В ближайшее время из Латвии могут депортировать сотни пенсионеров, не сумевших сдать экзамен по латышскому языку — эти люди всю жизнь прожили в Латвии, но так и не стали гражданами. Россия уже готовится принять людей, которые говорят на русском языке, но могли никогда не иметь российского гражданства. RTVI разбирался, что ждет депортированных в России и почему Латвии они оказались не нужны.

Власти Латвии обязали 841 “негражданина”, которых в сообщениях СМИ называют гражданами России, покинуть страну до 13 октября. Управление по делам гражданства и миграции предупреждало о готовящейся депортации еще в июле 2025 года, а незадолго до планируемой депортации о ней напомнила представительница ведомства.

Причиной депортации стало несоблюдение новых правил, введенных в 2024 году: неграждане с ВНЖ Латвии должны были до 30 июня 2025 года запросить статус постоянного резидента Евросоюза и сдать экзамен по латышскому языку. Те, кто не выполнил требования, подлежат депортации.

В разное время миграционная служба и власти Латвии называли разное количество людей, которых могут выдворить из страны, сейчас, по словам организатора и руководителя социального проекта “Путь домой”, помогающего соотечественникам возвращаться в Россию, Анатолия Бублика, депортации могут подлежать порядка 300-400 человек, большая часть из которых — пенсионеры. Остальные скорее всего подали прошение о том, чтобы пересдать экзамены и остаться в Латвии.

Чужие де-юре

Депортируют в Россию этих людей зачастую исключительно по языковому признаку: Бублик уверен, что у многих оказавшихся под угрозой выдворения нет и никогда не было российского гражданства.

“Они окажутся в чужой стране, потому что часть этих людей никогда не была и не жила в России”, — говорит он.

В такой ситуации люди оказались после принятия в Латвии в 1995 году закона «О статусе граждан бывшего СССР, не имеющих гражданства Латвии или иного государства». Этот документ разделил жителей Латвии на граждан и неграждан: последними стали те, кто переселился в Латвийскую ССР из других республик в период с 1940 по 1989 гг, а также их дети, рожденные до 1 июля 1992 года. Таким образом, человек мог всю жизнь прожить на территории Латвии, но так и не стать ее гражданином из-за вновь принятого закона.

“То есть он может быть рожден в Латвии, дети его там родились, но он негражданин. Но этот человек де-факто никогда в России не был. Поэтому для него это чужая страна. И выселяют его из страны, в которой он де-факто свой, а де-юре его определили как чужого”, — объясняет Анатолий Бублик.

Он также отмечает, что большинство людей, которых собираются депортировать в Россию сейчас, вероятнее всего не имеют родственников ни в Латвии, ни в России, потому что разговоры о депортации идут не первый год, и те, у кого были социальные связи, уже уехали из страны.

“Остались сейчас де-факто те, у кого нет связей или связи слишком далекие для того, чтобы их могли забрать родственники в Россию. Именно их сейчас и привезут — морально уничтоженных, физически истощенных, психологически надорванных — привезут и оставят”, — говорит он.

Сумка, паспорт, граница

Депортировать русскоговорящих пенсионеров, не сумевших сдать экзамен по латышскому языку, планируют без имущества.

“Условно, сумка вещей, паспорт, вывозят на границу — и все, — так это было с предыдущими депортированными”, — рассказывает Анатолий Бублик.

Принять депортированных пенсионеров, по словам Бублика, должны будут два региона — Псковская и Калининградская области, территориально находящиеся ближе всех к Латвии. “Путь домой” плотно сотрудничает с властями этих регионов по вопросам переселения соотечественников, так что и сейчас организация консультирует губернаторов и местные власти.

“Насколько нам известно, в этих регионах ведут подготовку, но просто так принять пару сотен человек для приграничных регионов без федеральной поддержки сложно”, — говорит он.

По словам Анатолия Бублика, в помощи депортированным из Латвии пенсионерам должна будет участвовать и погранслужба, и министерства соцполитики на местах, и МВД, и Минздрав. Невозможно точно определить, в чье ведомство поступят эти люди. Но отвечать за это будут губернаторы двух областей — Калининградской и Псковской.

Новые беженцы

Основная сложность заключается не в размещении людей — для этого власти готовят пункты временного размещения на базе хостелов и других организаций. Тем не менее точного понимания того, где будут размещать депортированных “неграждан”, нет.

“Когда об этом зашла речь два года назад, были предусмотрены пункты временного размещения на базе местных хостелов. Но с тех пор много воды утекло, эти ПВР оказались не востребованы, и что с ними случилось, мы сейчас не знаем. Но, судя по тем новостям, которые мы читаем, все-таки в Псковской области подготовили общежития на базе каких-то хостелов, там есть целые деревни, которые как представляют жилье людям, попавшим в сложную ситуацию. Они смогут принять определенное количество людей, но не всех”, — говорит Анатолий Бублик.

Основная проблематика же будет проявляться в вопросах легализации и натурализации новоприбывших. “Зачастую это инвалиды, кто-то вообще полуобездвижный, кто-то в таком возрасте, что им ходить трудно. Это все люди немолодого возраста, пенсионеры и уже совсем престарелые люди. И одно дело их разместить, кормить, обувать, одевать, психологическую и медицинскую помощь им оказывать, но еще их нужно всех оформлять в ускоренном формате, им нужно временное убежище давать и так далее”, — объясняет Бублик.

