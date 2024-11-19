Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш», который должен был пройти в декабре, перенесли на февраль 2025 года. Мероприятие пройдет с 6 по 8 февраля в Казани в новом здании театра им. Галиасгара Камала и станет продолжением саммита БРИКС.

Решение о переносе, как сообщили RTVI организаторы, связано с расширением состава участников форума из-за увеличения числа стран-партнеров БРИКС — включения Индонезии, Малайзии и Таиланда.

«Мы видим огромный интерес к максимально практической работе: встречам, созданию договоренностей, обмену идеями. Поэтому мы считаем, что экспертиза, например, Малайзии, Индонезии и Тайланда, а также участие ВУЗов, мэров, и главных архитекторов городов этих стран будет необходимой и крайне полезной для всех участников форума», — сообщили организаторы.

Тема форума — «Единство разнообразия». Все ключевые треки программы, анонсированные на сайте форума, останутся неизменными, но будут дополнены экспертами из новых стран-партнеров. Кроме того, будет расширен образовательный трек.

На форуме ожидаются более 300 спикеров и 7 тысяч участников, в том числе 60 иностранных гостей из 23 стран. В их числе будут мэры, главные архитекторы, а также представители высших учебных заведений из Китая, Бразилии, Индии, Южной Африки, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии, Индонезии, Малайзии, Таиланда, а также Японии, Марокко, Молдовы, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана. 19 архитекторов — участников форума, являются призерами престижных мировых премий, в том числе — WAF. В программе форума предусмотрено более 115 мероприятий.