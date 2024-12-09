Выставки современного российского и китайского искусства, видеоарт из Южной Америки, фильм с Энтони Хопкинсом, фестиваль эмоций, фильм о возвращении домой, семейное шоу на воде. Рассказываем, куда сходить в Москве на неделе с 9 по 15 декабря, — в материале RTVI.

«Современная живопись Китая»

В Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре 12 декабря откроется выставка современного китайского художника Ма Кэ. В экспозиции будут представлены более 100 произведений художника, начиная с эскизов, созданных в 1990-х, заканчивая недавними живописными работами. В своих картинах Ма Кэ обращается к богатым национальным традициям своей страны, а также прибегает к спектру новаторских тенденций западного искусства, наполняет неожиданным и ярким содержанием свои произведения.

Три новых выставки в «ГЭС-2»

В Доме культуры «ГЭС-2» 12 декабря откроются сразу три проекта. На выставке «Videobrasil. Перевод не требуется» покажут работы художников из Бразилии, Аргентины, Колумбии, Эфиопии, Индонезии и других стран, они будут дополнены созвучным по контексту и времени видеоартом российских авторов. Проект «Новая новая эра» расскажет о популярных паранаучных практиках самопознания, а «Генератор счастливых случайностей» — о труде создания искусства.

«Небесные артефакты»

9 декабря в «ГЭС-2» пройдет премьера документального фильма «Небесные артефакты», который открывает закулисье одноименного масштабного выставочного проекта — от набросков и компьютерных рендеров до вернисажа и первого медиаторского тура. После показа состоится обсуждение с героями фильма — художниками и командой Дома культуры «ГЭС-2».

«Для меня идея фильма — ухватить какой-то очень важный, уникальный момент, когда художники, кураторы одного поколения сталкиваются с командой продюсеров, инженеров другого поколения и в каком-то смысле из другого мира. И несмотря ни на что, позволяют удивительному проекту случиться», — поделился режиссер фильма Илья Комаров.

Inside The Dollhouse

С 11 декабря в ЦСИ Винзавод будет доступна выставка Inside The Dollhouse, подготовленная выпускниками 11-го сезона программы «Открытые студии». Художниками нового сезона стали Алиса Смородина, Юрий Чернышев, Аня Гросицкая, Надя Петрова, Дина Боровик, Лана Морозова, Марина Глебова, Александр Гордеев, Евгения Болюх и Ваня Репкин. В своих работах авторы исследуют возможности и границы свободы и автономии отдельного человека в современном социуме.

«Inside The Dollhouse строится вокруг метафоры кукольного дома как обособленного пространства для конструирования художественной реальности. Решенная в форме тотальной инсталляции, выставка создает амбивалентную ситуацию уединенности и сосуществования», — рассказала Полина Могилина, ментор сезона.

«Отражения/Рефлексии»

С 11 декабря в галерее pop/off/art откроется юбилейная групповая выставка «Отражения/Рефлексии» — первая в ряду нескольких, которыми институция отмечает свое 20-летие. Куратором проекта выступит Сергей Попов — основатель и совладелец галереи pop/off/art, искусствовед. Проект объединит более 20 работ 15 авторов, которые обращаются к феномену зеркала. Работы с зеркалами станут метафорой размышлений галереи о своем пути, напомнят о важной задаче искусства — быть отражением эпохи, а также подчеркнут диалог зрителя с искусством.

В экспозиции будет представлена серия «Возвращение времени» (1998) Владимира Куприянова, видеодокументация проекта Юрия Альберта «Балетный класс с кривыми зеркалами» (2013), а также две его работы из серии «Я все еще жив» (2018). Специально для проекта будет воссоздана инсталляция Павла Пепперштейна «Здесь только оборотная сторона зеркал» (2006/2024). Выставку усилят новые произведения Виталия Пушницкого, Ольги и Олега Татаринцевых, масштабная инсталляция Василия Кононова-Гредина. Будут представлены ключевые и характерные работы Вики Бегальской и Александра Вилкина, Ирины Кориной, Евгения Гранильщикова. Проект будет также включать произведения молодых современных авторов: Аси Заславской, Сергея Колосова, Александры Павловской и Саши Пучковой.

