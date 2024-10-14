Сейчас разрабатываются устройства, которые могут помочь восстановить зрение и слух, а также дать возможность парализованным людям управлять компьютером мозгом. В документальном фильме «WTF: Биохакинг баг или фича» Дмитрий Игнатов исследовал мир биохакинга, его потенциальные риски и возможности, а также то, какими могут стать нейротехнологии через несколько лет. Подробнее о том, как эксперты видят будущее биохакинга — в материале RTVI .

О лечении заболеваний мозга с помощью чипов

Вот нейродегенеративные заболевания не лечатся этим [нейроинтерфейсом]. Они, если помогают, нейроинтерфейсы инвазивные и не инвазивные, то с точки зрения возобновления той функции. Но если это нейродегенерация серьезная фронтопотопоральная деменция, как у Брюса Уиллиса, нейроинтерфейс ему не поможет. Мало того, даже если он будет терять какую-то функцию, нейроинтерфейс поможет на какое-то время, потому что нейродегенерация идет своим путем.

Но есть заболевания, даже нейродегенеративные, в которых может помочь нейроинтерфейс. Например, если был инсульт или инфаркт мозга, и произошла потеря маленького участка мозга, например, моторной коры.

О приборах, помогающих людям ориентироваться в пространстве

Мы придумали технологию, как сделать так, чтобы, слепые люди смогли снова видеть. Технология заключается в том, что мы камеру соединяем с головным мозгом. [Для восстановления зрения] не просто устанавливается камера, а используется специальная матрица с тонкими электрическими окончаниями, которая размещается на зрительной коре мозга, расположенной в задней части головы.

Об использовании нейроинтерфейса в будущем

Мы будем использовать нейроинтерфейсы для скроллинга в интернете, для чего угодно. Гаджеты такого плана действительно в течение 10 лет будут уходить, будут приходить совсем другие технологии. Визуализация будет через VR-устройство, потому что в наш нейроинтерфейс, мы встраиваем VR.

Коммуникация с компьютером будет через нейроинтерфейс, и большей частью голос тоже будет, но он неэффективный, голос очень медленно распознается. Речевые технологии очень медленные. Например, распознавание движений. Скорость реакции на ментальную команду составляет всего 100 миллисекунд, в то время как команда «двинь вправо» требует несколько секунд. Такая скорость ментального управления является суперспособностью, позволяющей нам подумать о возможностях передачи мыслей на расстояние и взаимодействии с помощью нейроинтерфейсов.

О гарнитуре Google Glass

Когда появился Google Glass, 8 лет назад, сначала все думали, что это очень здорово, но на самом деле Google Glass — это тупиковая технология, потому что мы, как человечество, не готовы к этому. Я в то время жил в Дубае, у меня был Google Glass, я ходил по Mall of Emirates, и все барышни разбегались от меня, потому что думали, через этот Google Glass я вижу их обнаженными. Мы [ученые] создаем [технологии] значительно быстрее, чем человечество готовы воспринять эти продукты. В связи с тем, что наша этическая база, на которой мы как человечество живем, она составляет всего 2000 лет. Мы живем по библейской этической базе. Современные законы робототехники двигаются значительно быстрее. И даже те законы Азимова 70-х годов, они уже устарели.

О негативных последствиях биохакинга

У меня магнитные импланты в кончиках пальцев, компьютерные чипы в руках. Может быть трудно увидеть, но он у меня под кожей. Это такая кредитная карточка. Некоторые думают, что это просто ужасно, а магниты еще сложнее разглядеть, они крошечные.

Мои дети обожали это. Они были в восторге. Они звали в гости друзей и говорили, познакомьтесь, вот мой папа, он киборг. Но позже я развелся с женой. Прошел год, она потащила меня в суд и рассказала там, что все модификации, которые я выполнил собственным телом, это членовредительство. Она все так представила, как будто это что-то ненормальное. Из-за этого меня лишили родительских прав. Я много потерял из-за биохакинга.

О том, чем биохакинг отличается от здорового образа жизни

Здоровый образ жизни — это то, что может быть рекомендовано всем и не должно быть опасным. Никого никогда не убило. Это поддерживается врачами и государством. Одного готового определения нет. Я предлагаю понимать биохакинг как трансляцию научно обоснованных достижений, технологий, утверждений в свой образ жизни.

ЗОЖ нацелен на продление твоей жизни. А биохакинг может быть нацелен на все, что угодно. На увеличение любого ресурса. Вот это главное отличие от ЗОЖа. Но биохакинг — это ещё и не наука, и не медицина. В чем отличие от медицины? Медицина работает с заболеваниями — нужны жалобы, клиническая подтвержденая картина какого-то заболевания. А биохакинг работает с той задачей, которую человек ставит. Врачу, например, не нравиться эта задача.

О разработке чипов Neuralink

Они [ученые Neuralink] имплантируют тонкие электроды в большом количестве. Сейчас в планах имплантировать около 6000 электродов в мозг, протыкая, соответственно, и повреждая поверхность головы, помещая туда чип, несущий электроды и связывающий с наружной поверхностью. Эти электроды находятся на поверхности головы и втыкаются иголочками внутрь мозга.

Хорошо, что можно воткнуть много иголочек. Плохо то, что при этом происходит повреждение мозга. А грустный момент в том, что оказывается, мозг человека внутри черепной коробки достаточно сильно бултыхается. Движение мозга внутри черепной коробки может приводить к ударам о стенки черепа, если между мозгом и костью есть пространство. Устройство, расположенное на поверхности коры мозга, буквально втыкается в мозговую ткань, что негативно влияет на её состояние.