По мнению Анатолия Бублика, никакой универсальной схемы, по которой можно будет оформить этих людей, нет. Наиболее вероятным сценарием он видит предоставление временного убежища и статуса беженца. Упрощенные схемы получения гражданства по указу №702 о гуманитарной помощи соотечественникам, разделяющим российские традиционные духовно-нравственные ценности могут оказаться неприменимы из-за отсутствия у депортированных необходимых документов.

“После того, как они получат временное убежище, их будут переводить в другой статус со временем: кто-то сможет подать на программу переселения как репатриант, кто-то — как соотечественник, кто-то останется со статусом временного убежища, и так далее. Для каждого из статусов предусмотрен отдельный пакет документов. Например, по указу №702 в минимальный набор документов входит справка об отсутствии судимости. У человека, которого депортировали, не может быть такой справки. Значит, придется смотреть на другие алгоритмы”, — объясняет Анатолий Бублик.

Другой вариант решения проблемы, который видит эксперт, это особое распоряжение правительства или президентский указ, который позволит депортированным из Латвии русскоговорящим людям получить некий статус, который позволит им жить в России и получать хотя бы минимальную социальную пенсию.

Предынфарктное состояние

О судьбе первых депортированных пенсионеров уже написали российские СМИ: чтобы остаться в Латвии, им нужно было не только сдать экзамен, но и заполнить анкету с политическими вопросами, а “неправильные” ответы карались депортацией.

“Комсомольская правда”, например, рассказывает историю ветерана Великой Отечественной войны, которого в силу возраста освободили от языкового экзамена, но депортировали из-за анкеты.

“Василий Москальенов был вынужден покинуть Ригу именно из-за того, что, по мнению властей Латвии, не смог правильно ответить на вопросы анкеты. Человек, который прожил большую часть жизни в Советском Союзе, защищал его границы, воевал за нашу страну, не дал такие ответы, какие хотелось видеть властям”, — рассказывала уполномоченный по работе с соотечественниками при губернаторе Псковской области Елена Полонская.

Другой депортированный пенсионер рассказал, что ему в Латвии перед выдворением заблокировали карту, на которую приходила пенсия, так что накопления, отложенные на лечение зубов, ему пришлось потратить на еду. Также с него якобы требовали 52 евро за сдачу языкового экзамена.

Еще одна пенсионерка, Людмила Межиньш, уже приехала с мужем в Псковскую область — их депортировали из-за “неправильных” ответов на вопросы анкеты, хотя языковой экзамен Людмила сдала успешно, передает “Первый канал”.

Пока кто и как будет помогать людям, оставшимся в одиночестве в России после депортации из Латвии, никто не знает.

“Как только эти люди останутся одни, в этом возрасте — это предынфарктное состояние, потому что человек явно выброшен из той жизни, которая у него была, вполне вероятно, даже из собственного жилья. То есть у него будет отобрано все, что у него на этот момент было, и кроме паспорта и, может быть, смены белья, у него ничего не останется. Поэтому задача, которая станет перед нами, как государством, она нетипична”, — говорит Анатолий Бублик.

При этом сама массовая депортация может и не состояться. Посольство России в Латвии считает, что говорить о депортации пока рано. Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис также заявил, что власти Латвии не планируют массово депортировать людей. При этом в стране остается порядка 500 человек, которые не выполнили требования для получения постоянного ВНЖ. Однако каждое решение о депортации будет приниматься индивидуально, приводят его слова “Ведомости”.

“Пока это просто большой инфоповод, но мы не видим сотен людей на нашей границы. С другой стороны, надо понимать, что те 300 или 400 с лишним человек, которых не будут депортировать, подписали документы, что Крым не наш, что они осуждают Россию и так далее. Поэтому неизвестно, что было бы лучше — увидеть этих людей здесь или теперь знать, что эти люди отказались от нас”, — заключил Анатолий Бублик.

Надежда на то, что пенсионеров все же не депортируют, еще остается, считает Анатолий Бублик: в Совете Европы уже высказывали обеспокоенность действиями латвийских властей в отношении русскоязычного населения, хотя латвийский Конституционный суд и признавал законной и обоснованной депортацию из-за незнания латышского языка.

“Вроде как они сейчас дали заднюю и говорят, что на месяц продлят возможность для этих людей пересдать экзамен. Поэтому такого массового и одномоментного выдворения, может быть, и не произойдет. Мы говорим сейчас скорее всего о цифре в 300−400 человек, которые должны будут в ближайшее время быть депортированы. Сроки точно непонятны, статус людей непонятен, возраст непонятен, данные эти в открытом доступе не имеются, но в ближайшее время все это станет достоянием общественности и информационного поля”, — заключил Анатолий Бублик.

В Россотрудничестве RTVI рассказали, что в курсе проблемы и они работают совместно с организацией Анатолия Бублика.

«На данном этапе главная задача — информирование соотечественников за рубежом о возможностях переезда в Россию, оказание им консультационной, юридической помощи. Здесь мы работаем в тесном партнерстве с регионами, общественными организациями. Так, проект «Путь домой», который основан самим переселенцем из Германии Анатолием Бубликом, помог вернуться на родину более чем 3 тысяч семей», — отметили в ведомстве.