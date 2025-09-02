Два года назад Минобрнауки неожиданно сменило руководителя Института проблем передачи информации (ИППИ) РАН. Института, где работали сразу три обладателя медали Филдса, которую называют Нобелем по математике. Увольнение директора без объяснения причин, мгновенно спровоцировало затяжной конфликт сотрудников с новой администрацией института, ученые жаловались в Академию наук и даже в администрацию президента, но ничего не добились. Вскоре смутьянов уволили и вместе с ними ушли целые научные коллективы. RTVİ поговорил с бывшими сотрудниками ИППИ и позвонил новому директору института, но ответ на просьбу о комментарии, тот бросил трубку.

«Самое главное — делать вас счастливыми», «Все, что можно не изменять — не изменится», «Созидая, не разрушать», «Работает — не трогай», — такие обещания давал встревоженным ученым Института проблем передачи информации РАН в августе 2023 года, внезапно назначенный и.о. директора Максим Федоров, когда знакомился с его коллективом. Ситуация с увольнением прежнего и.о. директора Андрея Соболевского, которого поддерживали ученые, и конфликт с новым руководителем два года назад стала едва ли не главной темой в академической среде — традиционно тихой, не привычной к скандалам сферы.

ИППИ РАН — ведущий российский междисциплинарный научный центр. Специализируется на исследованиях на стыке нескольких направлений — математики, телекоммуникаций, защиты и обработки информации, обработки изображений, биоинформатики, компьютерной лингвистики и других.

Ученые недоумевали — какие причины и силы стояли за стремительной и необъяснимой сменой руководства. Впрочем, в одном из интервью бывший его директор, а ныне ректор «Сколтеха» Александр Кулешов признал, что имел прямое отношение к смене руководства, так как институт «протухает и разлагается».

С приходом Федорова в институте начались конфликты, за которыми следили СМИ и научное сообщество. Так, через полгода работы ученые поставили «неуд» новой администрации, созвали по этому поводу конференцию и даже обратились в РАН и администрацию президента. Дальнейшие новости из института также касались далеко не научных открытий: из ИППИ уволили биоинформатика Михаила Гельфанда и основателя «Диссернета» Андрея Ростовцева, половина математиков ИППИ ушла в МФТИ и, кроме того, сотрудникам запретили ходить на работу в шортах.

Спустя два года Федоров, сменив команду своих заместителей, продолжает работать с приставкой и.о., а выборы постоянного директора института так и не назначены. RTVI решил подвести итоги его работы, опросив бывших сотрудников и самого Федорова.

«„Филдсов“ в ИППИ не осталось»

Андрей Соболевский, бывший и.о. директора ИППИ РАН

Математический отдел ИППИ еще в советские времена стал одним из признанно сильнейших математических коллективов в институтах Академии наук. Сотрудниками ИППИ РАН были три филдсовских лауреата: Григорий Маргулис, Максим Концевич и Андрей Окуньков (такая концентрация филдсовских лауреатов — уникальное достижение не только в российском, но и в мировом масштабе). Позднее Окуньков перешел в «Сколтех», но на момент смены руководства в 2023 году Маргулис и Концевич оставались сотрудниками института.

Математики ИППИ активно выступили против волюнтаристской смены руководства института на собрании 01.08.2023. Как известно, позиция трудового коллектива ИППИ, сформулированная в решении конференции, была проигнорирована руководством как РАН, так и Минобрнауки, но новая дирекция ИППИ немедленно занялась преследованием активных участников протеста. В математическом отделе были неправомерно уволены Михаил Цфасман и Валентин Шехтман, многие другие сотрудники были произвольно лишены стимулирующих надбавок за результативность научной деятельности (один из них, Денис Савельев, к настоящему времени успешно оспорил это неправомерное решение в суде). Стало ясно, что продолжать работу в ИППИ в этих условиях становится невозможным.

На фоне этих событий руководство МФТИ приняло решение о создании нового факультета фундаментальной математики — Высшей школы современной математики (ВШМ), директором которой был назначен Андрей Соболевский, а научным руководителем — Михаил Цфасман, и приглашении сотрудников математического отдела ИППИ перейти на новый факультет. Непосредственно из ИППИ в ВШМ перешли 24 сотрудника, в том числе все перечисленные выше участники протеста.

