В галерее ГУМ-RED-LINE продолжается выставка художника московского андеграунда Сергея Шутова «Квалиа». Ее название отсылает к философскому термину, которым обозначают эмоциональный опыт. Художник рассказал RTVI, чему посвящена его экспозиция, почему решил поработать на съемках фильма «Асса» и какое будущее ждет современное искусство.

Что вдохновило вас на создание этой выставки?

«Квалиа» — философский термин, который обозначает субъективный эмоциональный опыт, связанный с ощущениями. Ощущения могут быть одними и теми же, но восприятие всегда индивидуально окрашивает их. Это понятие ключевое в работах выставки в ГУМ-RED-LINE.

Если говорить о том, что меня сподвигло на создание выставки, — прекрасная галерея, команда и вид из окна. Это такой козырь, против которого у художника нет защиты. Честно говоря, меня сейчас больше интересует процесс создания работ, нежели их демонстрация на широкую публику, но тут все сложилось.

Чем отличаются новые работы от предыдущих?

Сейчас я сосредоточен на создании художественных работ. Ранее больше представлял инсталляции. Но дело в том, что инсталляции чаще разрушаются. А картины, я могу гарантировать, просуществуют 500 лет и более лет.

Какие эмоции вы хотели вызвать у посетителей выставки?

Ну как, конечно же восторг! Мои холсты в «естественной среде обитания» — в мастерской, располагающейся в маленьком подвальчике, — это один угол зрения. Но когда я увидел полотна в таком большом и светлом пространстве, это подчеркнуло мою правоту в том, что я делаю.

Как вы описываете «золотой век» московского творческого андеграунда?

В то время государство не интересовалось художниками. Страна была в поисках ресурсов, которые были необходимы для укрепления экономики. Творчество было не актуально, поэтому авторы могли делать свое маленькое дело без оглядки.

Что для вас было самым ценным в этом периоде?

Наше искусство стало известным. Появилась возможность показать работу не пяти людям, а устроить целую выставку на Кузнецком мосту.

Как изменился ваш взгляд на советское андеграундное искусство с течением времени?

Совсем не изменился. Потому что андеграунд — это явление вне времени. Например, только сейчас вытащили Хармса, хотя он творил с 1925 по 1941 год.

Андеграунд — это огромный блок авторов, которым было официально отказано в публикациях, но у которых все же однажды появилась возможность говорить со своим зрителем.

Какое влияние оказала на вас работа над фильмом «Асса»?

Никто из нашей группы не стал кинематографистом после работы над фильмом «Асса». Нам крайне было интересно, как снимается кино, к тому же нам платили небольшую зарплату и отвезли в Ялту. Это было прекрасным путешествием.

Как вы пришли к виджейству в клубе «Птюч»?

Я стою на таких жизненных позициях, что на любой вызов надо отвечать. Тогда был переход от альтернативных дискотек в квартирах, к вечеринкам в павильоне «Космос». Меня позвали знакомые, и я, конечно же, согласился, потому что надо было что-то придумать — это занимательно. Это было близко к мейнстриму.

Какие новые творческие проекты вы планируете реализовать в будущем?

Я хочу сделать перерыв в художественной деятельности и заняться издательской. Я хочу поработать над выпуском авторских книг со стихами моих любимых поэтов. Мне кажется, что я потратил на них недостаточно своего внимания. Приблизительно такие планы. Виденский, Запорожский — мне вот эти авторы нравятся.

Как вы считаете, какое будущее у современного искусства?

Работы современных художников, как и работы признанных всеми авторов — Леонардо да Винчи, Караваджо и Микеланджело, останутся в истории, совершат революцию в умах, повлияют на мир рано или поздно. Часть из этих работ непременно канут в лету. Но важно помнить, что искусство — это мягкая сила, поэтому оно всегда выше пропаганды, маркетинга или дизайна. Истинные открытия останутся, авторы уйдут, о них забудут, а искусство — навсегда.

Что вы считаете своим главным достижением как художника?

У меня было 3 дня в 2021 году, когда я чувствовал себя настоящим международным художником. Тогда я показывал свою работу на Венецианском Биеннале в русском павильоне. Я видел людей, которые выстраивались в очереди для того, чтобы увидеть мою инсталляцию. Я был обескуражен, но порадовался. Но в тот момент, когда я увидел журналистов около русского павильона, я испытал счастье.