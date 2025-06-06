Выставка об истории московского метро, фестиваль документального кино, спин-офф «Джона Уика», книжная ярмарка, выставки современного искусства. Куда сходить в Москве с 7 по 8 июня — в материале RTVI.

Beat Film Festival

С 5 по 15 июня в Москве проходит фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival. В международную программу вошло 23 фильма — среди них картины о фотографе Мартине Парре, дизайнерах Томе Брауне и Джанни Версаче, актрисе Лайзе Минелли, режиссере Дэвиде Линче и художнике Ансельме Кифере.

Показы Beat Film Festival пройдут в поп-ап кинотеатре Beat x Яндекс Пэй, киноцентре «Октябрь» в рамках проекта КАРО/АРТ, кинотеатрах «Художественный», «Синема Парк Мосфильм», «Пионер», кинотеатре Дома культуры «ГЭС-2», МАММ, Третьяковской галерее, Лектории Музея «Гараж», Центре «Зотов» и на других площадках Москвы.

«Балерина»

5 июня в российский прокат выходит триллер «Балерина». Действие происходит параллельно с событиями фильма «Джон Уик 3». По сюжету профессиональная балерина Ева Макарро (Ана де Армас), одержимая идеей найти виновных в смерти родителей, вступает в группировку «Руска Рома». На пути к своей цели она встретит много противников и возможных сторонников, одним из которых станет Джон Уик — легендарный киллер, известный в преступном мире под псевдонимом Баба-яга.

«Высоко под землей»

С 6 июня по 24 августа 2025 года в Музее Москвы проходит выставка «Высоко под землей», приуроченная к 90-летию Московского метрополитена. Проект организован совместно Музеем транспорта Москвы и Музеем Москвы. Экспозиция объединит более 350 объектов из 25 государственных и частных коллекций, включая Третьяковскую галерею, Русский музей и Музей архитектуры имени Щусева.

Выставка посвящена метрополитену как культурному пространству, где пассажиры ежедневно взаимодействуют с произведениями искусства. В экспозицию войдут мозаики, витражи, скульптуры, архивные фотографии и макеты станций. Среди авторов представленных работ — Вера Мухина, Павел Корин, Андрей Кузнецов и Леонид Берлин. Отдельное внимание уделено материалам из семейных архивов художников, участвовавших в оформлении метро.

Cube. Moscow

7 июня 2025 года в пространстве арт-платформы Cube. Moscow галереи-резиденты представят 10 новых выставочных проектов. Также в пространстве Cube. Moscow можно увидеть недавно обновившиеся проекты в стендах PA Gallery и Postrigay Gallery.

В большом выставочном зале арт-пространства TRIPTYCH Gallery под кураторством Ан Кубановой откроется коллективная выставка «Кто здесь?». На выставке можно будет увидеть работы таких художников, как: Мари Агаркова, Татьяна Вафина, Катя Гранова, Юлия Кривозубова, Кудашова Вероника, Настя Миро, Катя Никитина, Белла Новинькова, Глеб Солнцев, Полина Суровова, Наталья Чобанян. В запуске проекта принимает участие квинтет шоу Lumisfera — создатели концертов симфонической музыки в окружении тысяч свечей.

«Алгоритмы познания»

С 5 по 31 августа в Центре современного искусства AZ/ART проходит летний фестиваль-интенсив «Алгоритмы познания» — серия из девяти художественных проектов. Авторы исследуют, как художественное усилие может помочь преодолеть противоречия, обрести уверенность и найти новые формы сосуществования в условиях нестабильной повседневности.

Среди участников фестиваля — Платон Инфанте, Валерий Гриковский, Юлия Клопова и Лилия Педак, Елена Губанова и Иван Говорков, Апанди Магомедов, группа «Цветы Джонджоли», объединение «Хвойные», Михаил Рубанков, Ирина Корина. Куратором фестиваля выступил искусствовед Александр Дашевский.

«Шахматный код. Игра. Наука. Искусство»

6 июня 2025 года в Подземном музее парка «Зарядье» открылась выставка «Шахматный код. Игра. Наука. Искусство», посвященная истории шахмат, достижениям советских и российских чемпионов мира, эволюции дизайна фигур и их интерпретации в современном искусстве. Посетители увидят уникальные экспонаты, включая шахматные комплекты легендарных гроссмейстеров и «космические» шахматы, а также смогут сыграть партию за столом Александра Родченко. Выставка продлится до 31 августа.

«Ограниченное пространство»

В галерее «Сабстанция» проходит персональная выставка художника Petro «Ограниченное пространство». Проект ключевого представителя российского пост-граффити и сооснователя дуэта Aesthetics Group исследует урбанистическую среду, границы и внутренний ландшафт человека через призму философии и минимализма.

В центре — новая серия работ (холсты, бумага, стекло), вдохновлённая городскими заборами, серыми зонами и японской эстетикой. Petro трансформирует граффити-буквы в чистую геометрию, создавая «цифровые метки» — абстрактные композиции, напоминающие архитектурные чертежи. Эти работы фиксируют не только визуальные лабиринты, но и ментальные состояния, предлагая зрителю переосмыслить природу ограничений как пространство свободы. Выставка продлится до 28 июня 2025 года.

«Красная площадь»

До 7 июня в самом центре столице проходит книжная ярмарка «Красная площадь», где свои новинки представляют более 400 издательств со всей России. На маркете можно не только купить новинки и лимитированные издания, но и послушать лекции, пообщаться с писателями и издателями.