Из активных сотрудников математического отдела ИППИ, живущих и работающих в Москве, все за небольшим исключением перешли в ВШМ. Еще ряд известных математиков, до последнего времени сохранявших аффилиацию с ИППИ, работает за границей — часть из них либо была уволена новым руководством института, либо уволилась сама в знак протеста против произошедшего. В частности, в 2023-2024 гг. не возобновили трудовой договор с ИППИ филдсовские лауреаты Маргулис и Концевич, в результате чего «филдсов» в ИППИ не осталось (в июньском интервью ТАСС Федоров заявил — «Уровень института был и остается высочайшим, у нас есть филдсовские лауреаты»).

Хорошим резюме отношения ушедших из ИППИ ученых к деятельности новой администрации являются следующие слова из письма И. Д. Шкредова, известного специалиста в области теории чисел и комбинаторики, адресованного и.о. директора ИППИ Федорову:

«Я любил этот уникальный и замечательный институт с особой атмосферой, с особой нетривиальной математической повесткой (я бы назвал ее обобщенно-динамической), которую я не находил больше нигде, хотя за это время мне довелось посетить много разных институтов по всему миру. Когда я там работал, в ИППИ еще витал дух [основателя лабораторию теории ИППИ Роланда] Добрушина, Маргулиса и [профессора Принстонского университета, действительного члена РАН Якова] Синая. Экспертиза в ИППИ была одной из самых лучших в России. Теперь, разумеется, вы с вашей командой все это разрушаете и окончательно разрушите в ближайшем будущем. Это просто, ведь такие люди как вы не способны ничего создавать, поскольку чтобы что-то сотворить нужна хоть какая-то любовь к достойному».

«И в биологии не все теперь хорошо»

Владимир Венец, бывший начальник научно-организационного отдела, уволился в феврале 2024 года

На сайте eLibrary.ru есть интересная диаграмма, представляющая распределение публикаций сотрудников ИППИ РАН по тематическим рубрикам.

Из диаграммы видно, что большинство публикаций института относится к математике. Большое значение математике придавал первый директор ИППИ Александр Харкевич, при котором в институте уже в момент создания была образована лаборатория теории информации (заведующий д.ф.-м.н. Марк Пинскер).

Но все изменилось с назначением и.о. директора Федорова, химика по специальности, а вклад работ по химии в публикационную активность ИППИ также хорошо иллюстрируется рисунком.

Ряд математиков (Цфасман, Шехтман и др.) был уволен из института, позднее восстановлены судом, но институт продолжает бороться. В результате большая группа математиков ушла из института и перешла в созданную в МФТИ «Высшую школу современной математики».

Уход математиков практически сразу сказался на комплексном балле публикационной активности института.

Кстати, в соответствии с комплексным баллом публикационной активности eLibrary, публикаций по направлению «Химические науки» в 2023-2024 годах в институте не было вообще.

Второе место по числу публикаций в ИППИ занимает биология. Но и в биологии не все теперь хорошо. Из института был уволен Михаил Гельфанд, который пришел в ИППИ по инициативе Николая Кузнецова (директора ИППИ с 1990 по 2006 годы) в 2004 году, когда в соответствии с программой интеграции науки и образования, принятой Президиумом РАН и Министерством образования, в институте был создан учебно-научный центр на правах лаборатории «Биоинформатика». Руководителем центра стал и занимал эту должность до увольнения по инициативе дирекции Гельфанд (суд восстановил его в должности).

«Сотрудников пришлось искать через полицию»

Юрий Костюкевич, д.х.н., бывший и.о. заместителя директора ИППИ по научной работе в команде нового и.о. директора Федорова

Предложение о работе в ИППИ заместителем директора я получил от ректора Сколтеха Александра Кулешова. На тот момент я как раз закончил обучение на программе Кадрового резерва в науке и был готов применить полученные знания и связи для дела. Про ИППИ я знал давно, в студенческое время мой сосед по комнате в общежитии был сотрудником лаборатории зрительных систем, а после мы даже опубликовали несколько совместных статей. Поэтому, когда я шел в ИППИ, моей целью было сделать из него «Сколтех в миниатюре».

К сожалению, институт произвел удручающее впечатление: из более чем 20 лабораторий только 5 имели признаки живой лаборатории: работающих сотрудников, нормальные помещения, деятельного заведующего, материальную базу, семинар и пр.

