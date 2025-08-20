Число зрителей турецких сериалов по всему миру достигло отметки в миллиард. Об этом сообщает газета Milliyet.

Турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой посетил съемочную площадку Боздаг в Стамбуле, где снимаются самые известные сериалы Турции. По словам министра, их посмотрели уже более 1 миллиарда зрителей почти в 170 странах.

«Если взглянуть на мир в целом, Америка играет особенно заметную роль в теле- и киноиндустрии, но Турция признана ее ближайшим конкурентом», — сказал он.

Как отметил Эрсой, киноиндустрия влияет и на туризм — многие поклонники турецких сериалов из-за них решают посетить Турцию.

«Мы сняли мини-сериалы, в частности, об Анталье и Стамбуле. Их посмотрели 1,5 миллиарда человек. Сотни миллионов. И реакция была очень позитивной. Теперь мы хотим и дальше развивать эту новую модель коммуникации и охватить наши целевые рынки во многих частях мира с помощью турецких сериалов», — подчеркнул министр.

В последние годы популярность турецких кинолент растет и в России. Если речь заходит об исторической картине «Великолепный век» или романтических историях «Постучись в мою дверь» и «Зимородок», вряд ли найдется тот, кто хотя бы не слышал о них.

Как известно, подавляющая часть аудитории турецких телесериалов — женщины. В марте этого года общественное движение «Ветераны России» даже призывало запретить их показ картин в стране , потому что россиянки неравнодушны к турецким актерам мужского пола. По мнению активистов, это «негативно влияет на демографию», снижает интерес женщин к отечественным мужчинам, а также разрушает институт семьи.

Между тем российские фанаты даже покупают специальные туры по местам съемок в Стамбуле и других городах Турецкой республики. Экскурсии в замок Топкапы, где жили османский султан Сулейман и его супруга Хюррем, стали популярны во многом именно благодаря сериалу «Великолепный век». Не меньше желающих посетить офис Серкана Болата из мелодрамы «Постучись в мою дверь» — турецкого мажора, укравшего сердца огромного количества зрительниц.