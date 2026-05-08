Широкий прокат аниме «Возвращение кота» от студии Ghibli, выставка о быте художников русского авангарда в центре «Зотов», хоррор «Полутон» от A24 с объёмным звуком, а также выставки современного искусства. Рассказываем в материале RTVI, какие события посетить в майские выходные — с 9 по 11 мая.

«Возвращение кота»

«Возвращение кота» от студии Ghibli продолжает идти в российских кинотеатрах. Режиссёром картины выступил Хироюки Морита, выбранный лично Хаяо Миядзаки. Сюжет рассказывает о школьнице Хару, которая спасает кота с золотой цепочкой на шее. Спасённый оказывается принцем Кошачьего королевства, а его отец, Кошачий король, в благодарность решает сделать девочку невестой своего сына. Хару предстоит опасное приключение в волшебном мире говорящих котов, где она рискует навсегда потерять себя, постепенно превращаясь в кошку.

«Возвращение кота» тесно связано с аниме «Шепот сердца» (1995): именно в той картине впервые появился Барон Гумберт фон Зиккинген — статуэтка кота, оживающая в воображении главной героини. В новом фильме Барон становится полноценным персонажем и получает собственную историю. Если «Шепот сердца» — история о взрослении и поиске призвания, то «Возвращение кота» превращает тот же образ в лёгкое фэнтезийное приключение.

«Метр квадратный»

В SISTEMA GALLERY проходит выставка Северина Инфантэ «Метр квадратный», посвящённый переосмыслению понятия универсальной меры. Куратор Ирина Горлова предлагает зрителю шагнуть в Ноль-пространство — область, где привычные координаты и осязаемость размываются в темноте. В основе экспозиции лежит метрический ряд как композиционный приём: повтор одинаковых модулей через равные промежутки создаёт ощущение внутреннего пульса, а чёрные паузы между работами парят в пространстве как абсолютная метафора ещё не созданных произведений. Художник обращается к истории метра — от идеи Джона Уилкинса до французского декрета 1795 года, — сопрягая её с опытом «северности» как пустоты и бескрайности.

«Дом 21. В гостях у художников»

В Центре «Зотов» проходит выставка «Дом 21. В гостях у художников», посвящённая знаменитым квартирам-мастерским дома на Мясницкой, 21, где в 1920—1930‑х годах жили и работали ключевые фигуры русского авангарда. Куратор Анна Замрий и архитекторы Евгений Асс и Кирилл Ширяев создали метафорическое пространство двора, подъезда и пяти квартир, которые воссоздают творческую атмосферу знаменитой коммуны. Посетителям представили более 230 оригинальных работ из 22 музеев и частных собраний, включая Третьяковскую галерею и Русский музей. Выставка работает до 30 августа и сопровождается лекциями, кинопоказами, детскими мастер-классами и городскими прогулками по маршрутам ВХУТЕМАСа.

«Полутон»

В российском прокате продолжает идти хоррор «Полутон» от студии A24. Дебютный фильм канадского режиссёра Иана Туасона рассказывает о ведущей подкаста о паранормальном, которая получает жуткие аудиозаписи и впускает кошмар в свою реальность. Картина исследует природу страха через объёмный 3D-аудиоландшафт, где звук становится полноценным действующим лицом. После просмотра состоится обсуждение с экспертом Аленой Куделиной.

«(НЕ)известный. Константин Горбатов»

В Музее «Новый Иерусалим» проходит выставка «(НЕ)известный. Константин Горбатов» к 150-летию со дня рождения художника. Проект объединяет более 80 живописных и графических работ, а также архивные документы, письма и фотографии.

Экспозиция раскрывает драматичную судьбу мастера русского импрессионизма, вынужденного эмигранта, чьё наследие после войны обнаружили в его берлинской квартире. Ключевой элемент — инсталляция, воссоздающая интерьер той самой квартиры. Выставка продлится до конца августа.

«Baroque Brut»

В галерее ART&BRUT проходит групповая выставка «Baroque Brut», посвящённая барочной чувствительности в современном искусстве. Проект разворачивается вокруг трёх тем — тело, пир и алтарь.

Участниками стали Марина Кастальская, Кирилл Басалаев, Тим Парщиков и другие художники. В рамках экспозиции команда Flowerbazar и Евгений Дашков представят пространственный объект. Куратор — Екатерина Нечаева. Посетить проект можно с 30 апреля по 30 июня.

PA Gallery

PA Gallery открыла вторую площадку на Волхонке персональной выставкой Андрея Сяйлева «Время дует. Возмущение материи». Экспозиция в формате кабинета редкостей с тремя нарративами исследует следы «коллективного человека» в истории. Центральный объект — «Ускоритель времени»: вентилятор, который заставляет ощутить, как время не идёт, а «дует», обдавая напором «вечного настоящего».

«КУБ»

В арт-платформе «КУБ» можно увидеть одновременно 12 выставок современного искусства. Среди них коллективная выставка цифрового искусства «Несводимость» (студия ЗАРЯ) о символической природе реальности. Также в пространстве представлены поп-ап Кати Грановой «Была не была» с найденными любительскими фото на холстах, выставка Маши Челноковой «Своя комната» и стенд PA Gallery с работой Андрея Сяйлева.

«Вы достигли места назначения»

До 11 мая на Винзаводе — итоговая выставка 13 сезона Открытых студий. Десять художников исследуют путь и то, как в путешествии меняется восприятие памяти, времени и идентичности. Оксана Афанасьева превращает камеру хранения в «реликвариум» памяти, Ирина Зюськина создаёт метафору постоянного движения через образ балконов с автобусными стеклами.

«Король шутов и дураков»

До 17 мая в Центре Вознесенского — выставка-мистификация об эволюции образа главного европейского трикстера Тиля Уленшпигеля. Четыре раздела: от античных Сатурналий и Рембрандта до советского героя-борца и архетипа трикстера в культуре Оттепели и Перестройки. Представлены работы Брейгеля, Дюрера, Рембрандта, а также советских художников.

«ВМЕСТЕ»

В лечебно-диагностическом комплексе № 62 в Сколково проходит выставка «ВМЕСТЕ» (куратор Сабина Чагина), объединившая российских и зарубежных художников для создания исцеляющей среды в больнице. Участники: Миша Most, Дмитрий Аске, Аристарх Чернышев, а также Максим Петруль (Беларусь), Антонио Оба (Бразилия), Мишель Окпаре (Нигерия). Созданы мультимедийные инсталляции о взаимодействии человека, света и технологий.

«Заграница — это миф?!»

В Музейном центре «Масловка. Городок художников» проходит выставка «Заграница — это миф?!», посвященная тому, как советские художники открывали для себя мир до эры массового туризма.

В середине XX века выезд за границу для советского человека был событием исключительным — почти фантастическим. Одними из первых эту возможность получили 17 художников, посетивших Венецианскую биеннале в 1956 году. В своих работах они запечатлели Колизей, Монмартр, Гарлем и цветущую сакуру — места, казавшиеся тогда почти инопланетными.

В экспозиции представлено более 100 произведений классиков советского искусства: Макса Бирштейна, Виталия Горяева, Гелия Коржева, Юрия Пименова, Аркадия Пластова, Татьяны Назаренко и других. Дополняют выставку личные вещи художников — сувениры из далеких стран: флакончики духов, маски, статуэтки, иллюстрации с афрокосами из салона красоты.