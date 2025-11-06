Каждый год сотрудники «Росводоканала» достают из канализации тонны отходов, которые не должны были в ней оказаться. Из-за регулярных засоров и аварий российские чиновники часто пеняют жителям на «неумение пользоваться унитазами». Осенью 2025 года подмосковный губернатор Андрей Воробьев даже попросил Минпромторг сделать специальную маркировку для влажных салфеток, чтобы люди не бросали их в толчок. RTVI узнал у «Росводоканала», что чаще всего становится причиной засоров и какие необычные предметы находили в канализации в 2025 году.

Что можно найти в канализации

Большинство крупных предметов, оказавшихся в канализации вопреки правилам и здравому смыслу, извлекают на стадии решеток очистных сооружений, говорит Илья Чучалин, руководитель направления по разработке и сопровождению технической политики ГК «Росводоканал». Причем многие водоканалы даже открывают экспозицию необычных находок.

“Там можно обнаружить и мобильные телефоны, ключи, украшения и даже обувь. Люди случайно роняют их в унитаз или сливные отверстия, а иногда специально избавляются от ненужных вещей таким образом”, — рассказал Чучалин.

В 2025 году из необычных находок “Росводоканалу” пришлось столкнуться с большим количеством арбузов. “Вероятно, нерадивые торговцы выкинули в открытый люк самосвал испорченного товара”, — предположил эксперт.

Удивление работников водоканала вызвала и другая находка — деревянная шпала, которая приплыла к очистным сооружениям по канализации. “Как она вообще плыла и прошла повороты сети, остается загадкой”, — сказал Чучалин.

Постоянно засоряют канализацию, по словам эксперта, также пластиковые бутылки. По словам Чучалина, такой мусор является одной из главных причин поломки насосов и остановки насосных станций — сплющенные бутылки могут проникать через все стадии очистки канализации, так что их находят даже в осадке сточных вод.

“Другой вездесущий агент — ушные палочки, которые также добираются до конечных стадий очистки”, — добавил Чучалин.

Что можно и что нельзя смывать в унитаз

“В канализацию можно отправлять только воду и биоразлагаемые отходы, такие как туалетная бумага”, — напомнил Чучалин.

Самые частые нарушения, которые допускают россияне при пользовании канализацией, это смыв в нее предметов, которые не растворяются в воде, например, ватных палочек, прокладок, тампонов, салфеток, подгузников и других предметов гигиены.

Илья Чучалин особенно отмечает, что ни в коем случае в канализацию — ни через раковины, ни через унитазы и другие сливы — нельзя отправлять медицинские отходы.

“Смывание медицинских отходов, таких как шприцы и лекарства, может быть опасным для здоровья и окружающей среды: это может привести к распространению инфекций и загрязнению воды”, — предупредил Чучалин.

Прецеденты безответственного отношения граждан к подобным запретам есть не только в России: например, в Германии, рассказал Чучалин, категорически запретили использовать в сельском хозяйстве осадок бытовых сточных вод, богатый дефицитными питательными элементами для роста растений. Причиной стало то, что в стоки попало большое количество гормональных препаратов.

Кроме того эксперт отмечает, что в канализацию (и в раковины, и в унитаз) нельзя смывать жир и масло — они застывают и образуют пробки. Волокнистые материалы, которые могут образовывать комки и забивать трубы, тоже не стоит отправлять в слив — лучше воспользоваться мусорным ведром.

То же касается и разного рода химических веществ: смывать в канализацию краски, растворители и чистящие средства, содержащие агрессивные вещества, нельзя. “Это приводит к повреждению труб и нарушению работы очистных сооружений и, как следствие, загрязнению окружающей среды”, — предупреждают в “Росводоканале”.

Продукты питания и напитки в канализацию тоже попадать не должны— крупные остатки еды, например, кости и кожура фруктов, могут привести к засорам. При этом многие россияне используют диспоузеры для измельчения еды в кухонных раковинах и считают, что это предотвратит образование засоров, но Илья Чучалин вынужден их расстроить.

“Канализационные системы, где широко применяют кухонные диспоузеры для измельчения еды, должны быть построены по другому принципу и рассчитаны на большее количество твердых включений в стоках, большую нагрузку на очистные сооружения. В системах российских городов их применение не предусмотрено”, — говорит он.

Опасными для канализации будут и разного рода строительные отходы и иные крупные предметы, такие, как строительные смеси или куски бетона и кирпичей. Такой мусор может не только привести к засорам, но и повредить сами трубы.

Открывают люки и воруют крышки от них

Посторонние предметы попадают в канализацию не только через унитаз — именно в неумении пользовании этим предметом зачастую власти обвиняют россиян.

“В доме мы пользуемся раковинами на кухне и в ванной, душевыми и, конечно, унитазами. Эти привычные сантехнические приборы имеют обманчиво большие размеры. Однако трубы, по которым затем отводятся стоки в доме, не такие уж большие. Поэтому даже если кто-то успешно запихнул в унитаз свою старую рубашку или огрызок яблока, то не факт, что это также успешно доберется до очистных сооружений”, — говорит Чусалин.

Россияне нередко умудряются отправить в канализацию некие предметы и через люки дворовой и уличной канализации, говорят в “Росводоканале”.

“Здесь отдельные представители населения проявляют крайнюю изобретательность. В подавляющем количестве российских городов хозяйственно-бытовая канализация не должна смешиваться с ливневыми стоками, поэтому люки должны быть всегда закрыты — и желательно герметично. Но кто-то открывает люки, чтобы быстрее ушла лужа, кому-то понравился сам люк и его унесли, кто-то целенаправленно открывает люк, чтобы туда что-то выбросить”, — рассказывает Илья Чучалин.

При этом нарушение работы канализации — не просто неудобство для жителей, но и серьезная угроза для инфраструктуры городов и экологии, говорит эксперт, и на устранение аварий и восстановление работы систем ежегодно тратятся большие деньги.

В случае засора чаще всего работникам водоканала приходится прибегать к использованию гидродинамической очистки с помощью струи воды под высоким давлением или специнструментов: металлических тросов или штанг с насадками в виде ершей, пик и других.

“В литературе описаны и более нестандартные методы, например, применение ледяных шаров, которые, двигаясь в трубе с потоком стоков, оттирают загрязнения со стенок”, — рассказывает Чучалин.