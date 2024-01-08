В США назвали лауреатов премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус», церемония вручения которой прошла в Беверли-Хиллз вечером 7 января.

Триумфатором премии стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — картина и задействованные в ней актеры забрали сразу пять номинаций:

«Лучший драматический фильм»,

«Лучший драматический актер» (Киллиан Мерфи, сыгравший главную роль),

«Лучший актер второго плана» (Роберт Дауни-младший),

«Лучшая режиссура»,

«Лучший саундтрек» (композитор Людвиг Горанссон).

Фильм «Барби» Греты Гервиг, который соревновался с «Оппенгеймером» в прокате, получил награду за «кинематографические и кассовые достижения». Такая категория появилась в этом году. Кроме того, «Золотого глобуса» была удостоена песня Билли Айлиш «What Was I Made For?», которая вошла в саундтрек к картине.

Лучшим комедийным фильмом по версии жюри «Золотого Глобуса» стала мелодрама «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. Награду «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле» забрала Эмма Стоун, сыгравшая главную роль в этой ленте.

В номинации «Лучший драматический сериал» победили «Наследники». Сыгравшие в сериале Сара Снук и Киран Калкин были признаны лучшими актрисой и автором в драматическом сериале, а Мэттью Макфэдиен получил награду как лучший актер второго плана в мини-сериале.

Лучшим комедийным сериалом стал «Медведь». Всего проект забрал три награды: актеры Айо Эдебири и Джереми Аллен Уайт были признаны лучшими актрисой и актером в комедийном или музыкальном сериале.

«Золотой глобус» за лучший анимационный фильм получил «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. Почему его стоит посмотреть, читайте в этом материале RTVI.

Другие лауреаты «Золотого глобуса»