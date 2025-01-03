Масштабные шоу, камерные постановки, выставка и фильмы для всей семьи. Рассказываем в материале RTVI, какие мероприятия можно посетить вместе с детьми на новогодних каникулах.

«Кощей»

В «Москвариуме» проходит новогоднее шоу «Кощей», доступное зрителям всех возрастов. Шоу будет идти до 12 января 2025 года. В представлении, сочетающем элементы иммерсивного театра и цирковых трюков, задействованы более сотни артистов (акробаты, воздушные гимнасты, синхронистки, вокалисты) и морские животные Москвариума. Шоу использует уникальные для водной сцены спецэффекты (водный занавес, танцующие фонтаны). Сюжет рассказывает о молодом Кощее, обучающемся в школе злодеев, и его изменении под воздействием обстоятельств.

«Море времени»

Культурное пространство «ГЭС-2» в третий раз подряд предоставит возможность для взрослых и детей стать участниками художественного проекта. В этом году зрителям представят семейный музыкальный спектакль «Море времени», созданный специально для пространства Дома культуры командой театра «Пух и Прах». Музыку к постановке по пьесе Полины Коротыч написал композитор Антон Светличный. Иммерсивная фантасмагория завершится серией воркшопов от современных художников.

«Дядя Степа. Говорят: под Новый год…»

До 8 января в Москве проходят показы шоу «Дядя Степа. Говорят: под Новый год…». Это семейное представление, основанное на произведениях Сергея Михалкова, развернется на сцене МТС Live Холл. Авторами идеи проекта выступили внучки писателя — Анна и Надя Михалковы.

По словам Анны Михалковой, в шоу прозвучат отрывки не только из поэмы «Дядя Степа — милиционер», но и из других детских произведений Михалкова. «Например, мы добавили историю про упрямого Фому из одноименного стихотворения, а также стихи слегка „поучительного“ характера, такие как „Шагая осторожно“, „Прививка“, „Про девочку, которая плохо кушала“, „Мой секрет“, которые очень нравятся детям», — поделилась Михалкова в беседе с RTVI.

«Никак не называется, или Бим в поисках Бо»

В Центре «Зотов» вновь покажут музыкальный спектакль «Никак не называется, или Бим в поисках Бо». Постановка Саши Горчилина предназначена для семейного просмотра и рассказывает историю о дружбе, самопожертвовании и поиске радости.

В центре сюжета — мальчик Бим, отправляющийся на поиски своего друга Бо, который потерял способность радоваться. На своем пути Бим встречает различных персонажей, помогающих ему в его приключении. Показы спектакля пройдут 4 и 5 января.

«Архитектура для людей»

В Центре «Зотов» в рамках фестиваля «Архитектура для людей» проходит выставка «Эмоции архитектуры», куда тоже можно прийти с детьми. В десяти залах отражены десять эмоциональных состояний: ностальгия, спокойствие, смятение, вдохновение, уют, удивление, тревога, стабильность, озарение, праздник. По словам организаторов, выставка «Эмоции архитектуры» составлена таким образом, чтобы каждая последующая эмоция контрастировала с предыдущей. Перед каждой комнатой есть специальное «место обнуления», где можно проанализировать увиденное, отдохнуть и продолжить свой путь по эмоциональному лабиринту.