«Архитектура для людей», выставка Ростана Тавасиева, символисты на Волге, русские игрушки, а также спецпоказы Джармуша и новогодние подарки. Куда сходить в Москве (и не только) на выходных 20 и 21 декабря, — рассказываем в материале RTVI.

Cube.Moscow

В пространстве арт-платформы Cube.Moscow проходят одновременно пятнадцать новых экспозиций современного искусства, в программу также входит новогодний арт-маркет.

В большом выставочном зале галерея «КультПроект» под кураторством Юлии Манусевич и Ирины Солнцевой представит групповую выставку «Ensalada». Как отмечают кураторы, коллективные проекты, объединяющие разнообразные работы по тематическому принципу, часто представляют собой многоголосие.

«Зайлярис»

До 15 февраля 2026 года в Московском музее современного искусства (MMOMA) проходит первая масштабная музейная ретроспектива одного из самых ярких российских художников своего поколения — Ростана Тавасиева. Экспозиция охватывает более чем двадцатилетний период творчества Тавасиева — живописца, графика, скульптора и автора инсталляций. В неё вошли произведения из мастерской художника, частных собраний и коллекции MMOMA. Центральное место занимают знаковые работы с использованием цветного искусственного меха и мягких игрушек, включая масштабный цикл картин в авторской технике «бегемотописи» (2010—2025).

Выставка также представляет проекты, отражающие интерес художника к космосу и научной фантастике: от ранних ассамбляжей («Милки Вей», 2009) и мультсериала «Капля креацина» (2017) до новых живописных, скульптурных и графических серий, посвящённых искусству в космическом пространстве (2020—2025). Часть работ была создана специально для экспозиции или показана в обновлённых версиях.

Экспозиция выстроена не хронологически, а как единое драматургическое целое, объединяющее полярные уровни реальности — от игрового и инфантильного до философского и космического. Своеобразными проводниками по этому миру стали плюшевые зверьки — «меховое воинство» Тавасиева во главе с зайцем, протагонистом выставки и альтер-эго автора.

«Архитектура для людей»

До 17 января 2026 года в Музее Москвы проходит второй городской фестиваль «Архитектура для людей», организованный при участии Главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова и курируемый визионерским бюро Megabudka.

Центральным событием фестиваля стала выставка «Смена ритма», посвященная поиску новых форматов восстановления ресурсов жителей мегаполиса. Посетителям предложили снять обувь при входе, чтобы погрузиться в атмосферу расслабления и комфорта. Экспозиция объединила 12 интерактивных павильонов-оазисов, созданных ведущими архитекторами, дизайнерами и художниками.

Среди участников — Александр Бродский, бюро STEEL, Totan, PLER Bureau, radugadesign, проект Yoomoota художника Тараса Желтышева, скульптор Григорий Орехов и другие. В павильонах гости смогут: «провалиться» в бесконечный зеркальный лес, погрузиться в терапевтический свет, оказаться на дачной веранде или в деревенском сеновале, а также стать частью коллективной инсталляции — большого ароматизированного кокона.

«Наследие эпохи. Михаил Савицкий»

В Государственной Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной открылась новая выставка «Наследие эпохи. Михаил Савицкий». Масштабный проект реализован совместно с Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО», Национальным художественным музеем Республики Беларусь и Музеем истории города Минска (Галереей Михаила Савицкого). Экспозиция открыта для публики с 18 декабря 2025 года по 1 марта 2026 года.

Выставка открывает международный музейно-выставочный цикл «Наследие эпохи», посвящённый творчеству ключевых художников, определивших развитие национальных школ живописи бывших советских республик. Михаил Савицкий (1922—2010) — легендарная фигура белорусского и советского искусства, участник Великой Отечественной войны, узник нацистских концлагерей. Его творчество представляет собой эпическую пластическую поэму о жизни, подвиге, жертвенности и предназначении человека.

