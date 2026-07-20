«Архстояние» с программой из 15 арт-проектов, «АртВиток» с дополненной реальностью в Парке Горького и Pianissimo в «ГЭС-2». А еще — «Ведьмина служба доставки» в прокате, 15 выставок в «КУБе» и «Человек расшифрованный» в Sistema Gallery. Рассказываем, что посмотреть с 20 по 26 июля.

«Архстояние»

С 23 по 26 июля 2026 года в арт-парке Никола-Ленивец пройдёт фестиваль современного искусства и архитектуры «Архстояние», посвящённый теме «Маршрут перестроения». Парк на три дня превратится в пространство масштабного квеста и «тотального спектакля», где зритель становится активным участником.

В программе — более 15 арт-проектов, включая «Павильон заблуждений» Ирины Кориной, «Автономный рай» Сергея Катрана, перформативную практику Маши Сомик и художественно-гастрономический перформанс Applied Ingredients. Специальные проекты представят T2 и dreamlaser с инсталляцией Transmission, а также «Крепость» от Циан и архитектурного бюро «Остоженка».

Музыкальная программа развернётся на пяти сценах. Хедлайнером выступит Глеб Андрианов с проектом «Бесконечная машина музыки». Также на главной сцене — Attaque De Panique, Beautiful Boys, «Деревянные Киты», «Источник» и «Созвездие Отрезок». Среди участников ночной программы «Хрупкий рейв» — kedr livanskiy, ntrl, мс улыбочка, xrustalic и другие. Впервые пройдёт опен-колл «Своей дорогой» для независимых артистов.

Культурные институции, включая Школу дизайна НИУ ВШЭ, Музей русского импрессионизма и галерею «Виктория», представят лекции, квесты, мастер-классы и перформансы. Отдельную программу подготовят кэмпы сообществ.

«Ведьмина служба доставки»

В российском прокате можно увидеть классический фильм Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки» в новой 4К-реставрации. Картина, снятая по мотивам романа Эйко Кадоно, впервые вышла в 1989 году и стала первым крупным коммерческим успехом студии Ghibli. Сюжет рассказывает о юной ведьме Кики, которая покидает родной дом, чтобы освоить самостоятельную жизнь в большом городе. Фильм считается одной из самых личных работ режиссёра: он сосредоточен на теме взросления, поиска себя, творческого кризиса и преодоления одиночества. При создании анимации использовано 67 317 нарисованных вручную кадров и 462 цвета.

«А было ли это с нами?»

24 июля 2026 года в галерее ART&BRUT откроется групповой проект «А было ли это с нами?», в рамках которого три художника выступят одновременно в роли авторов и кураторов.

Таша Артзолотое, Иван Глазков и Андрей Ковязин представят три самостоятельные живописные серии, объединённые общим ощущением лета как внутреннего состояния, а не календарного периода. Андрей Ковязин покажет серию «10 секунд», посвящённую природе воспоминаний; Таша Артзолотое — «Зелёные элегии» о мимолётности летнего момента; Иван Глазков — «Сувениры», обращённые к детским впечатлениям от деревенского лета. Выставка будет работать с 24 июля по 29 августа.

Открытые студии Винзавода — 14 сезон

Центр современного искусства Винзавод объявил участников нового сезона Открытых студий, их работы уже можно увидеть в ЦСИ. В этом году в проекте примут участие Яна Арбузова, Ольга Белякова, Катя Косова, Морра Козлитина, Дмитрий Печурин, Кристина Пуршина, Любовь Ремизова, Маша Сомик, Алена Троицкая и Константин Чирков.

Лейтмотивом 14 сезона станет противопоставление силы и слабости — размышление о том, что сильнее привлекает внимание: профессионально выверенный жест или хрупкость искреннего чувства. На полгода художники получат пространство для работы, образовательную программу и поддержку экспертного совета, в который вошли Софья Троценко, Андрей Паршиков, Полина Могилина, Александр Бланарь и Артем Филатов. С подробностями о проекте можно ознакомиться на сайте Винзавода.

«АртВиток»

ПАО «МТС» объявляет о старте нового культурно-технологического проекта «АртВиток», реализованного в партнёрстве с Парком Горького и Altmans Gallery. Пространство откроется 23 июля на Пушкинской набережной выставкой-опытом «В городе мечтателей: Шагал, Пикассо, Матисс», где произведения классиков Парижской школы будут представлены с использованием дополненной реальности и генеративной графики на основе ИИ.

В экспозиции — более 30 работ тиражной графики, включая произведения Марка Шагала, которые ранее не выставлялись в России. Посетители смогут взаимодействовать с AR-объектами, узнавать факты о произведениях и создавать собственные изображения в стиле мастеров.

«Человек расшифрованный»

24 июля в Sistema Gallery состоится открытие групповой выставки «Человек расшифрованный» — совместного проекта генетической компании «Эвоген» и Московской школы современного искусства (MSCA).

В экспозиции представлены работы 12 художников — Angel Danger, Ольги Айдиной, Лии Ашировой, Сабины Байсаровой, Марии Высотской, Маргариты Журавлевой, Дарьи Клементьевой, Ирины Короткой, Вани Репкина, Елены Филаретовой, Хекубы Шанро и Киры Шилиной — созданные по итогам лаборатории «Код жизни: генетика и искусство». Участники работали в действующих генетических лабораториях и под руководством куратора Анны Кириковой разработали самостоятельные высказывания в формате скульптуры, инсталляции, видео и пространственных объектов. Проект исследует влияние биотехнологий на представления о теле, идентичности и гибридных формах жизни.