«Степени прозрачности. Vitalité fragile»

С 11 декабря в галерее Heritage пройдет первая выставка нового фестиваля российского художественного стекла GlassGlow. «Степени прозрачности. Vitalité fragile» — кураторский проект Марины Ширcкой, куда вошли около ста объектов, созданных в период с 2000 года 33 художниками, — от утилитарных предметов, таких как зеркало, светильник или ваза, до масштабных инсталляций и скульптур.

К фестивалю приурочена большая параллельная программа, предусматривающая сотрудничество с музеями, различные выставочные проекты, встречи с производителями, художниками, коллекционерами и представителями учебных институций, экскурсии на производство и лекции, посвященные современному художественному стеклу.

«Архитектура для людей»

С 12 декабря 2024 в Центре «Зотов» пройдет фестиваль «Архитектура для людей». Он будет состоять из двух частей: выставки «Эмоции архитектуры» и культурно-просветительской программы. В рамках выставки покажут десять пространств, каждое из которых посвящено отдельной эмоции: ностальгия, спокойствие, смятение, вдохновение, уют, удивление, тревога, стабильность, озарение, праздник. Посетители смогут перемещаться по залам, как по лабиринту, переходя от одной яркой эмоции к другой, проникаясь ими и наблюдая за собственными впечатлениями. Экспозицию подготовят 10 столичных архитектурных бюро: Pergaev Bureau, 15 41, STEEL, Бюро A4, IND architects, MAParchitects, KOSMOS, ASADOV, GAFA, Megabudka. В рамках фестиваля будет также работать культурно-просветительская программа: посетителей ждут лекции, просмотр кинофильмов, мастер-классы, воркшопы, танцевально-пространственный практикум, игры и активности.

«Дева Мария: Мать Христа»

12 декабря в российский прокат выйдет фильм «Дева Мария: Мать Христа». В нем рассказывается библейская история о взрослении Марии и ее непорочном зачатии. Девушку выдают замуж за Иосифа, а ангел сообщает о ее беременности. Ирод, царь Иудеи узнает о скором рождении Спасителя и впадает в ярость от того, что в будущем может лишиться из-за этого трона. Тогда царь приказывает убить всех младенцев в Вифлееме, чтобы уничтожить соперника до того, как тот вырастет и окрепнет. Мария и Иосиф пытаются спасти своего ребенка, чтобы сохранить жизнь младенцу Иисусу.

Роль царя Ирода в картине исполнил сэр Энтони Хопкинс, а Марию в картине сыграла юная израильская актриса Ноа Коэн. Также в фильме появляется Эймон Фэррен, известный зрителям по роли Кагыра в сериале «Ведьмак».

«Возвращение в Сеул»

15 декабря в кинотеатре Центра «Зотов» в рамках киноклуба «Архитектура кино» пройдет специальный показ фильма-участника Каннского кинофестиваля 2022 года «Возвращение в Сеул». В центре сюжета картины — молодая француженка корейского происхождения Фредди. Она никогда не видела родных родителей, ее удочерили, когда она была еще совсем маленькой. Фредди решает найти биологических родственников, но знакомство с ними идет не по плану, девушка уезжает домой во Францию, но никак не может расстаться с Сеулом. После просмотра фильма зрители смогут обсудить роль и образ архитектуры в картине вместе с представителями ведущих архитектурных бюро.

«Кощей»

14 декабря 2024 года в «Москвариуме» впервые покажут сказочное шоу «Кощей». На большой водной сцене появятся знакомые каждому с детства герои — Кощей, Баба Яга, Снегурочка и Дед Мороз. Представление будет идти все новогодние праздники и продлится до 12 января. Актёры покажут современную сказку с элементами иммерсивного театра и цирковыми трюками. Участниками новой постановки также станут и морские животные — обитатели «Москвариума».