Выставка-биография, читка неснятых сценариев, выставки современного искусства, пивная лекция, интеллектуальная игра и кинофестиваль. Куда сходить с 15 по 21 апреля в Москве, — в материале RTVI.

«Всегда Зоя. Выставочный роман»

В Центре Вознесенского 15 апреля откроется масштабная выставка «Всегда Зоя. Выставочный роман», приуроченная к столетию музы поэта Андрея Вознесенского, писательницы Зои Богуславской. Экспозиция, выстроенная по принципу обратной хронологии, рассказывает о жизни Зои Богуславской, ее творческом пути и знакомствах с ключевыми фигурами в истории XX века: Марком Шагалом, Аркадием Райкиным, Хулио Кортасаром, Артуром Миллером, Юрием Любимовым, Владимиром Высоцким, Михаилом Барышниковым и многими другими.

«Это наше совместное поэтическое высказывание об удивительной жизни Зои Борисовны. Мы сознательно отказались от линейного повествования. Хотелось, чтобы зритель отправился в некое метафизическое путешествия через ассоциативные ряды, которые мы выстроили с помощью художественных работ и инсталляций, созданных специально для этого проекта», — рассказывает автор выставки Алексей Трегубов.

«Неснятые сценарии»

17 апреля в Центре «‎Зотов» состоится премьера нового театрального проекта — «Неснятые сценарии». Актер и режиссер Александр Горчилин подготовил серию публичных читок сценариев, которые так и не были воплощены на экране. Многие произведения, задействованные в проекте, даже не были до этого нигде опубликованы — их хранили в семейных архивах или среди личных вещей сценаристов.

17 и 18 апреля пройдут читки сценария «Вымыслы», написанного Элемом Климовым совместно с его братом Германом. Сюжет основан на русских сказках, а авторы переосмысляют в своей работе сюжет об Иване-дураке. Сценарий не был допущен до съемок — братьев раскритиковали за вольное обращение с фольклором.

Новые выставки в МАММ

В Москве после длительной полуторалетней реставрации открылся Мультимедиа Арт Музей. Зрители могут посетить восемь новых выставок. Среди них — экспозиция работ Эрика Булатова «Живу дальше. Лаборатория художника», посвященной 90-летию художника, проекты «Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней», «Коллекция Фонда Still Art. Шедевры мировой фотографии моды», «Модницы 19 — начала 20 века. Из коллекции МАММ», «Дар музею. Памяти Юрия Рыбчинского», «Алексей Каллима. Теорема дождя», серия фото «Атлас нового мира» итальянских авторов Эдоардо Делилле и Джулия Пьермартири.

«АРТ Москва»

С 17 по 21 апреля 2024 года в московском Гостином дворе пройдет 21-я ярмарка классического, современного и ювелирного искусства «АРТ Москва». Тема ярмарки в этом году — «Со-Бытие». В экспозиции будут представлены работы российских и зарубежных авторов. Участниками ярмарки станут более 250 галерей и институций современного искусства и дизайна, антикварных салонов, частных собраний и мастеров ювелирного искусства.

«Пиво: просто о сложном»

18 апреля в пространстве «Солодовня» в рамках выставки «Остров Хамовники» пройдет лекция-дегустация «Пиво: просто о сложном». Главный пивовар «Московской пивоваренной компании», идейный вдохновитель «Волковской пивоварни» Михаил Ершов поговорит о пиве как о феномене, раскрыв разные сорта, стили и процессы приготовления напитка.

SISTEMA GALLERY

В галерее SISTEMA GALLERY 18 апреля пройдет открытие четырех новых выставок современных художников. В основном выставочном зале будет представлен проект Даши Мальцевой «Жизнь в розовом цвете» (La Vie en Rose), в рамках которого автор переосмысляет образы эпохи Ренессанса. Персональная выставка Дарьи Арбузовой «АЙДОЛ» (IDOL) посвящена теме эскапизма и попыткам уйти из реального мира в виртуальный. Проект Саши Кокачевой «Синкопа» вдохновлен книгой французского философа Ролана Барта «Фрагменты речи влюбленного». Экспозиция работ Дарьи Калугиной «Сердцестояние» посвящена метаморфозам человеческого тела.

«Трын*Трава. Современный русский стиль»

15 апреля стартует прием заявок на участие в седьмой выставке «Трын*Трава. Современный русский стиль». Организаторы приглашают творцов, создающих предметы для интерьера: дизайнеров, скульпторов, художников, декораторов, специалистов по текстилю, художников-керамистов и других представителей творческих профессий, желающих осмыслить русский стиль.

«ликвидация»

Newnow, «Главный экспонат» и Blanar Art проведут четвертый аукцион молодого современного искусства «ликвидация» 24 апреля, но в мероприятиях программы можно поучаствовать уже сейчас.

16 апреля в пространстве Cube. Moscow пройдет интеллектуальная игра «ликвидация.game», в рамках которой можно проверить свои познания в современном искусстве. Еще один специальный проект «ликвидация.game» — квест с объектами современного искусства — проходит на территории Хлебозавода № 9 до 24 апреля. Телеграм-бот сопроводит прогулку по территории Хлебозавода, познакомит с локальными фактами и представит некоторые лоты будущего аукциона «ликвидация. game» в пространствах резидентов.

ММКФ

19 апреля стартует 46-ой Московский международный кинофестиваль (ММКФ), где можно увидеть премьеры российских и зарубежных фильмов. Начнется киносмотр с картины «Открытое небо» мексиканских режиссеров Марианы и Сантьяго Арриага, а завершит фестивальную неделю кинокомикс «Майор Гром: Игра» режиссера Олега Трофима.