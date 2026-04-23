Фестиваль современного искусства и архитектуры «Архстояние» пройдет в арт-парке Никола-Ленивец с 23 по 26 июля. Тема этого года — «Маршрут перестроен». Организаторы предлагают гостям отказаться от привычных рациональных схем и рассмотреть неопределенность не как проблему, а как отправную точку для движения.

Среди участников художественной программы — Роман Сакин, Леонид Тишков, Катя Козлова, Сергей Неботов и бюро «Новое», а также Master‘s Plan, компания «Глазами инженера» и Banana Gallery. В лесных концертах заявлены Beautiful Boys, Attaque de panique, Стереополина и «Источник».

Роман Сакин представит проект «Школа наземных полетов» — дорожки на открытом поле, которые дублируют траектории движения птиц. Гостям предложат пройти по этим линиям, превратив ходьбу в практику полета. Леонид Тишков привезет свою «Частную луну» — световой полумесяц, который на протяжении десяти лет путешествует по разным городам. 23 июля инсталляция прибудет в Никола-Ленивец по реке и отправится по знаковым местам парка.

Катя Козлова в «Мастерской внутреннего света» предложит гостям создать головные уборы и элементы наряда из блестящих материалов — зеркальной бумаги, фольги и атласных лент. Сергей Неботов и бюро «Новое» представят инсталляцию «SOL» — восьмиметровое световое кольцо, излучающее красный спектр, который, по замыслу авторов, помогает восстановить контакт с собственным телом. Объект станет частью ночного танцпола Möbius.

Бюро Master’s plan организует «Остановку» — площадку для коллективного творчества, где любой желающий сможет создать фрагмент мозаики и унести его с собой или вписать в общую композицию. Banana Gallery и Егор Филиппов представят шествие с мобильной конструкцией утки из банановых коробок. Ее маршрут будет складываться спонтанно, в зависимости от того, кто встретится на пути. Компания «Глазами инженера» проведет экскурсию «Между было и будет» — путешествие по прошлому, настоящему и будущему арт-парка. В роли проводника выступит историк архитектуры Айрат Багаутдинов.

Концертная программа развернется на пяти лесных площадках. Beautiful Boys исполнят инди-поп, Attaque de panique представят эксперименты с хоровым пением, Стереополина сыграет синтезаторный ретро-поп, а «Источник» — инди-рок с элементами арт-попа и джаза