В некоторых лабораториях числились десятки человек, но при их обзвоне выяснялось, что половина давно живет за границей, а те, кто в России, либо не могут появляться в институте (а большинство и работать) по состоянию здоровья, либо воспринимают как личное оскорбление просьбу появляться на работе хотя бы пару раз в неделю. При этом все они регулярно получали зарплату и занимали ставки. Были случаи, когда люди получали зарплату более 200 тысяч в месяц, но при этом уехали из России много лет назад. Был сотрудник, который заявил, что ходит на работу каждый второй четверг с 10 до 12 и все это время пытается включить старый компьютер. Кстати, его зарплата была 180 тысяч в месяц.

При этом молодежь, которая дневала и ночевала на работе, получала в 2 раза меньше. А как им заплатить больше, если все деньги уходили вот таким?

Были многочисленные случаи, когда в ИППИ оформлялись люди, которые в Россию даже не приезжали и просто вставляли ИППИ как дополнительную аффилиацию — практика, ныне постыдная даже для третьесортных институтов. Лабораторные помещения и кабинеты, за исключением лаборатории геномики растений (ушла из ИППИ — см. следующий комментарий), выглядели ужасно — хлам, грязь, обваливающаяся штукатурка, ободранная сломанная мебель. В какой-то момент я плюнул и купил на свои деньги нормальную мебель для трех кабинетов. Разумеется, о всех выявленных нарушениях информировалось министерство, и они максимально оперативно устранялись.

К концу моей работы не было комнаты, в которую я бы не зашел, и не было сотрудника, с которым я бы не встретился или созвонился и про которого я бы не знал, чем он занимается. Некоторых, кто не отвечал на почту и звонки, пришлось искать через полицию. Разумеется, они давно были за границей.

К сожалению, информационный фон вокруг ситуации в ИППИ создавался в основном теми сотрудниками, которых все устраивало и у которых я отобрал «кормушку». Дирекция же не могла (да я и сейчас не может) публично раскрыть все те проблемы и нарушения, которые мы старались исправить.

Обидно, что когда ситуация начала выправляться (освободились ставки и деньги, пришли новые сотрудники и проекты, лаборатории возобновили семинары и даже некоторые старые сотрудники начали регулярно появляться на работе) директор решил полностью сменить управляющую команду. Честно говоря, я причин не понимаю до сих пор, однако, это вызвало очередной кризис, который обрушил с таким трудом выстроенные процессы. Министерство было проинформировано, но, похоже, ИППИ уже так всем надоел, что решили оставить все как есть. После своего ухода я за дальнейшей судьбой института не слежу. Очень надеюсь, что у тех людей, кто искренне хочет заниматься наукой и прикладными проектами в интересах своей страны, все сложится хорошо. Не в ИППИ, так в другом институте.

«Фундаментальная наука теперь не нужна»

Алексей Пенин, бывший завлабораторией геномики растений, уволился в апреле 2025 года

Лаборатория геномики растений была создана в конце 2018 года при большой поддержке прежнего директора Андрея Соболевского. Ядром новой лаборатории стали сотрудники, пришедшие в институт еще при Александре Кулешове и работавшие в разных биологических подразделениях (учебно-научном центре «Биоинформатика», секторе молекулярной эволюции и других). Институт был выбран для создания лаборатории, прежде всего, в связи с необходимостью усилить направление разработки алгоритмов для анализа генетических данных, а ИППИ всегда славился своей междисциплинарностью, там было с кем посоветоваться по совершенно разным вопросам.

К сожалению в конце лета 2023 года все внезапно изменилось: произошла смена администрации, при этом новая дирекция ограничивалась общими словами, не посвящая в свои дальнейшие планы даже многих заведующих лабораториями. Вскоре лицом, ответственным за взаимодействие с существенной частью института (математиками и биологами), был назначен химик Юрий Костюкевич. За любовь к громким лозунгам, за которыми ничего не стояло, многие стали называть его «комсомольцем», по образу функционеров ВЛКСМ последних советских лет. Впрочем, как мне рассказывали, математическая часть института, называла его хунвейбином. Не очень понятно, почему руководить двумя непростыми направлениями стал непрофильный специалист, к тому же работающий в институте по совместительству, но он сразу стал пытаться резко изменить функционирование вверенных ему подразделений. Это происходило вопреки обещаниям и.о. директора «не ломать работающее», данное на встрече с коллективом летом 2023 года.