«Ниша. Архитекторы и искусственный интеллект»

25 июля в Доме Архитектора в Нижнем Новгороде состоится профильная конференция «Ниша. Архитекторы и искусственный интеллект» — ключевое офлайн-событие просветительского проекта «ИИ-лето`26». Мероприятие соберёт архитекторов, девелоперов и технологические компании для обсуждения реальных практик применения ИИ в проектировании, а не абстрактных прогнозов.

В прошлом году проект «ИИ-лето`25» провёл трёхдневную онлайн-конференцию с участием более 20 спикеров и 1000 гостей. В этом сезоне организаторы продолжают еженедельные онлайн-встречи, посвящённые влиянию ИИ на архитектурную практику, образование и софт, а летний форум в Нижнем Новгороде станет площадкой для живого диалога профессионалов.

«Тайгастро»

С 25 июля по 16 августа в шестой раз состоится международный гастрономический фестиваль «Тайгастро», организованный командой красноярского ресторана Tunguska и ресторанной группой Berrywood Family. Миссия проекта — возрождение гастрономического наследия регионов, популяризация локальных продуктов и объединение профессионального сообщества.

В 2025 году фестиваль приобрёл международный статус. В текущем сезоне в нём участвуют рестораны из более чем 75 городов и 6 стран. Программа включает дегустационные сеты из трёх блюд и напитка по единой цене, а также образовательный трек для шеф-поваров и культурные события в Красноярске — сердце фестиваля.

«КУБ»

До 9 августа 2026 года на площадке «КУБа» представлены 15 новых экспозиций современного искусства, представленных ведущими галереями и институциями. В проектах принимают участие как признанные авторы, так и молодые художники — выпускники профильных программ MSCA. Кураторские проекты охватывают широкий спектр медиумов: от живописи и керамики до инсталляций и объектов. Центральными темами сезона стали переосмысление категории «нового» в искусстве, взаимодействие человека и природы, а также поиск баланса между рефлексией и визуальным опытом. Экспозиции развернуты в большом зале, лектории, галерейных пространствах и зоне «Куб.Маркет», создавая единое выставочное поле для диалога между разными художественными практиками и поколениями авторов.

Pianissimo

До 5 августа 2026 года в Доме культуры «ГЭС-2» проходит ежегодный летний фестиваль фортепианной музыки Pianissimo. В программе — выступления восьми пианистов из России, Италии, Португалии, Турции и Южной Кореи, среди которых как признанные артисты, так и недавние дебютанты международной сцены.

Российскую школу представят Михаил Пироженко, Егор Кадников, Владимир Петров и Даниил Харитонов. Зарубежными участниками станут Маттео Буонаноче (Италия), Жуан Нету Виейра (Португалия), Джан Сарач (Турция) и Моюн Юн (Южная Корея).

Куратор музыкальных программ «ГЭС-2» Дмитрий Ренанский отметил, что фестиваль традиционно сочетает демонстрацию российской исполнительской школы и знакомство публики с молодыми музыкантами из разных стран. Основатель Pianissimo Алексей Городнев добавил, что в этом году впервые выступит представитель Португалии, а также прозвучат новые имена отечественной фортепианной школы.

«Жили-были. И живем»

До 22 августа в галерее 11.12 можно увидеть персональную выставку Виктории Вейсбрут «Жили-были. И живем». Художница предлагает зрителям авторскую интерпретацию русских сказок, перенесённых в современную реальность. Её произведения соединяют фольклорные мотивы с актуальной эстетикой, порождённой влиянием интернета и цифровой среды. В новой серии работ Вейсбрут исследует тему эйфории как внутреннего состояния, противопоставляя иллюзию безграничного счастья реальности повседневной жизни.

«Георгий Данелия. Бумажный кинематограф»

До 13 сентября в Образовательном центре ММОМА в Ермолаевском, 17 проходит выставка «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф», посвященная графическому наследию одного из самых значимых режиссеров отечественного кино. Экспозиция на двух этажах впервые представляет Данелия как многомерного автора, для которого кино, рисунок и наблюдение за жизнью были неразрывно связаны.

Выставка выстроена хронологически и показывает, как режиссерское мышление формируется через линию: от быстрых набросков до целых миров, знакомых по фильмам «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Осенний марафон» и «Кин-дза-дза!». Соседство графики и киноархива раскрывает Данелия не только как классика кинематографа, но и как самобытного художника-графика.

«Школа Званцевой. Лаборатория модернизма»

В Музее русского импрессионизма продолжается выставка, посвящённая художественным мастерским Елизаветы Званцевой — ученицы Ильи Репина, создавшей первые в России частные школы на парижский манер. Экспозиция представляет диалог работ преподавателей и студентов этого уникального учебного заведения Серебряного века, где вместо рутины делали акцент на развитие «восприимчивости». В школе на Таврической преподавали Лев Бакст, Кузьма Петров-Водкин и Мстислав Добужинский, а среди учеников были Елена Гуро, Михаил Матюшин и Марк Шагал.

«Symbiosis. Vol. 3: ошибка восприятия»

До 6 сентября 2026 года в первой российской галерее фиджитал-искусства VS Gallery проходит совместный проект Платона Инфанте и Кирилла Рейва. Экспозиция исследует границы между физическим и цифровым, предлагая зрителю оказаться в пространстве, где реальность становится интерфейсом, а взгляд — активным участником взаимодействия.

Кирилл Рейв представил тотальную инсталляцию с цифровыми зеркалами и фрактальными структурами, где геометрия треугольника и креста задаёт код среды. Платон Инфанте дополняет экспозицию объектами-«айсбергами», возникающими из алгоритмической генерации и вторгающимися в материальное пространство. В проекте стирается различие между наблюдателем и наблюдаемым: цифровая среда обретает ответный взгляд.