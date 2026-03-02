— Тема этого года — Sense Sensory. Как она была раскрыта?

— В этом году мы сознательно ушли от чисто визуального восприятия и создали многослойную среду, где дизайн познаётся всем спектром чувств. Наши посетители не только рассматривали предметы, но и оценивали тактильность поверхностей, слушали, как звук взаимодействует с материалом в специальных акустических зонах, ощущали, как ароматы формируют атмосферу пространства. Это была настоящая попытка вернуться к целостному, почти детскому восприятию мира, где вещь открывается через комплекс ощущений. Поэтому в этом году мы удивляли неожиданными коллаборациями: для нас создал музыкальную композицию пианист и композитор Риад Маммадов. Мы даже выпустили лимитированную коллекцию пластинок с этой записью — так выставка не прошла «бесследно», а оставила после себя настоящий артефакт в виде музыкального произведения.

— Как вам кажется, как именно иммерсивная среда влияет на восприятие дизайна?

Она меняет сам принцип взаимодействия. В мире, перенасыщенном плоскими экранами и цифровыми образами, иммерсивная среда становится формой сенсорной «гигиены» — возвращает нас к физическому опыту. Дизайн перестаёт быть картинкой в каталоге или на экране. Через тактильность, звук, свет он обращается напрямую к эмоциональной памяти и телесному интеллекту. Это психологически значимо. В эпоху цифровой усталости такой опыт становится ресурсом, возможностью перезагрузить восприятие и восстановить связь с материальным миром. Можно сказать, это своеобразный терапевтический эффект — через погружение в среду мы возвращаемся к себе. Именно ради этого мы каждый год готовим ARTDOM — ничем невозможно заменить радость офлайн-встреч и возможность дотронуться до вещей.

— Какие тренды в дизайне вы считаете наиболее значимыми в этом году?

Если касаться именно темы восприятия, которую мы затронули выше, тут я бы говорила про несколько направлений. Первое — гипертактильность и «честные» материалы. Шероховатый бетон, необработанное дерево, грубый лен и кружева — это эстетика правды. Второй — соматический комфорт и нейроэргономика. Дизайн все больше ориентируется на ментальное благополучие: акустика, биоморфные формы, световые сценарии, снижающие тревожность. Свет важнее светильника, эргономика важнее формы. И третий — осознанная экология. Речь о глубокой работе с апсайклингом, локализмом и долговечностью.

— В соцсетях активно распространяется идея «дофаминового дизайна». Как вы относитесь к этому явлению? Как под него перестраивается рынок?

Как к быстрым углеводам. Это то, что легко усваивается. Яркий и фотогеничный дизайн, который хорошо смотрится в инстаграме*, но крайне редко встречается в реальной жизни.

— В интернете любят шутить о том, что белые минималистичные дизайны, которые были популярны еще 10 лет назад, уже успели устареть, а спустя еще 10 лет они будут восприниматься как «бабушкин ремонт». Есть ли в этих шутках доля правды?

В любой шутке есть доля правды, но дело не в минимализме как таковом. Никогда не устареют ультраминималистичные интерьеры Жозефа Дирана, как и аскетизм Джона Поусона. Из моды выходит не сам минимализм, а конкретные приемы, которые повторяются из интерьера в интерьер, — конвейерное тиражирование. А вот «белый ремонт» как шаблон, лишенный мысли и контекста, да, становится символом эпохи и со временем будет читаться как её примета. Но нужно понимать: это история про массовый ремонт и бытовую эстетику, а не про дизайн как искусство и дизайнерскую мебель. А так, исходя из того, что мы видим в развитии дизайна последних десятилетий, прям завтра минимализм из оборота не выйдет.

— В этом году ARTDOM занял 32 000 кв. метров в «Крокусе Экспо» — как посетителям удалось не потеряться среди такого количества объектов и корнеров? Вы готовили специальные маршруты, навигацию?

Из года в год мы с командой остаемся сторонниками простого правила: не пытайтесь объять необъятное. Мы не музей, где надо пробежать все залы. Перед открытием в каждом письме нашей рассылки мы всегда рекомендуем зайти на сайт, изучить карту и выделить для себя 3—5 хайлайтов, которые точно хочется увидеть. В этом году мы обращали особое внимание наших гостей на секцию коллекционного дизайна Collectible. Мы также очень рады встречать на выставке профессионалов сферы, которые приходят целенаправленно изучить новинки определенных брендов, общие тренды или ассортимент конкретных предметов интерьера, чтобы в дальнейшем использовать увиденное в своих проектах.

— Расскажите о спецпроекте — музыкальном треке La Maison en Silence от Риада Маммадова. Как родилась идея выпустить саундтрек к выставке на виниле?

Все получилось органично. Когда мы определились с темой чувств, стало очевидно, что звук — это такая же важная часть среды, как свет или материал. Но как «показать» дизайн, который звучит? Риад Маммадов — композитор, который мыслит музыку как архитектуру, а тишину — как материал. Идея винила пришла как логичное продолжение: это самый тактильный, материальный носитель, требующий внимания и ритуала. Так наш звук стал вечным, материальным.

— Если бы вам нужно было выбрать один предмет или проект с ARTDOM 2026, который, на ваш взгляд, лучше всего отразил дух выставки, что бы это было?

Это как просить родителя выбрать любимого ребёнка! Выделить отдельный предмет сейчас у меня не хватит духу. За три дня выставки я лично так и не смогла выделить один стенд или один предмет-фаворит, но вместе с группой экспертов, в которую входили амбассадоры выставки — Дима Логинов, Джулио Каппеллини и другие, — мы отметили специальным знаком ARTDOM многие важные стенды. Кроме того, 20 февраля в рамках деловой программы состоялось награждение победителей конкурса предметных дизайнеров ARTDOM TALENTS в основных и авторских номинациях от компаний Morelli, Mantra и IVG Home. Сами же гости отмечали разные стенды, что было для меня особенно важно и приятно.

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности