В галерее фиджитал-искусства VS Gallery до 24 ноября продолжается выставка Symbiosis. Работы резидентов галереи, представленные в экспозиции, представляют собой фантазии о других мирах, несуществующих животных и материализовавшихся теориях. Исполнительный директор VS Gallery Александр Карлявин рассказал RTVI о главных экспонатах выставки Symbiosis.

Ринат Абдрахманов (Rinatto L’bank) — работа из серии «Вода шепчет о том, что мы никогда не осознаем»

Эта работа — аллегория зарождения вселенной, где цветы символизируют первозданную природу, расцветающую из хаоса. Их хрупкость и органичность переплетаются с технологической оболочкой, отражающей процессы созидания. Вселенная представлена в образе растущего пузыря, расширяющегося и охватывающего новые формы. Технологии становятся своеобразной мембраной, удерживающей и направляющей этот рост, создавая баланс между естественным и искусственным.

Юлия Низамутдинова (Julia Cyberflora) — Silkworm

Этот ранний экспонат из серии анималистично-архитектурных кинетических скульптур «Киберфлора». Работа над объектом была начата еще в 2018 году, и по сути это один из первых кинетических, самых долгоиграющих и любимых проектов, сделанных художницей самостоятельно.

Данил Карамушкин — работа из серии Module

Эта работа из коллекции керамических скульптур представляет собой перенос математических абстракций в мир скульптуры. Данная серия создается в стиле модульного конструктивизма. Модульность как структура позволяет создавать более крупные системы путем объединения более мелких подсистем. Поэтому все скульптуры собраны из самодостаточных модулей, которые могут действовать как независимо, так и синхронно и вместе.

Кирилл Рейв (Kirill Rave) — работа из серии BlueIsland

На работе изображено цифровое техногенное место для бегства от повседневной рутины в оазис возможностей на воде и под водой. В реальном мире вода занимает 70 процентов земли и является бескрайней пустыней, непригодной для полноценной человеческой жизни. В альтернативной реальности это место — концентрат больших возможностей для самовыражения.

Данил Карамушкин — цифровая работа из серии Matrix, Distant green planet

Это путешествие вглубь материи. Видео приглашает нас в мир генеративного искусства, где керамические скульптуры становятся окном в цифровую вселенную. С помощью алгоритмов и нейросетей мы погружаемся в процесс создания этих объектов. Каждый узор, каждая линия — это результат сложных взаимодействий виртуальных агентов, зашифрованных в керамическом материале. Видео демонстрирует, как из этих данных рождаются новые миры, полные загадочных символов и органических форм. Это визуальное воплощение идеи эмерджентности (явление, когда в системе возникают новые свойства или поведение, которые не характерны для отдельных ее компонентов), где из хаоса возникают порядок и красота.