Музыка о любви, Московская международная неделя кино, фильм Миядзаки, эротическая драма, американский хоррор и открытие порта. Куда пойти в Москве на неделе с 19 по 25 августа, рассказываем в материале RTVI.

«Любовь. От и До»

До 25 сентября в Первой Образцовой типографии проходит выставка «Любовь. От и До». Тотальная инсталляция представляет собой тринадцать комнат-эпизодов, разделенных на две части: «Познание» и «Исцеление». Цель выставки — ответить на вопрос о том, что такое любовь, и поразмышлять о том, какой она может быть.

24 и 25 августа в рамках выставки пройдёт перформативно-интерактивный концерт с оркестром от музыкального проекта «Созвучие». В иммерсионном концерте примут участие 12 музыкантов, лауреатов международных и российских музыкальных конкурсов и фестивалей. Музыканты проведут зрителей через все комнаты-эпизоды выставки.

«Мой сосед Тоторо»

В Москве пройдут специальные показы культового фильма Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо». 20 августа показ состоится в кинотеатре «Художественный», 22 августа — в «КАРО 11 Октябрь».

Действие фильма «Мой сосед Тоторо» происходит в Японии в 1950-е годы. Главные героини — сестры Сацуки и Мэй, которые вместе с отцом переезжают в старый деревенский дом. Вскоре они обнаруживают, что в лесу неподалеку от их дома живет гигантское пушистое существо по имени Тоторо, которое становится другом и покровителем девочек. Тоторо и другие лесные духи помогают Сацуки и Мэй узнать о чудесах природы, учат их любви и поддержке, преодолению трудностей.

Московская международная неделя кино

С 23 по 28 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» пройдет Московская международная неделя кино. В программе более 300 показов российских и зарубежных фильмов, экскурсии и киноквесты, мастер-классы, зрелищные шоу. На фестивале покажут картины из 35 стран. В частности, на экране вновь можно будет увидеть такие хиты проката как «Анатомия падения», «Коммивояжер», «Копенгагена не существует», а также фестивальные новинки со всего мира.

«Однажды мы расскажем друг другу все»

22 августа творческое объединение Arthouse выпускает в российский прокат эротическую драму «Однажды мы расскажем друг другу все». Премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале 2023 года. Картина в духе «Лолиты» снята режиссером Эмили Атеф по роману Даниэлы Крин.

По сюжету восемнадцатилетняя Мария живет со своим бойфрендом Йоханнесом на ферме его родителей. Когда Мария сталкивается с Хеннером, харизматичным фермером вдвое старше нее, между ними разжигается страсть. «Это непростая тема, но сейчас самое время рассказывать истории о женщинах и их желаниях, пусть даже тех, которые общество не считает

„хорошими“», — говорит режиссер

«Оно приходит за тобой»

23 августа в «Зотов.Кино» состоится специальный показ американского хоррора «Оно придет за тобой». Фильм представит кинокритик Александр Гвоздев.

Картина 2014 года была номинирована на премию «Сезар», а также была отмечена критиками на Каннском фестивале, где состоялась премьера хоррора. По сюжету нечто преследует молодых людей, некая сущность, передающаяся половым путем, заставляет их видеть мертвых. Фильм не раз попадал в списки самых пугающих хорроров.

FORMA ветра

20 августа в дизайн-пространстве Portland состоится открытие Южного порта. В рамках открытия пройдет водная экскурсия по акватории, а также лекция про значение развития акватории Южного Порта и об уникальности локации. Спикерами выступят руководитель компании FORMA Илья Чепрасов и со-основатель яхт-клуба «Сила Ветра» Максим Пинигин.

«Буря. Остров волшебства»

Все лето на водной сцене «Москвариума» идет шоу-мюзикл «Буря. Остров волшебства». Постановка режиссера Юрия Квятковского является современным прочтением «Бури» Уильяма Шекспира. В ней участвуют морские млекопитающие и более сотни артистов из разных жанров — воздушные гимнасты и акробаты, профессиональные актёры и танцоры. Все композиции для мюзикла написал неоклассик Никола Мельников.