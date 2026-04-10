Гиперреалистичные скульптуры, советская живопись, книжные новинки, современное искусство и философские размышления о времени — в Москве стартовали сразу несколько выставочных и книжных проектов. Собрали в материале RTVI самое интересное, что можно увидеть на выходных 10 и 11 апреля.

non/fictioN Весна

С 9 по 12 апреля в Гостином дворе пройдет ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioNвесна с участием ведущих издательств, писателей и экспертов. В программе — встречи с авторами, презентации новинок, лекции о книжном рынке, детском чтении, фантастике и ИИ в литературе.

«Историал. Коллекция»

11 апреля в «Паркинг Галерее» парка «Зарядье» откроется первый в России музей пластических фигур «Историал. Коллекция» — галерея выдающихся личностей отечественной истории и современности в формате гиперреалистичного искусства. В экспозиции — скульптурные портреты Петра I, Гагарина, Пушкина, Высоцкого, Толстого, Михалкова, Жукова, Терешковой, Третьяка и других.

«Наследие эпохи. Семен Чуйков»

В Третьяковской галерее на Кадашевской набережной открылась выставка «Наследие эпохи. Семен Чуйков» — продолжение цикла РОСИЗО о художниках национальных школ бывших советских республик. Работы Чуйкова, основоположника современного киргизского искусства, хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее и Дрезденской галерее. Центр экспозиции — серия «Киргизская колхозная сюита» и картина «Дочь Советской Киргизии». Выставка работает до 12 июля.

«Параллельно»

С 9 по 12 апреля в книжном магазине Пархоменко пройдет четвертый фестиваль интеллектуальной литературы «Параллельно». Издательство Individuum представит автобиографию Айзека Азимова «Я, Азимов. Мемуары», а также новинки Алана Милна, Даши Охошимской, Егора Сенникова, Ноа Чарни, Даниэля Шрайбера и других.

«Архитектура мечты»

В «Елисеевском» на Тверской улице Фонд Cosmoscow представил предаукционную выставку «Архитектура мечты» (открыта до 13 апреля). Куратор — Азу Нвагборгу, основатель LagosPhoto Festival, в 2025 году занявший 45-е место в рейтинге ArtReview. В экспозиции — 27 лотов: 24 работы российских художников и три произведения зарубежных авторов.

«Эрик Булатов. Избранные страницы»

До 14 июня в РОСИЗО проходит выставка «Эрик Булатов. Избранные страницы», посвященная памяти одного из ключевых художников современности. Экспозиция представляет живописные и графические произведения мастера из российских музеев и частных собраний. Пространство разделено на тематические разделы о концепции картины, свете, цвете, позиции зрителя и роли литературного смысла. Каждый раздел сопровождается цитатой художника.