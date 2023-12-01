В ближайшее время Украина рассчитывает получить от западных партнеров военные корабли. Они будут сопровождать суда с зерном, следующие по альтернативному морскому маршруту. Киев сумел запустить его вскоре после того, как Россия не стала продлевать участие в зерновой сделке. Новый морской коридор выходит к Босфору через территориальные воды Румынии и Болгарии. Он действует с августа, несмотря на угрозы Минобороны России рассматривать все суда в акватории Черного моря, идущие в украинские порты, как военные цели. Как происходит транспортировка украинской сельхозпродукции, есть ли угроза военной эскалации на море, какие еще существуют альтернативные маршруты — в материале RTVI.

Как заработал новый коридор

Действие зерновой сделки официально прекратилось 18 июля после выхода из нее России, и тогда перед Украиной встал вопрос: как вывозить сельхозпродукцию на мировые рынки из черноморских портов без гарантий безопасности со стороны Москвы. К концу лета украинские власти разработали альтернативный маршрут, о чем сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Мы разработали альтернативный коридор, по которому суда покидают украинские порты и практически сразу попадают в территориальные воды [соседних стран]», — рассказал Кулеба в конце августа на неформальной встрече с главами МИД Евросоюза в Толедо. Тогда же украинский дипломат призвал своих коллег подумать, как страны ЕС могут помочь обеспечить безопасность нового зернового маршрута.

То, что альтернативный коридор действительно работает, 12 октября подтвердил посол Украины в Турции Василий Бондар.

«В настоящее время он функционирует через территориальные воды Румынии, Болгарии и Турции. Мы надеемся, что количество кораблей будет расти», — заявил Бондар агентству «Укринформ», назвав при этом Россию «избыточным звеном» в цепи поставок.

«Нам сейчас важно убедить международных партнеров в необходимости страхования этих судов [идущих альтернативными морскими путями], в необходимости заказывать больше зерна из Украины и таким образом создать дополнительное давление на Россию с тем, чтобы она не блокировала применение самого коридора, как было согласовано. Если нет, то вывоз зерна будет происходить без нее», — заявил украинский дипломат.

К началу ноября, по данным вице-премьера Украины Александра Кубракова, за три месяца 91 судно экспортировало 3,3 млн тонн аграрной продукции, а также металлов. Маршрут вдоль восточного побережья Черного моря не прервался даже после происшествия 8 ноября, когда ракета попала в контейнеровоз под флагом Либерии при заходе в украинский порт. По данным Вооруженных сил Украины, погиб лоцман и еще трое гражданских лиц на борту были ранены. Хотя судно перевозило не зерно, но железную руду (она предназначалась для Китая), продолжающиеся удары по объектам в Одесской области ставят вопрос о безопасности судов.

После начала боевых действий между Россией и Украиной, которые развернулись в том числе в акватории Черного моря, возникли серьезные проблемы с поставками украинской и российской сельхозпродукции на мировые рынки. Для разрешения кризиса в июле 2022 были подписаны Стамбульские соглашения. Первая часть сделки касалась создания безопасных морских коридоров для вывоза украинского зерна из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Вторая часть — меморандум о содействии продвижению российских аграрной продукции и удобрений на мировые рынки — подписана между Россией и ООН. Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию санкций, которые мешают России экспортировать продукцию и удобрения. В частности, Москва настаивала на переподключении «Россельхозбанка» к SWIFT. Однако в июле 2023 года Москва, сославшись на невыполнение обещаний по снятию рестрикций, не стала продлевать первую часть Стамбульских договоренностей (зерновую сделку).

Есть ли риск столкновений на море

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский на саммите инициативы «Grain from Ukraine» объявил, что Киев все же получит от своих партнеров военные корабли для сопровождения судов с зерном, которые следуют по новому маршруту.

«Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей. Это вопрос ближайшего будущего», — сказал Зеленский, не уточнив, о каких именно странах-партнерах идет речь. Также украинский глава сообщил, что для защиты Одесского региона планируется усилить системы ПВО — Киев направил такой запрос своим партнерам и он «уже согласован».

