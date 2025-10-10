11—12 октября ЦСИ Винзавод проводит одиннадцатый маркет молодого современного искусства WIN-WIN. Это уникальное событие, которое существует вне привычных правил арт-рынка: более 100 художников будут продавать свои работы напрямую, без посредников. Формат маркета дает гостям редкую возможность не только купить искусство, но и стать на один вечер куратором или коллекционером. Руководитель проектов Фонда поддержки современного искусства Винзавод Ирина Саминская рассказала RTVI, зачем ходить на ярмарки молодого искусства и чем заняться на WIN-WIN.

У этого маркета — своя планета. Он существует немного вне правил арт-рынка, потому что художники продают здесь напрямую, без посредников. Не берусь судить, что чувствуют они в момент продажи, но не могу скрыть факт: покупать у художников — это кайф.

И этот кайф можно получить по-разному. Обилие искусства и демократичный формат — без стен и бустов, в едином пространстве — дарит возможность включиться в игру. Например, собрать свою идеальную выставку и примерить роль куратора. На маркете представлены все медиумы: от мелкой скульптуры до богатой широкоформатной живописи. Да, монументальных форматов нет, но и дворцов для их хранения у нас пока не предвидится.

Берем любую волнующую тему и ищем подходящий контент среди более 100 участников. Фотографируем — и вуаля! Экспозиция готова. А на руках — настоящее искусство.

Сюда же отлично ложится роль начинающего коллекционера. В этом есть отголоски и Беньямина, который считал коллекцию формой упорядочивания хаоса, и биографий великих меценатов прошлого. Это роскошное пространство для проработки воображения и прокачки индивидуальной эстетики. Можно даже сыграть в дилера: приглашать друзей к покупке, создавая легкую конкуренцию и добавляя азарт репликами вроде: «Пожалуй, я это возьму себе» или «Вы не могли бы мне отложить?».

Важно, что именно на маркете WIN-WIN безопаснее всего примерять все эти роли, проходить любые тренировки и испытания ценой. На взрослых ярмарках, где царят галереи, такие игры невозможны — туда нужно приходить подготовленным, чтобы избежать визуального обжорства и усталости от толпы. Вообще, WIN-WIN даже глупо сравнивать с другими проектами: его атмосфера скорее напоминает парижские винтажные маркеты 30-летней давности, только с современным искусством.

Подобных форматов мало, и их по-настоящему не хватает. Всем — и художникам, и зрителям — не хватает воздуха неформальности. На вернисаже к художнику не подойти, в другое время его не поймать, а здесь все совпадает: место, время и действие.

Грядущий маркет сохраняет все свои фирменные черты: Цех Белого и Цех Красного, утренние часы для коллекционеров и открытие с 13:00 для всех, dog friendly, все виды искусства (включая тиражное искусство и керамику), художники со всей страны и, главное, — демократичные цены. Искусство здесь можно купить от 500 рублей и выше — насколько хватит бюджета, но все в пределах разумного. Например, живопись торгуется в диапазоне от 50 до 300 тысяч рублей, керамика — от 10 до 100 тысяч и так далее.

Тематическая особенность одиннадцатого маркета — в его тактильности и легкой наивности сюжетов. Будет много работ, связанных с мистикой, личными историями и памятью, а также экспериментов с формой и испытаний материалов на прочность. Многие произведения напоминают городские легенды вроде «Черной руки» или «Черного телефона» — но такова примета времени.

В этот раз керамика уступает место дереву. Этот медиум неожиданно выходит на первый план наравне с текстилем: много скульптуры малых форм, досок как основы для живописи. Постепенно с маркета, который начинался как принт-маркет, уходит тираж, зато усиливается фотография.

В завершение — совет, который вы не просили: не уходите с маркета без покупки. Она станет логичным завершением и сатисфакцией всего мероприятия. Даже если это будет просто открытка на память.

