими бандами признали иностранными террористическими организациями.

На сайте Белого дома говорится , что у Tren de Aragua «тысячи членов, многие из которых незаконно проникли в США и предпринимают враждебные действия против Соединенных Штатов». Администрация Трампа также отмечает, что картель «совершает жестокие преступления, включая убийства, похищения, вымогательства и торговлю людьми, наркотиками и оружием».

«Все граждане Венесуэлы в возрасте 14 лет и старше, которые являются членами Tren de Aragua, находятся на территории США и фактически не натурализованы или не имеют статуса постоянного жителя Соединенных Штатов, подлежат задержанию <…> и высылке как иностранные враги», — заявил Трамп в своем решении.

16 марта, буквально на следующий день после того, как Белый дом опубликовал решение Трампа, стала известно, что Вашингтон заплатит Сальвадору $6 млн за содержание в тюрьме около 300 предполагаемых членов Tren de Aragua в течение года. Соглашение стало результатом переговоров госсекретаря США Марко Рубио с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

«Закон об иностранных врагах»

«Закон об иностранных врагах» был принят в 1798 году и с тех пор применялся всего трижды — во время войны 1812 года, Первой мировой и Второй мировой, напоминает Politico.

В середине ХХ века Соединенные Штаты «охватил страх перед иностранцами», так что закон использовался как юридическое обоснование для массового интернирования (принудительного задержания, переселения или иного ограничения свободы передвижения) людей немецкого, итальянского и японского происхождения. Во время Второй мировой войны около 120 тыс. этнических японцев, в том числе и граждан США, попали в тюрьмы, отмечает издание. Закон предусматривает, что всякий раз, когда Соединенным Штатам будет «объявлена война» или будет угрожать «вторжение или нападение», граждане «враждебной страны» могут быть задержаны, взяты под охрану и «высланы как иностранные враги».

15 марта, практически сразу после того, как Трамп объявил о депортации с применением «Закона об иностранных врагах», окружной судья округа Колумбия Джеймс Боасберг, назначенный еще при президенте Бараке Обаме, заблокировал это решение на две недели. Он постановил, что «любой самолет с этими людьми [мигрантами], который собирается взлетать или находится в воздухе, должен быть возвращен в США».

Впрочем, Белый дом то не остановило.

«Один судья из одного города не может руководить передвижениями самолета, полного иностранных террористов, которые были высланы из США», — заявила пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Ливитт.

В результате более 250 мигрантов, которых власти США считают членами латиноамериканских банд, прибыли в Сальвадор. Как пишет The New York Post, на борту американского самолета находились 238 членов Tren de Aragua и «не менее 21 члена» международной преступной группировки Mara Salvatrucha (MS-13). Обвиняемых встретили «десятки вооруженных коммандос» и доставили их в центр содержания террористов (CECOT). Эта мегатюрьма, открытая в 2023 году, — крупнейшая в Латинской Америке и одна из самых больших по количеству заключенных.

Теперь суд требует от Белого дома объяснений.

Война против нелегалов

Сейчас администрация Трампа прикладывает большие усилия, чтобы бороться с нелегальной миграцией, а также с латиноамериканскими бандами и картелями.

По данным иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), опубликованным 13 марта, за первые 50 дней президентства Трампа правоохранительные органы Соединенных Штатов произвели 32 809 арестов.

«ICE произвела больше арестов за первые несколько недель президентства Трампа, чем за весь последний год правления предыдущей администрации. Из нелегальных иммигрантов, арестованных нами за последние 50 дней: 14 111 человек были осужденными преступниками, а на 9980 — заведены уголовные дела. Всего ICE арестовала 1155 членов преступных группировок. Это почти в два с половиной раза больше, чем за тот же период прошлого года», — говорится в сообщении ведомства.

10 марта ICE объявила, что правоохранительные органы арестовали 646 нелегалов, в том числе 543 преступника и 7 членов банд в районе Хьюстона. 13 марта стало известно о задержании 214 мигрантов в Северной Каролине, среди них были члены банды MS-13. За день до этого были арестованы 48 нелегалов, но уже в Нью-Мексико.

В феврале агентство Reuters со ссылкой на министерство внутренней безопасности США написало, что Дональд Трамп депортировал 37 660 человек за первый месяц пребывания у власти. Однако это меньше, чем среднемесячный показатель администрации 46-го президента Джо Байдена — в его последний год власти США депортировали в среднем 57 тыс. людей в месяц.

Под горячую руку Трампа попали не только члены банд и террористических группировок, удар пришелся и по мигрантам с детьми. В марте в штате Техас вновь открылся центр для содержания семей нелегалов с несовершеннолетними.

6 марта стало известно, что «Южный техасский центр для семей» вместимостью 2400 человек будет использоваться для содержания таких нелегалов, ожидающих депортации. Он работал еще при первом сроке Трампа, но был закрыт при Джо Байдене. 17 марта The New York Times писала, что к приему нелегалов с детьми готовятся два таких учреждения, второе из них рассчитано на 1328 человек.