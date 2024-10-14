Фильм с Аугустом Дилем про любовь к призраку, картина о страсти и чае, детская фэнтези-драма об экологии, инсталляция от Франциско Инфанте-Араны, выставка объемных фотографий, а также выставки современного искусства. О том, куда сходить на выходных в Москве с 14 по 20 октября, — рассказываем в материале RTVI.

«Вещи и видения»

18 октября Московский музей современного искусства (ММОМА) представит новую экспозицию «Вещи и видения», представляющую более 10 тысяч работ российских художников, созданных с начала XX века до наших дней. Выставка фокусируется не на темах, а на самих произведениях, раскрывая их глубинный смысл и уводя зрителя в иные измерения воображения.

Экспозиция демонстрирует разнообразие коллекции ММОМА, включая как известные работы, так и новые приобретения. Особое внимание уделяется хранению и реставрации музейных произведений. В экспозиции можно увидеть работы знаковых художников, представляющих разные течения и периоды современного искусства России.

«Феномен»

В концептуальном пространстве TŌMO на Новой Риге проходит выставка «Феномен» Виктора Решетникова. Художник создает минималистичные скульптуры из разных видов глины: фаянса, глины низкотемпературного обжига, клинкера, фарфора. Он объясняет выбор материала тем, что «каждая глина, как музыкальный инструмент, — имеет свое звучание и содержание». В своих произведениях автор отталкивается от простых форм, — круга, треугольника, квадрата — так как считает, что они способны выразить любую мысль, а с их помощью возможно создать любое изображение.

«Сидони в Японии»

В российский прокат вышел фильм Элиз Жирар «Сидони в Японии». Это романтическая история о красоте жизни с Изабель Юппер и Аугустом Дилем в главных ролях. Сидони — известная французская писательница, недавно потерявшая мужа. Она отправляется в книжный тур в Японию, где встречается со своим загадочным издателем. Во время путешествия по Японии Сидони постепенно открывается ему, но призрак мужа продолжает ее преследовать.

«Энергия цвета»

В галерее Sisitema Gallery проходит выставка австрийского художника Руди Молачека. В экспозицию вошли 15 полотен, написанных им за последние десять лет. Молачек работал фотографом в Harpers & Queen Magazine, Vogue и других глянцевых журналах, работал и дружил с Энди Уорхолом. Молачек всегда занимался изучением цвета, эстетики, экспериментировал в поисках гармоничных цветовых и композиционных решений. Автор мастерски работает не только с цветовыми переходами и сочетаниями, но и с фактурой красочного слоя, добиваясь пастозности или, напротив, идеально гладкой поверхности.

«Робин Гуд и хранители леса»

17 октября в российский прокат выходит семейный фильм-фэнтези «Робин Гуд и хранители леса». В центре сюжета история детей, которые стараются защитить лес от застройки. Одиннадцатилетняя Робин и ее друзья воображают себя бандой «Капюшонов»: они играют в рыцарские поединки и сражаются со злыми силами. Однако часть леса, которую дети провозгласили своим королевством, хотят уничтожить, поэтому ребятам нужно решиться на настоящий подвиг, чтобы сохранить опушку.

«Владимир Куприянов. Возвращение времени»

В Московском музее современного искусства продолжается выставка «Владимир Куприянов. Возвращение времени», подготовленная совместно с галереей pop/off/art. В экспозиции представлены фотографии, сделанные художником, а также результаты его экспериментов с отражениями, объемом и наложением изображений. Всего на выставке представлено около 200 работ Куприянова — как знаковых и широко известных, так и тех, что выставляются впервые.

В галерее pop/off/art параллельно проходит персональная выставка Куприянова «Архив. Лаборатория. Поиск». Экспозиция включает в себя эскизы, рабочие материалы художника и серии его камерных произведений. В основу выставки легло исследование архива Куприянова, который формировался на протяжении нескольких десятилетий и оказался забыт после смерти автора в 2011 году.

«Парадокс береговой линии»

Проект «Парадокс береговой линии» посвящен Камчатке, ее культурному, природному и социальному ландшафту.

«Мы пытались найти образ, который стал бы ключом к пониманию Камчатки как, с одной стороны, реального места, а с другой — некоего способа жизни вообще: совокупности естественных и культурных процессов, которые протекают одновременно и в неразрывной связи друг с другом», — рассказал о «Парадоксе береговой линии» Ярослав Алешин, куратор программы городской интеграции и выставочных проектов фонда V—A—C и Дома культуры «ГЭС‑2».

«Я никогда этого не увижу. Я никогда этого не забуду»

Проект «Я никогда этого не увижу. Я никогда этого не забуду» создан художницей из Екатеринбурга Юлией Абзалтдиновой в соавторстве с семью незрячими и слабовидящими участницами. В качестве инструмента автор использовала нейросети, превращая в промпт рассказы девушек об их снах. Полученные изображения наносились на различные материалы так, чтобы гости ощущали между изображениями тактильную разницу.

«Черный чай»

17 октября в российский прокат выходит фильм «Черный чай» — номинант на премию «Оскар» Абдеррахмана Сиссако. Главная героиня Айя покидает Кот-д’Ивуар, сбежав с собственной свадьбы, и отправляется в Китай, чтобы начать новую жизнь среди африканской диаспоры в Гуанчжоу. Девушка находит свое призвание в работе в чайном магазинчике и постепенно влюбляется не только в китайскую культуру, но и в своего учителя Цая, который показывает Айе, каким разным может быть не только чай, но и мир.

«Небесные артефакты»

В Доме Культуры «ГЭС-2» можно увидеть инсталляцию «Небесные артефакты» художников Франциско Инфанте-Араны и Платона Инфанте. В пространстве Проспекта «ГЭС-2» установили восемь арт-объектов, большинство из них Инфанте-Арана придумал еще в шестидесятые годы, но в таком масштабе они представлены впервые. Огромные зеркальные скульптуры символизируют быстротечность времени и его цикличность, также они напоминают космические корабли.