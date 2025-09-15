«Оказалось, что Россия не такая уж и страшная, а в чем-то даже лучше Америки», — говорит Николай Дутов. Он 20 лет прожил в США, но после начала СВО решил вернуться в Россию — на родину своих предков. Прибыльный бизнес в Штатах он променял на два с половиной гектара земли в Краснодарском крае и теперь мечтает создать рай на своем участке. Дутов рассказал RTVI, почему в нулевых бежал с женой в США из Казахстана, о жизни в Америке и что заставило их переехать в Россию.

«В США нам было прикольно»

Николай и его жена Лана перебрались из Америки в Россию в 2022 году. В Штаты семья переехала из Казахстана в начале нулевых. Николай вспоминает, что тогда, после развала СССР, в стране царили разруха и упадок.

«У всех, кто мог выехать, тогда была идея фикс — уехать в США. Потому что и в Казахстане, и в России была очень нехорошая ситуация и с экономикой, и с безопасностью, и работу было трудно найти, и заработок был небольшой, а в больших городах нужны были какие-то связи, родственники, хорошие знания. Мы тогда никаким подобным опытом не обладали по молодости, поэтому перспектив особо не было», — вспоминает Николай.

Эмигрировать тогда оказалось легко: у молодых супругов были родственники в США, которые смогли сделать им приглашение, и меньше чем через год, зимой 2003-го, Дутовы покинули Казахстан. Поселились в Сиэтле, штат Вашингтон. На тот момент Николаю было 23 года, а Лане — 20 лет. Английский они знали не очень хорошо, но молодость и энергичность помогли остаться на плаву.

«Тогда в основном все иммигранты-мужчины работали на стройке в первое время, я не стал исключением. И меня это устраивало, потому что доход, который стройка обеспечивала, был намного выше, чем в Казахстане. Днем я работал на стройке, а ночью мы развозили газеты. Было очень трудно, но мы не жаловались, нам было прикольно — мы были молодые, здоровье позволяло», — говорит Николай.

Через некоторое время Николай подтянул язык, освоился с местным законодательством, налоговой системой и прочими деловыми нюансами и открыл собственный бизнес. «С тех пор пошла моя более или менее серьезная карьера, начали очень большие деньги приходить, голова закружилась. Мы уже себе купили квартиру, купили два дома. В общем, все было хорошо», — рассказывает он.

Все изменил кризис 2008 года. Николай вспоминает, что семья, в которой уже было двое детей, в одночасье лишилась всего — и бизнеса, и недвижимости, и уровня комфорта, к которому за несколько успешных лет они успели привыкнуть.

«Пришла усталость и непонимание, за чем ты все это время гнался? Было все, были деньги, а потом за один месяц все поменялось, и ты из короля превратился обратно в грязь», — возвращается мыслями в прошлое Николай.

После этого супруги решили кардинально изменить свою жизнь. Лана получила лицензию риелтора, и Дутовы начали новый бизнес — купили небольшой дом, нашли инвесторов, отремонтировали и перепродали, а на вырученные деньги переехали жить в Майами.

Джунгли, крокодилы и яблоневый сад

В «городе-курорте» Майами несколько лет Дутовы с детьми жили «очень легко» — зарабатывали ровно столько, чтобы хватало на жизнь, не строили грандиозных планов. Но вскоре это им наскучило, и они снова начали восстанавливать и перепродавать дома. К 2014 году супруги снова хорошо зарабатывали, но работа была тяжелой: Николай признается, что к этому моменту они с женой «сдулись» и были готовы выйти на условную пенсию. К тому же сам Николай попал в аварию на мотоцикле и целыми днями трудиться на ремонте домов уже не мог.

«У нас был доход, были деньги и можно было заняться чем-то для себя. Дети у нас уже учились в школе, и мы начали искать какую-то новую идею. Было чувство, что нужно что-то менять. В конце концов стало понятно, что эта система так устроена, что сколько бы ты ни заработал, тебе все равно будет недостаточно. Нас это больше не устраивало», — рассказывает Николай.

Спасением стала идея о том, что человек может быть по-настоящему счастлив, только живя на собственной земле. «Все, что ты можешь, это поселить свою семью в какой-то кусочек рая, сделать из этой земли хорошее, крутое место. И деньги там можно зарабатывать по идее», — говорит он.

Тогда семья почти вслепую купила три гектара земли в двух часах езды от Майами, планировали построить дом для себя и несколько «кабинок» под сдачу, разбить огород, высадить сад.

«Земля, которую мы взяли, была просто куском джунглей. Когда мы его [участок] покупали, мы даже не знали, где он заканчивается, что там есть. Для нас было очень большим сюрпризом найти пруд, потом — крокодилов в этом пруду. Все было прикольно, пока мы не начали сталкиваться с проблемами. И самая большая проблема была в комарах — в сезон дождей их просто тучи, и ты ничего с ними не сделаешь. Это было как с разбегу в стену удариться — все наши мечты о жизни на земле начали трещать по швам», — вспоминает Николай этот этап жизни в Америке.

Он рассказывает, что семья очень хотела сад — но не с тропическими фруктами, а с яблонями, грушами, вишнями и черешней, но оказалось, что в тропиках эти деревья не приживаются. Тем более, что под тонким слоем почвы почти на всем участке был известняк.