При этом лабораториям было предложено изменить направленность работы (в отношении объектов, целей и организаций, с которыми ведется сотрудничество), что полностью нарушало преемственность с ранее проведенными работами, требовало увеличения ресурсов, которые было непонятно, откуда брать. В том числе было сказано, что фундаментальная наука теперь не нужна, статьи публиковать нет смысла, а нужны только большие прикладные проекты. Эта мысль повторялась неоднократно несмотря на то, что это противоречит уставу РАН. Нам, например, в какой-то момент предлагалось заняться разработкой наборов по ДНК-идентификации людей и проведением этой идентификации.

В этот момент стало окончательно понятно, что приоритеты развития института меняются как на более прикладные (в частности, происходило увольнение математиков, занимающихся фундаментальными вопросами), так и на более далекие от биологии (например, активно сокращалось число сотрудников, занимающихся анализом биологических данных в учебно-научном центре «Биоинформатика»). В такой ситуации лаборатория, занимающаяся фундаментальными и поисковыми исследованиями в области биологии растений, институту явно стала просто мешать.

Осознав это, мы попросили Минобрнауки перевести лабораторию в институт, в котором наши знания и умения будут востребованы. Вопреки первоначальным ожиданиям, в министерстве я познакомился с большим числом отзывчивых и понимающих коллег, которые помогли осуществить такой трансфер в Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН с полным сохранением коллектива. В настоящее время мы активно включены в жизнь института и стараемся использовать наши знания и компетенции в области геномики не только в своих исследованиях, но и помогая коллегам из других подразделений. Уже выходят первые статьи с новой аффилиацией, с нашим участием привлекается внебюджетное финансирование.

Несмотря на нервозность смутного времени перехода, в этом периоде было много забавных моментов. Например поведение самого Костюкевича в тот момент, когда осенью 2024 года ему все-таки решили не продлить контракт. Внезапно, он начал обращаться к сотрудникам института в интонациях, похожих на те, которые использовал Ученый совет института, против которого Костюкевич беззаветно боролся еще весной. Он даже собрал небольшое заседание, на которое, правда, пришел всего десяток человек. Поддержки он ожидаемо не получил, но к сожалению, в этот момент стало окончательно понятно, что причина увольнения — не его некомпетентность в управлении, а нелояльность. Это не позволило надеяться на то, что в дальнейшем к руководству будут привлечены более компетентные люди, и мы завершили процесс перехода.

«Негативный тренд продолжается»

Дмитрий Николаев, заместитель директора по научной работе ИППИ РАН, уволился в феврале 2024 года

После ухода у меня остались многочисленные связи с сотрудниками ИППИ, с которыми я продолжаю общаться и вести совместные исследования. Так что динамику, до некоторой степени, представляю. В 2023 году Институт был довольно уникальной научно-административной платформой, отличавшейся коротким путем до начальства, открытостью к инициативам, а также компетенциями во многих областях науки. Это позволяло реализовывать крупные проекты и открывать новые направления. Только что успешно закончился проект новой платформы Национального корпуса русского языка, в котором лингвисты работали с нашими специалистами по построению информационных систем. Работала молодежная Лаборатория геномики растений, была создана новая молодежная Лаборатория томографической диагностики и дефектоскопии, вместе с коллегами из Самары была выиграна заявка на центр ИИ второй волны.

Теперь многие сотрудники ушли, обезлюдели целые направления. Административные вопросы решаются очень медленно или вовсе не решаются. Насколько мне известно, в Институте нет новых амбициозных проектов. Зато мне известно о пяти лабораториях ИППИ, сотрудники которых хотели бы оказаться от нынешней администрации на почтительном расстоянии. Но не все так просто: конечно, люди не «прикованы к батарее», а вот финансирование и оборудование так просто не перенесешь. Впрочем, и такое случается, как мы знаем на примере Алексея Пенина. Так что негативный тренд для ИППИ, судя по всему, еще продолжается. Да, другие институты и университеты выиграют, получив уникальные зрелые коллективы, но как же обидно, когда из-за противоестественных административных решений на годы замедляется содержательная работа.

«Недовольные остались, активные все ушли»

Михаил Гельфанд главный научный сотрудник, заведующий Учебно-научным центром «Биоинформатика» (уволен в мае 2024 года, суд признал увольнение незаконным)

Профессора Федорова я знал еще по его предыдущей работе в «Сколтехе», знал про то, как неудачно он уходил из «Сириуса», понимал, какой он администратор. 1 августа 2023 года на представлении коллективу ИППИ он много чего нам обещал, например, что ему надо год, чтобы себя показать, а через год он будет готов к выборам. Два года прошло, никаких выборов не было.

