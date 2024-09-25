В 2024 году усыновление российских детей иностранцами полностью прекратилось, сообщила на заседании Госдумы вице-спикер Анна Кузнецова. Она отметила, что с 2023 года закрыты все представительства иностранных органов некоммерческих организаций (НКО) в сфере усыновления в России.

Кузнецова привела данные, что за семь лет иностранцы усыновили 699 российских детей. Большинство сирот отправились в Италию — 67%, Францию — 8%, Аргентину — 7% и Германию — 6%, сказала она.

В июне уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отчиталась, что число усыновлений иностранцами в 2023 году сократилось на 89% по сравнению с 2022 годом, когда в семьи за границу было передано 57 детей.

В 2022 году депутаты Госдумы предложили запретить усыновление российских детей-сирот гражданам «недружественных стран», но в итоге законопроект сняли с рассмотрения. В качестве альтернативы группа парламентариев во главе со спикером Вячеславом Володиным внесла законопроект о таком запрете для граждан стран, где разрешена смена пола. 25 сентября он принят в первом чтении.