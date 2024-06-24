Шоумен Стас Барецкий заявил, что певица Земфира* и рэпер Моргенштерн* выступят у него на разогреве. Такое мнение он выразил в беседе с NEWS.ru.

«Земфира* же будет у меня на концерте выступать, я ее позвал. У нее сейчас просто нет денег, на Западе-то она не особо популярная. Будет выступать у меня теперь. Ранее я говорил, что еще Моргенштерна* пригласил на концерт. Вот они вдвоем и будут у меня на разогреве», — сказал Барецкий.

Он добавил, что планирует «исправить» певицу и рэпера и уже сочинил для Земфиры* несколько патриотических песен.

По мнению Барецкого, это мероприятие также мог бы посетить Валерий Меладзе.

«Они же совсем без денег, надо помочь им. Я просто хочу их исправить, научить всему. Земфире* я как раз песни написал патриотические. У меня также подготовлен еще один сюрприз. Меладзе подтянется на мой концерт тоже. Пока решаем этот вопрос. Он очень много денег хочет», — пояснил шоумен.

Днем 24 июня в сети распространилась фотография, на которой Земфира* садится в автомобиль неподалеку от некой медицинской клиники в Москве.

После того, как пользователи соцсетей решили, что певица посетила Москву, чтобы записаться на прием к стоматологу, ее фанаты и журналисты установили, что это фото было сделано в 2018 году, написала «Газета.Ru».

В июне 2023 года Замоскворецкий суд Москвы отказался признать незаконным решение Минюста о включении Земфиры* в реестр иностранных агентов.

Московская прокуратура подготовила материалы для Следственного комитета с целью возбуждения уголовного дела в отношении Моргенштерна* из-за уклонений от исполнения обязательств иностранного агента в июне 2024 года.

*внесены Минюстом России в список иностранных агентов