Федоров пригласил на должность своих заместителей профессора Юрия Костюкевича из «Сколтеха» и некоего Сергея Чикирева, который, в частности, подписывал финансовые и кадровые документы. Смешное заключается в том, что права это делать он не имел, потому что одновременно являлся государственным служащим, сотрудником аппарата Госдумы. Костюкевич начал активно реформировать вверенную ему биологию и математику, из-за чего произошло много конфликтов, потому что он совершенно не учитывал особенности ИППИ. Например, собрались строго проверять явку, но это вообще смешно, потому что здание института маленькое и если все сотрудники явятся на рабочие места, им придется стоять в коридорах как в автобусе; поэтому многие официально работали дистанционно. Насколько мне известно, это в конечном итоге заглохло.

Был принят чудесный этический кодекс, запретивший ходить на работу «в коротких юбках, шортах, пляжной обуви и купальниках», и требовавший иметь «ухоженные ногти, волосы, обувь», а при телефонных звонках коллегам ждать ответа не больше шести гудков и обязательно представляться. С другой стороны, полностью отсутствовала именно научная специфика: критерии соавторства, недопустимость плагиата и фальсификации результатов, правила проведения экспериментов на животных и т.п. Судя по всему, это было содрано с кодекса какой-то коммерческой конторы. Не удивительно, что 2024 году Федоров поздравил институт с Днем науки текстом, найденном в интернете на каком-то сайте.

Федоров не просто плохой руководитель, но и команду он создавал соответствующую. Совершенно не понимал, с кем можно иметь дело, с кем нельзя. Он на этом обжегся, ведь после того, как меня и многих сотрудников уволили, он и этих двух заместителей тоже уволил с большим скандалом. И привел новых заместителей, совершенно замечательных — один просто со списанной диссертацией, диссовет уже признал в ней наличие некорректных заимствований, и сейчас он судится, чтобы это дело дальше не рассматривалось в ВАК, а вторая — с диссертацией переписанной, но так небрежно, что текст местами превратился в полную бессмыслицу.

Весной 2024 года конференция сотрудников ИППИ попросила Президиум Академии наук прислать комиссию для оценки ситуации в институте. Комиссия приезжала, со всеми разговаривала, но окончательное решение было абсолютно беззубым и не очень осмысленным. Этой зимой приезжала еще одна комиссия, и, по слухам, Федорову был объявлен выговор.

Осенью 2024 года были выборы нового ученого совета и там, видимо, произошли прямые фальсификации. Количество объявленных за одного из кандидатов голосов оказалось меньше, чем людей, которые публично объявили, что они за этого кандидата голосовали; эти сотрудники написали официальное письмо в Академию, но, кажется, оргвыводов не последовало.

История с моим увольнением имела деморализующий эффект. Заметная часть сотрудников нашей лаборатории, Учебно-научного центра «Биоинформатика», постепенно уволилась, часть людей ушла в Институт общей генетики, вслед за Алексеем Пениным и его лабораторией, Андрей Миронов перенес туда из ИППИ грант РНФ. Мы занимались разными задачами в эволюционной биологии, сравнительной геномике, системной биологии, и этого в ИППИ практически не осталось. Насколько мне известно, люди из других биологических лабораторий тоже обдумывают варианты куда-то перейти.

Что касается госзадания, то я был руководителем темы, успел написать отчет за 2023 год, а от составления заявки на 2024 год меня уже отстранили. Но черновик отчета ИППИ по биологии за 2024 я видел. Там в числе достижений были указаны статьи людей, которые в ИППИ уже лет десять не работают. Замечательные междисциплинарные молодежные конференции «Информационные технологии и системы», которые каждую осень проводил ИППИ, видимо, прекратились. В прошлом году конференция была онлайн, кроме секции Федорова в первый день, а в этом году вообще ничего не слышно.

Недовольные в ИППИ остались, но вот активные все ушли. Набрали новых, и уникальный междисциплинарный институт очень высокого уровня в самых разных областях, по-моему, превратился в обычное конструкторское бюро.

Получить комментарий бывшего директора ИППИ Александра Кулешова не удалось. И.о. директора Федоров не стал комментировать претензии бывших коллег и бросил трубку, хотя ранее поздравил корреспондента RTVI с днем святых апостолов Петра и Павла.