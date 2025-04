Рэпер Дрейк подал дополнительную жалобу в рамках иска о клевете против Universal Music Group в отношении песни Кендрика Ламара Not Like Us. Об этом сообщает Variety.

Музыкант утверждает, что лейбл использовал победу Ламара на премии «Грэмми» и исполнение песни во время шоу в перерыве Суперкубка для дальнейшей рекламы сингла и нанесения ущерба репутации Дрейка. Новая жалоба увеличила иск, поданный Дрейком в январе 2025 года, с 81 до 107 страниц.

Юристы музыканта утверждают, что шоу Ламара в перерыве Суперкубка было показано более чем 133 миллионам зрителей, «включая миллионы детей», которые никогда прежде не слышали песню Not Like Us. «Это было первое и, будем надеяться, последнее шоу в перерыве Суперкубка, организованное с целью уничтожить личность другого артиста», — говорится в жалобе.

В первоначальном иске адвокаты Дрейка обвинили Universal Music Group в сговоре и оплате неизвестным лицам использования ботов для искусственного раздувания успеха песни Not Like Us на Spotify. В иске также утверждалось, что обложка Not Like Us — фотография дома Дрейка, отмеченного символами сексуализированного насилия, — стала причиной стрельбы неизвестных в доме музыканта через несколько дней после выхода песни.

Студия Universal Music Group заявила Variety, что иск Дрейка «является оскорблением для всех художников и творческого самовыражения».

Трек Not Like Us, выпущенный Ламаром в 2024 году, — дисс на Дрейка, который был записан в рамках баттла между музыкантами. В тексте песни Ламар говорит о том, что Дрейк не является представителем «черной культуры», а лишь использует ее во благо своего имиджа. Также в треке Ламар намекает на сексуализированное насилие со стороны Дрейка по отношению к несовершеннолетним.

В феврале 2025 года Ламар получил пять статуэток «Грэмми» за свой трек, а после этого выступил с песней на Суперкубке, устроив масштабный перфоманс.