«Можно было выращивать бананы, кокосы, папайи и все такое. Но нам хотелось яблочек своих. Нам казалось, что на юге должно расти все. А потом появились крокодилы, удавы, появились другие проблемы — и мы решили вернуться на север», — вспоминает Николай.

«Ждали, что придется жить среди сердитых людей»

Когда Дутовы решили перебраться обратно в Сиэтл, грянул ковид. Цены на недвижимость сильно выросли, и всех сбережений и вырученных от продажи земли денег не хватало, чтобы купить дом и участок, не залезая в кредиты. К возвращению в Россию их подтолкнул интерес к истории своих корней — еще до пандемии они стали изучать свою родословную и даже ездили в Казахстан, чтобы изучить местные архивы.

«Зимой 2022 года у всех, наверное, было ощущение, что что-то должно случиться — такое нагнетание обстановки. В феврале мы как раз были в Казахстане, и тут объявляют о начале СВО. В этот момент мы с женой вместе решили — нафиг эту Америку, надо ехать в Россию. Конечно, было тревожно. Но когда мы приехали в США, это было больше потребительское решение — ты приехал, чтобы поменять „грязь“ на „князь“. А тут, наоборот, у нас было желание в такой тяжелый момент для страны поддержать ее своими средствами, поддержать своими силами, талантами, возможностями», — объясняет Николай.

В то время у Дутовых начало складываться ощущение нарастающей несправедливости: несмотря на то, что супруги не видели в США плохого отношения к себе, со временем у них стало складываться впечатление, что американская политика строится на попытках унизить другие страны, в том числе и Россию.

«И ты думаешь: „блин, это неправильно“. Я, живя на этой земле, хочу того или не хочу, поддерживаю эту картину мира — я делаю бизнес, и фактически мои деньги уходят на Украину, а я не хочу этого, потому что я понимаю, что наши братья никогда бы не вели себя так, если бы не американцы, если бы не Запад. Поэтому я лучше буду поддерживать свою страну, свой народ», — рассуждает Николай.

К тому моменту Дутовы уже выяснили, что предки обоих супругов были родом из Воронежа. «Мы решили, раз все равно хотели поехать в Россию, что если там просто для прикола посмотреть землю? Может, мы там впишемся по деньгам, займемся своим делом, начнем двигаться к своей мечте, плюс мы будем жить в стране, где все будет по-нашему, где мы не иммигранты, где мы свои, где наша культура, где все понятно», — говорит Николай.

За полгода супруги сумели самостоятельно оформить все необходимые документы, чтобы получить гражданство по упрощенной процедуре, так как у их родителей уже были российские паспорта. Родня восприняла новость о переезде Николая и Ланы прохладно — всем было страшно.

«Они не знали, а как вообще через границу-то переезжать? Там шмонают, телефоны забирают? У нас и у самих было такое неприятное ожидание, что сейчас мы столкнемся с каким-то хамством, что-то будет такое. Наши друзья, которые переезжали из Казахстана, рассказывали, что люди в России какие-то более сердитые. И мы ждали, что сейчас придется жить среди сердитых людей», — вспоминает Николай со смехом.

На деле все оказалось иначе, сам Николай описывает это как «шок» — настолько ожидания и реальность не совпали. Ни на границе, ни на таможне, ни в Краснодаре ничего вопиющего они не заметили, а по прошествии трех лет жизни в России и вовсе влились в местный быт.

«Оказалось, что Россия не такая уж и страшная, а в чем-то даже лучше Америки», — смеется он.

«Мы хотим вылечить этот гектар»

В июне 2022 года Дутовы уже приехали в Краснодар, чтобы посмотреть землю, и сразу нашли то, что искали — на 2,5 гектарах уже был небольшой, довольно запущенный сад. Николай, смеясь, признается, что до Воронежа, родины своих предков, они так и не доехали.

«У нас было желание оставить свой след на земле. Сейчас все разрушают, выкачивают из земли нефть, добывают железо и уголь, раскурочивают землю, а нам хотелось сделать шаг назад — удобрить, приласкать эту землю», — рассказывает Николай.

В итоге та земля, которую купили Дутовы, очень нуждалась именно в таком внимании. Несмотря на то, что в Краснодарском крае много плодородных земель, Николай и Лана купили участок с глиной. «Летом пластилин, а зимой камень, — смеется Николай. — Но нас это устраивало: мы не хотели, чтобы было так, будто мы такие крутые американцы, приехали на все готовое, завалили деньгами, воткнули палки — и у нас цветущий сад. Нам предстояла работа, и мы этого хотели».

Николай мечтает, чтобы на их гектарах расцвел райский уголок. Сейчас он активно изучает технологии, которые помогут экологично возделывать и восстанавливать землю и ее плодородный слой, а на участке идут работы по прокладыванию подземных коммуникаций для сада мечты.

В будущем Николай хочет открыть в России и собственный бизнес. Идей для этого, как он говорит сам, миллион — от развития плодородия почв без использования синтетических удобрений до агротуризма.

«Недавно к нам приезжал сын, и я ему пообещал, что через пять лет это будет другая земля. Если вы были в Краснодаре в парке Галицкого, то вы примерно представляете наш план. Мы хотим такой вау-эффект сделать на этой земле: у нас есть пруд, пригорки, валы, будет столярная мастерская большая, будет речка, будут водопады, будут беседки, будет очень хороший сад», — рассказывает Николай.