Между тем Минобороны России ранее предупреждало: с 20 июля все суда, следующие в Черном море в украинские порты, будут рассматриваться «как потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

«Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима», — заявили в Минобороны. До этого российские власти заявляли, что считают законными целями для атак транспорт с военными грузами.

Впрочем, в МИД России постарались смягчить формулировку военного ведомства.

««Рассматриваться» и «считаться» — имеется в виду, вы должны убедиться в этом, вы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет. Это означает запрос на осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так», — пояснил замглавы МИД Сергей Вершинин.

По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, зерно в данном случае «выступает лишь поводом» для появления в акватории Черного конвоирующих судов.

«Во-первых, это способ ввести как можно больше военных кораблей в Черное море, поскольку существуют международно-правовые ограничения на этот счет. Во-вторых, гражданские суда и так перевозили на Украину оружие и боеприпасы. Таким образом [сопровождение судов с зерном] фактически просто используется повод», — предположил Дмитрий Офицеров-Бельский в разговоре с RTVI.

По мнению эксперта, такие суда можно рассматривать как корабли, перевозящие оружие. Однако это не означает, что инциденты на море неизбежны. В таком случае можно организовать процедуру досмотра судов, следующих как до Украины, так и в другую сторону, пояснил Офицеров-Бельский, напомнив, что «такие практики существуют».

Вместе с тем военных столкновений с российскими кораблями ожидать не стоит, уверен собеседник RTVI.

«Но, допустим, суда, перевозящие оружие, могут, к примеру, наткнуться на мину, или может еще что-либо произойти», — заключил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН.

Как страны НАТО могут привлечь к «морскому конвою»

10 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники рассказало, что три страны НАТО — Турция Румыния и Болгария — прорабатывают детали по созданию минно-тральной группы, чтобы расчистить Черное море. Как отметило издание, из-за частей беспилотников и мин, переносимых течением, вооруженный конфликт между Россией и Украиной грозит «вторгнуться» на территорию трех стран НАТО, у которых есть прямой выход в Черное море. Это будет «вынуждать их активизировать оборонительные меры».

Два собеседника агентства при этом уточнили: задействованы будут исключительно мирные силы, новые корабли НАТО не появятся в акватории моря.

Как утверждает руководитель Мониторинговой группы Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, ВМС Болгарии и Румынии начали траление акватории еще 16 октября.

«Наши черноморские соседи демонстрируют удивительно сжатый период от принятия решения о создании минно-тральной группы до начала практической работы. Решение было принято только 12 октября во время очередного «Рамштайна» [встречи министров обороны стран НАТО и союзников по оказанию помощи Украине], а с 16 октября корабли уже в море», — написал он в соцсетях.

При этом, по его словам, страны ведут работы не только в своих территориальных водах (12-мильной зоне от берега), но и там, где проходит новый зерновой коридор.

Но это не единственный вариант того, как в принципе могут быть задействованы силы НАТО. К примеру, в конце июля бывший командующий войсками Североатлантического альянса в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис в своей колонке для Bloomberg предложил вариант сопровождения кораблей с зерном. Так, по его задумке, должны быть созданы конвои из трех-пяти торговых судов, которые будут сопровождаться парой военных кораблей с управляемыми ракетами. Также, по мнению американца, можно задействовать и авиацию для патрулирования маршрутов и отслеживания кораблей Черноморского флота России.

Можно и по рекам

После того, как зерновая сделка сорвалась, Украина начала наращивать поставки сельхозпродукции в том числе по речным путям, используя для этого порты в дельте Дуная — Измаил и Рени. Там украинское зерно загружалось и следовало по реке до румынских портов Сулина и Констанца.

