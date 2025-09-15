«Оказалось, что Россия не такая уж и страшная, а в чем-то даже лучше Америки», — говорит Николай Дутов. Он 20 лет прожил в США, но после начала СВО решил вернуться в Россию — на родину своих предков. Прибыльный бизнес в Штатах он променял на два с половиной гектара земли в Краснодарском крае и теперь мечтает создать рай на своем участке. Дутов рассказал RTVI, почему в нулевых бежал с женой в США из Казахстана, о жизни в Америке и что заставило их переехать в Россию.
«В США нам было прикольно»
Николай и его жена Лана перебрались из Америки в Россию в 2022 году. В Штаты семья переехала из Казахстана в начале нулевых. Николай вспоминает, что тогда, после развала СССР, в стране царили разруха и упадок.
«У всех, кто мог выехать, тогда была идея фикс — уехать в США. Потому что и в Казахстане, и в России была очень нехорошая ситуация и с экономикой, и с безопасностью, и работу было трудно найти, и заработок был небольшой, а в больших городах нужны были какие-то связи, родственники, хорошие знания. Мы тогда никаким подобным опытом не обладали по молодости, поэтому перспектив особо не было», — вспоминает Николай.
Эмигрировать тогда оказалось легко: у молодых супругов были родственники в США, которые смогли сделать им приглашение, и меньше чем через год, зимой 2003-го, Дутовы покинули Казахстан. Поселились в Сиэтле, штат Вашингтон. На тот момент Николаю было 23 года, а Лане — 20 лет. Английский они знали не очень хорошо, но молодость и энергичность помогли остаться на плаву.
«Тогда в основном все иммигранты-мужчины работали на стройке в первое время, я не стал исключением. И меня это устраивало, потому что доход, который стройка обеспечивала, был намного выше, чем в Казахстане. Днем я работал на стройке, а ночью мы развозили газеты. Было очень трудно, но мы не жаловались, нам было прикольно — мы были молодые, здоровье позволяло», — говорит Николай.
Через некоторое время Николай подтянул язык, освоился с местным законодательством, налоговой системой и прочими деловыми нюансами и открыл собственный бизнес. «С тех пор пошла моя более или менее серьезная карьера, начали очень большие деньги приходить, голова закружилась. Мы уже себе купили квартиру, купили два дома. В общем, все было хорошо», — рассказывает он.
Все изменил кризис 2008 года. Николай вспоминает, что семья, в которой уже было двое детей, в одночасье лишилась всего — и бизнеса, и недвижимости, и уровня комфорта, к которому за несколько успешных лет они успели привыкнуть.
«Пришла усталость и непонимание, за чем ты все это время гнался? Было все, были деньги, а потом за один месяц все поменялось, и ты из короля превратился обратно в грязь», — возвращается мыслями в прошлое Николай.
После этого супруги решили кардинально изменить свою жизнь. Лана получила лицензию риелтора, и Дутовы начали новый бизнес — купили небольшой дом, нашли инвесторов, отремонтировали и перепродали, а на вырученные деньги переехали жить в Майами.
Джунгли, крокодилы и яблоневый сад
В «городе-курорте» Майами несколько лет Дутовы с детьми жили «очень легко» — зарабатывали ровно столько, чтобы хватало на жизнь, не строили грандиозных планов. Но вскоре это им наскучило, и они снова начали восстанавливать и перепродавать дома. К 2014 году супруги снова хорошо зарабатывали, но работа была тяжелой: Николай признается, что к этому моменту они с женой «сдулись» и были готовы выйти на условную пенсию. К тому же сам Николай попал в аварию на мотоцикле и целыми днями трудиться на ремонте домов уже не мог.
«У нас был доход, были деньги и можно было заняться чем-то для себя. Дети у нас уже учились в школе, и мы начали искать какую-то новую идею. Было чувство, что нужно что-то менять. В конце концов стало понятно, что эта система так устроена, что сколько бы ты ни заработал, тебе все равно будет недостаточно. Нас это больше не устраивало», — рассказывает Николай.
Спасением стала идея о том, что человек может быть по-настоящему счастлив, только живя на собственной земле. «Все, что ты можешь, это поселить свою семью в какой-то кусочек рая, сделать из этой земли хорошее, крутое место. И деньги там можно зарабатывать по идее», — говорит он.
Тогда семья почти вслепую купила три гектара земли в двух часах езды от Майами, планировали построить дом для себя и несколько «кабинок» под сдачу, разбить огород, высадить сад.
«Земля, которую мы взяли, была просто куском джунглей. Когда мы его [участок] покупали, мы даже не знали, где он заканчивается, что там есть. Для нас было очень большим сюрпризом найти пруд, потом — крокодилов в этом пруду. Все было прикольно, пока мы не начали сталкиваться с проблемами. И самая большая проблема была в комарах — в сезон дождей их просто тучи, и ты ничего с ними не сделаешь. Это было как с разбегу в стену удариться — все наши мечты о жизни на земле начали трещать по швам», — вспоминает Николай этот этап жизни в Америке.
Он рассказывает, что семья очень хотела сад — но не с тропическими фруктами, а с яблонями, грушами, вишнями и черешней, но оказалось, что в тропиках эти деревья не приживаются. Тем более, что под тонким слоем почвы почти на всем участке был известняк.
«Можно было выращивать бананы, кокосы, папайи и все такое. Но нам хотелось яблочек своих. Нам казалось, что на юге должно расти все. А потом появились крокодилы, удавы, появились другие проблемы — и мы решили вернуться на север», — вспоминает Николай.
