9 августа режиссер Гаспар Ноэ представит в Москве свой последний на данный момент полнометражный фильм «Вихрь». Это единственный показ с режиссером в России.

Мероприятие пройдет в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм», после показа Ноэ пообщается со зрителями и ответит на их вопросы. Встречу организует кинопрокатная компания Arthouse.

Картина «Вихрь» была снята в 2021 году. Главные роли в нем сыграли режиссер джалло Дарио Ардженто и Франсуаза Лебрун. По словам Ноэ, «Вихрь» — самый личный для него фильм. Режиссер начал работать над ним после того, как у него случилось кровоизлияние в мозг, он мог погибнуть. В центре сюжета фильма супружеская пара, прожившая вместе несколько десятилетий. Основная тема картины — угасание близких. Главная героиня страдает от деменции, ее память медленно ее покидает, пока муж и сын женщины ничем не могут ей помочь.

Гаспар Ноэ приехал в российскую столицу для участия в закрытом мероприятии журнала «Москвичка» и творческого объединения Arthouse. Прежде чем издание подтвердило визит известного режиссера, в ночь на 4 августа его заметили в ресторане «Simach в Недальнем» и клубе Arma 17. В соцсетях Simach появилось видео с Ноэ, танцующим под песню Шуры «Ты не верь слезам».

Свое мнение по поводу визита Ноэ в Россию выразил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, назвав позицию режиссера «очень странной». На приезд французского режиссера в Россию обратили внимание и военные блогеры. Репортер ВГТРК Андрей Руденко выразил надежду, что примеру Ноэ «последуют и другие деятели культуры из Европы, так как многие из них не поддерживают тот „бал сатаны“ гуляющий на Западе».