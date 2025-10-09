В компании “Крестецкая строчка”, которая занимается развитием народных промыслов, считают, что бренд одежды Zarina без разрешения и указания авторства использовал узор, с которым работает компания. Об этом RTVI рассказал ее основатель Антон Георгиев. Он намерен обратится за помощью к Валентине Матвиенко.

Несостоявшаяся сделка

По словам Георгиева, некоторое время назад с ним связалась девушка, которая представилась партнером бренда Zarina и предложила сделать коллаборацию с «Крестецкой строчкой».

«Они нам предложили заплатить чуть меньше двух миллионов. Мы посмотрели объемы, которые они нам прислали, сколько они собираются продавать, потому что у Melon Fashion Group огромный оборот, больше 80 миллиардов. И мы сказали, что очень важно, чтобы наш дизайнер курировал коллекцию, чтобы при использовании наших паттернов нас не дискредитировать», — рассказывает он.

В итоге представитель Zarina сообщила Георгиеву, что они не успевают все согласовать до выхода коллекции, так что история сошла на нет. А недавно в соцсети «Крестецкой строчки» стали обращаться покупатели с вопросами о том, действительно ли они сделали коллаборацию с Zarina. Так в компании и узнали, что бренд использовал их узор.

«Я вообще в ужасе и не понимаю, что происходит. Мы зашли на их сайт, и там реально с нашими принтами все изделия», — говорит Георгиев.

«То же самое может быть с гжелью и хохломой»

О сложившейся ситуации основатель компании рассказал в своих социальных сетях, тэгнув официальный аккаунт Zarina. В личные сообщения с аккаунта бренда ему ответили, что «руководствуясь нормами действующего законодательства, АО «Мэлон Фэшн Груп» полагает претензию [о нарушении права на наименование места происхождения товара «Крестецкая строчка»] необоснованной». При этом бренд заявил, что готов «к открытому обсуждению настоящей ситуации».

В Zarina Георгиеву пояснили, что использовали «элементы народного декоративно-прикладного искусства», которые «вдохновлены традиционным промыслом — филейно-гипюрной вышивкой, что является самостоятельным видом народного искусства и широко распространенным в традиционной русской культуре». В Zarina также отметили, что не использовали нейминг «Крестецкой строчки», а узор характерен «для старинных техник вышивания, доступных для творческого заимствования и адаптации, что в целом не может вызывать ассоциацию с данным географическим регионом и обладанием особыми характеристиками».

“Чем это страшно? Если это пройдет безнаказанно, получается, что любая компания может брать наши принты и печатать любую продукцию. А мы народный художественный промысел, значит, то же самое может быть с гжелью, хохломой, жостовской росписью и так далее”, — переживает Георгиев.

Пока в “Крестецкой строчке” консультируются с юристами и не готовы говорить о дальнейших планах в отношении бренда Zarina. Правда, Георгиев сказал RTVI, что готов обратиться к Валентине Матвиенко, которая обещала поддержать народные промыслы.





Что могла нарушить Zarina

Партнер юридической фирмы Semenov&Pevzner Екатерина Калиничева объяснила RTVI, что “Крестецкая строчка” владеет свидетельством не на сам узор, а на наименование места происхождения товара (НМПТ).

“По сути НМПТ — это словесное обозначение, представляющее собой наименование географического объекта. Особые свойства товара исключительно определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и людскими факторами. На территории географического объекта должны осуществляться все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование его особых свойств”, — рассказала она.

При этом передать право на использование НМПТ по закону нельзя, но правообладатели могут защищать свои права и запрещать незаконное использование. Именно этим и хочет сейчас заняться “Крестецкая строчка”. Но проблема заключается в том, что бренд Zarina не упомянула “Крестецкую строчку” или происхождение узора в своей новой лимитированной коллекции.

“Применять саму технику крестецкой строчки, являющейся народным промыслом, иные лица могут. Произведения народного творчества, не имеющие конкретных авторов, не охраняются авторским правом вовсе. Если же ООО «Крестецкая строчка» создали свой творческий узор с использованием народной техники, то это может являться объектом авторского права”, — объяснила Калиничева.

По словам юриста, если авторы “Крестецкой строчки” придумали свои узоры, вложили творческий вклад, используя народную технику, и зарегистрировали на них авторское право, и Zarina использовала их, то потенциал для требования компенсации есть.

Комментарий бренда Zarina на момент публикации этого материала получить не удалось.