Хип-хоп исполнитель Кендрик Ламар стал лидером по числу номинаций на 68-ю церемонию «Грэмми», получив девять номинаций. Это может стать новым рекордом для артиста, который уже получил пять наград на прошлой церемонии за сингл «Not Like Us».

Леди Гага установила личный рекорд, получив семь номинаций, что превышает её предыдущий максимум — шесть номинаций в 2010 году. Такой же результат показали продюсеры Джек Антонофф и Cirkut.

Неожиданным открытием стал Леон Томас, получивший шесть номинаций, что ставит его в один ряд с Сабриной Карпентер и Bad Bunny. Последний, получивший шесть номинаций, стал одним из четырёх артистов, номинированных сразу в трёх главных категориях — «Альбом года», «Запись года» и «Песня года». Вместе с ним в этой престижной группе оказались Ламар, Гага и Карпентер.

Саундтрек «Golden» из анимационного фильма «Кей-поп-охотницы на демонов» получил четыре номинации, включая «Песню года», но не был включён в список претендентов на «Запись года». Примечательно отсутствие в номинациях некоторых коммерчески успешных проектов. Альбом Моргана Уоллена «I’m the Problem», ставший вторым по продажам в году, не был представлен по решению самого артиста, а новый альбом Тейлор Свифт «The Life of a Showgirl» не попал в отборочный период.

В борьбе за главные награды в номинации «Запись года» соревнуются: «DtMF» Bad Bunny, «Manchild» Сабрины Карпентер, «Anxiety» Doechii, «Wildflower» Билли Айлиш, «Abracadabra» Леди Гаги, «Luther» Кендрика Ламара при участии SZA, «The Subway» Чаппелл Роан и «APT.» Rosé и Бруно Марса.

В категории «Альбом года» представлены: «Debí Tirar Más Fotos» Bad Bunny, «Swag» Джастина Бибера, «Man’s Best Friend» Сабрины Карпентер, «Let God Sort Em Out» Clipse, Pusha T & Malice, «Mayhem» Леди Гаги, «GNX» Кендрика Ламара, «Mutt» Леона Томаса и «Chromakopia» Тайлера, Создателя.

За звание «Песни года» поборются: «Abracadabra» Леди Гаги, «Anxiety» Doechii, «APT.» Rosé и Бруно Марса, «DtMF» Bad Bunny, «Golden» из фильма «Кей-поп-охотницы на демонов», «Luther» Кендрика Ламара с SZA, «Manchild» Сабрины Карпентер и «Wildflower» Билли Айлиш.

Хип-хоп, несмотря на снижение коммерческих показателей, получил значительное представительство: Doechii, Clipse и Тайлер, Создатель получили по пять номинаций каждый. В то же время кантри-музыка вновь не представлена в основных категориях, что продолжает тенденцию предыдущих лет.

Церемония вручения наград «Грэмми» состоится 1 февраля 2026 года и будет транслироваться в прямом эфире на CBS и Paramount+.