«Ждали, что придется жить среди сердитых людей»
Когда Дутовы решили перебраться обратно в Сиэтл, грянул ковид. Цены на недвижимость сильно выросли, и всех сбережений и вырученных от продажи земли денег не хватало, чтобы купить дом и участок, не залезая в кредиты. К возвращению в Россию их подтолкнул интерес к истории своих корней — еще до пандемии они стали изучать свою родословную и даже ездили в Казахстан, чтобы изучить местные архивы.
«Зимой 2022 года у всех, наверное, было ощущение, что что-то должно случиться — такое нагнетание обстановки. В феврале мы как раз были в Казахстане, и тут объявляют о начале СВО. В этот момент мы с женой вместе решили — нафиг эту Америку, надо ехать в Россию. Конечно, было тревожно. Но когда мы приехали в США, это было больше потребительское решение — ты приехал, чтобы поменять „грязь“ на „князь“. А тут, наоборот, у нас было желание в такой тяжелый момент для страны поддержать ее своими средствами, поддержать своими силами, талантами, возможностями», — объясняет Николай.
В то время у Дутовых начало складываться ощущение нарастающей несправедливости: несмотря на то, что супруги не видели в США плохого отношения к себе, со временем у них стало складываться впечатление, что американская политика строится на попытках унизить другие страны, в том числе и Россию.
«И ты думаешь: „блин, это неправильно“. Я, живя на этой земле, хочу того или не хочу, поддерживаю эту картину мира — я делаю бизнес, и фактически мои деньги уходят на Украину, а я не хочу этого, потому что я понимаю, что наши братья никогда бы не вели себя так, если бы не американцы, если бы не Запад. Поэтому я лучше буду поддерживать свою страну, свой народ», — рассуждает Николай.
К тому моменту Дутовы уже выяснили, что предки обоих супругов были родом из Воронежа. «Мы решили, раз все равно хотели поехать в Россию, что если там просто для прикола посмотреть землю? Может, мы там впишемся по деньгам, займемся своим делом, начнем двигаться к своей мечте, плюс мы будем жить в стране, где все будет по-нашему, где мы не иммигранты, где мы свои, где наша культура, где все понятно», — говорит Николай.
За полгода супруги сумели самостоятельно оформить все необходимые документы, чтобы получить гражданство по упрощенной процедуре, так как у их родителей уже были российские паспорта. Родня восприняла новость о переезде Николая и Ланы прохладно — всем было страшно.
«Они не знали, а как вообще через границу-то переезжать? Там шмонают, телефоны забирают? У нас и у самих было такое неприятное ожидание, что сейчас мы столкнемся с каким-то хамством, что-то будет такое. Наши друзья, которые переезжали из Казахстана, рассказывали, что люди в России какие-то более сердитые. И мы ждали, что сейчас придется жить среди сердитых людей», — вспоминает Николай со смехом.
На деле все оказалось иначе, сам Николай описывает это как «шок» — настолько ожидания и реальность не совпали. Ни на границе, ни на таможне, ни в Краснодаре ничего вопиющего они не заметили, а по прошествии трех лет жизни в России и вовсе влились в местный быт.
«Оказалось, что Россия не такая уж и страшная, а в чем-то даже лучше Америки», — смеется он.
«Мы хотим вылечить этот гектар»
В июне 2022 года Дутовы уже приехали в Краснодар, чтобы посмотреть землю, и сразу нашли то, что искали — на 2,5 гектарах уже был небольшой, довольно запущенный сад. Николай, смеясь, признается, что до Воронежа, родины своих предков, они так и не доехали.
«У нас было желание оставить свой след на земле. Сейчас все разрушают, выкачивают из земли нефть, добывают железо и уголь, раскурочивают землю, а нам хотелось сделать шаг назад — удобрить, приласкать эту землю», — рассказывает Николай.
В итоге та земля, которую купили Дутовы, очень нуждалась именно в таком внимании. Несмотря на то, что в Краснодарском крае много плодородных земель, Николай и Лана купили участок с глиной. «Летом пластилин, а зимой камень, — смеется Николай. — Но нас это устраивало: мы не хотели, чтобы было так, будто мы такие крутые американцы, приехали на все готовое, завалили деньгами, воткнули палки — и у нас цветущий сад. Нам предстояла работа, и мы этого хотели».
Николай мечтает, чтобы на их гектарах расцвел райский уголок. Сейчас он активно изучает технологии, которые помогут экологично возделывать и восстанавливать землю и ее плодородный слой, а на участке идут работы по прокладыванию подземных коммуникаций для сада мечты.
В будущем Николай хочет открыть в России и собственный бизнес. Идей для этого, как он говорит сам, миллион — от развития плодородия почв без использования синтетических удобрений до агротуризма.
«Недавно к нам приезжал сын, и я ему пообещал, что через пять лет это будет другая земля. Если вы были в Краснодаре в парке Галицкого, то вы примерно представляете наш план. Мы хотим такой вау-эффект сделать на этой земле: у нас есть пруд, пригорки, валы, будет столярная мастерская большая, будет речка, будут водопады, будут беседки, будет очень хороший сад», — рассказывает Николай.
«Мы хотим вылечить этот гектар, чтобы на нем все росло и чувствовало себя хорошо. Там должна быть маленькая пасека, куча цветов, там должно быть жужжание пчел, бабочки, пение птиц, должен быть ручной сокол, там должна быть ручная ворона, зайцы, пение лягушек. Все, что можно представить себе в раю, все там должно быть. А если тебе нужны деньги, ты пошел молодильных яблочек кому-то продал и живешь дальше», — мечтает Николай.