Экспозиция охватывает разные периоды творчества мастера. Ключевое место занимает тема войны, раскрытая в таких работах, как «Дети войны» и «41-й. День Победы». Особое внимание уделено знаковому циклу «Чернобыльская мадонна», в котором художник одним из первых в мировом искусстве обратился к трагедии Чернобыльской АЭС. Также представлены поздние работы, посвященные библейским сюжетам («Заповеди блаженства», «Христос и его Крест»), через которые Савицкий осмыслял сложные проблемы современности.

«Русская игрушка: Символ. Образ. Традиция»

В Подземном музее парка «Зарядье» начала работу выставка «Русская игрушка: Символ. Образ. Традиция». Она прослеживает многовековую трансформацию русской игрушки: от архаичных кукол-оберегов и деревянной пластики до знаковой матрёшки и советских неваляшек. Каждый экспонат представляет собой современное художественное переосмысление традиционных форм. В проекте участвуют более 30 художников, работающих с живописью, фарфором, керамикой, стеклом, текстилем, деревом и цифровыми медиа.

«Игрушка естественным и одновременно таинственным образом объединяет многие поколения. Эти темы — игрушка, Новый год и Рождество — легли в основу нашей новой выставки-исследования», — отметил куратор выставки, начальник отдела выставочных проектов парка «Зарядье» Дмитрий Шишкин.

«Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920—1940-х»

В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ проходит масштабная выставка «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920—1940-х». Кураторами выступили Ксения Гусева и Надежда Плунгян.

Экспозиция посвящена влиянию саратовской художественной школы на искусство Москвы и Ленинграда в первой половине XX века. В центре внимания — творчество выходцев из Саратова, участников и последователей объединений «Голубая роза» и «Алая роза», таких как Павел Кузнецов, Кузьма Петров-Водкин, Мартирос Сарьян, Пётр Уткин и другие. Выставка прослеживает их путь от символизма начала века к авангардным экспериментам 1920-х и поискам новой художественной формы в 1930—1950-х годах.

Экспозиция построена как путешествие по трём рекам — Волге, Москве-реке и Неве, символизирующим три художественных центра. В проекте участвуют 14 российских музеев, включая Государственную Третьяковскую галерею, Государственный Русский музей, Саратовский художественный музей имени А.Н. Радищева, а также региональные собрания.

Зотов.Кино

До 11 января 2026 года в кинотеатре культурного центра «Зотов» проходит ретроспектива «Джим Джармуш: Блюз для странников», посвященная 40-летию творчества культового американского режиссера. В программу вошли ключевые работы мастера, включая спецпоказ его дебютной картины «Отпуск без конца» и предпоказ нового фильма «Отец, мать, сестра, брат», удостоенного главного приза Венецианского кинофестиваля.

«Джим Джармуш уже четыре десятилетия остается главным битником современного кино, — отмечают организаторы. — Его герои — чудаковатые музыканты, поэты, таксисты и вечные странники — словно зависли в безвременье, сохраняя поэзию будней. Ретроспектива позволит зрителям настроиться на эту волну и взглянуть на мир глазами Джармуша».

«На ножках»

В Центре современной культуры «Смена» в Казани проходит групповая выставка «На ножках». Выставка предлагает интерпретацию фольклорного образа избушки на курьих ножках как культурного кода и художественной метафоры переходного, лиминального пространства. В центре исследования — визуальные и символические трансформации этого мотива, его воплощения в архитектуре, мифологии, фольклоре и современных художественных практиках XX-XXI веков.

Автором идеи и одним из кураторов выступила художница Александра Паперно. Со-куратором является Кирилл Маевский, продюсером — Валерия Олейник. В экспозиции представлены работы ведущих российских художников, в числе которых Владимир Архипов, Кирилл Глущенко, Мария Годованная, Константин Звездочетов, Ляля Кузнецова, Миша Ле Жень, Александра Паперно, Мария Серебрякова, Евгений Юфит, а также классик советской детской графики Аминадав Каневский. Экспонаты предоставлены Галеев-Галереей, архивом Евгения Юфита и частными коллекционерами.

Выставка станет путешествующим проектом: в 2026 году она будет показана в других городах России. Весной 2026 года запланирован выход одноименной книги в издательстве Музея современного искусства «Гараж».