В США назвали лауреатов премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус», церемония вручения которой прошла в Беверли-Хиллз вечером 7 января.
Триумфатором премии стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — картина и задействованные в ней актеры забрали сразу пять номинаций:
- «Лучший драматический фильм»,
- «Лучший драматический актер» (Киллиан Мерфи, сыгравший главную роль),
- «Лучший актер второго плана» (Роберт Дауни-младший),
- «Лучшая режиссура»,
- «Лучший саундтрек» (композитор Людвиг Горанссон).
Фильм «Барби» Греты Гервиг, который соревновался с «Оппенгеймером» в прокате, получил награду за «кинематографические и кассовые достижения». Такая категория появилась в этом году. Кроме того, «Золотого глобуса» была удостоена песня Билли Айлиш «What Was I Made For?», которая вошла в саундтрек к картине.
Лучшим комедийным фильмом по версии жюри «Золотого Глобуса» стала мелодрама «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. Награду «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле» забрала Эмма Стоун, сыгравшая главную роль в этой ленте.
В номинации «Лучший драматический сериал» победили «Наследники». Сыгравшие в сериале Сара Снук и Киран Калкин были признаны лучшими актрисой и автором в драматическом сериале, а Мэттью Макфэдиен получил награду как лучший актер второго плана в мини-сериале.
Лучшим комедийным сериалом стал «Медведь». Всего проект забрал три награды: актеры Айо Эдебири и Джереми Аллен Уайт были признаны лучшими актрисой и актером в комедийном или музыкальном сериале.
«Золотой глобус» за лучший анимационный фильм получил «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. Почему его стоит посмотреть, читайте в этом материале RTVI.
Другие лауреаты «Золотого глобуса»
- Лучший фильм на иностранном языке — «Анатомия падения»,
- Лучший сценарий — Жюстин Трие и Артур Арари («Анатомия падения»),
- Лучший мини-сериал или телефильм — «Грызня»,
- Лучшие актриса в драматическом фильме — Лили Глэдстоун («Убийца цветочной луны»),
- Лучший актер в комедии или мюзикле — Пол Джаматти («Оставленные»),
- Лучшая актриса второго плана в комедийном или драматическом сериале — Элизабет Дебики («Корона»).