22 ноября агентство Reuters со ссылкой на администрацию Констанцы рассказало, что количество зерновых, направленных на экспорт через этот порт, за первые десять месяцев 2023 года достигло рекордных 29,4 млн тонн, причем поставки из Украины составили 40% от всего объема. Издание напомнило, что Констанца стала для Киева крупнейшим альтернативным маршрутом поставок зерна с начала вооруженного конфликта. Однако в последние месяцы ситуация ухудшалась в том числе из-за того, что российская сторона неоднократно наносила удары по Рени и Измаилу.

При этом ранее в правительстве Румынии заявили, что намерены удвоить ежемесячную пропускную способность Констанцы до 4 млн тонн в ближайшее время. К тому же источник Reuters сообщил, что сейчас его логистическая мощность оценивается в 40 млн тонн в год.

Хорваты предложили помощь

Еще одной страной, которая решила подключиться к решению проблемы экспорта зерна из Украины — Хорватия. Летом госсекретарь Министерства иностранных и европейских дел республики Франо Матушич сообщил, что Загреб предложил свою железную дорогу, а также порты на Дунае и на Адриатике в качестве альтернативного маршрута. В начале сентября министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, что этот способ экспорта уже запущен.

«Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты. Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью. Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора», — отметила Свириденко.

Также по этому поводу высказался и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, назвав свою страну «средиземноморскими воротами».

«Хорватия видит себя средиземноморскими воротами в Центральную Европу, и именно поэтому мы предложили больше возможностей в наших портах, особенно в нашем стратегическом порту Риека», — подчеркнул политик, добавив, что власти страны хотят развивать железнодорожное сообщение между Риекой и речным портом Вуковар на Дунае.

Впрочем, по данным источника AFP, Украина уже больше года использует этот порт: с мая 2022-го из Риеки было экспортировано около 100 тыс. тонн украинской пшеницы и кукурузы. Зерно попадает в Хорватию по железной дороге через Венгрию, однако это лишь малая часть объемов зерна, которые производит Украина. К тому же годовая мощность Риеки составляет всего миллион тонн. При этом в Загребе предупреди, что Хорватия выступает исключительно в качестве транзитной страны.

«Позиция и желание Хорватии заключаются в том, что мы — транзитная страна, а не страна, получающая огромное количество украинского зерна, которое дешевле нашего. [Обратное] означало бы, что наши фермеры окажутся в беде», — заявил Пленкович.

Какие еще варианты есть у Украины

Помимо этого, остаются варианты экспорта через порты стран Прибалтики (Литвы, Латвии и Эстонии), а также Польши, куда зерно попадает транзитом. Однако сейчас вопрос перемещения украинского зерна сухопутными путями остро стоит на повестке дня. Все дело в решении польских, словацких и венгерских властей, которые в сентябре продлили запрет на импорт украинского зерна.

2 мая Еврокомиссия ввела временный запрет на импорт в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию некоторых украинских агрокультур (пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника). Власти этих пяти стран утверждали, что из-за беспошлинного ввоза в Евросоюз зерно из Украины оседает у них и тем самым наносит ущерб местному агросектору. Ограничения действовали до 15 сентября, после чего Варшава, Будапешт и Братислава ввели односторонние рестрикции. При этом отмечалось, что они не касаются транзита.

В ответ на это Украина обратилась во Всемирную торговую организацию с исками против Варшавы, Будапешта и Братиславы. Как объяснила министр экономики, Киеву «принципиально важно доказать, что отдельные государства не могут запрещать импорт украинских товаров». По словам Свириденко, из-за этого решения украинские экспортеры несут значительные убытки вследствие простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.

Еще одной проблемой стал «транспортный затор» на границах с Польшей и Словакией, которые организовали местные перевозчики, заблокировав пункты пропуска на границе с Украиной, напомнил RTVI старший научный сотрудник ИМЭМО РАН.

«На самом деле это не совсем дальнобойщики, это польские власти блокируют дороги. Но пока что еще нет тех договоренностей, которые обеспечат свободный проход. Так же, как и в Словакии», — добавил Офицеров-Бельский.