Выставки современного российского и китайского искусства, видеоарт из Южной Америки, фестиваль эмоций, фильм о возвращении домой, семейное шоу на воде. Рассказываем, куда сходить в Москве на выходных 14 и 15 декабря, — в материале RTVI.

«Современная живопись Китая»

В Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре открылась выставка современного китайского художника Ма Кэ. В экспозиции представлены более 100 произведений художника, начиная с эскизов, созданных в 1990-х, заканчивая недавними живописными работами. В своих картинах Ма Кэ обращается к богатым национальным традициям своей страны, а также прибегает к спектру новаторских тенденций западного искусства, наполняет неожиданным и ярким содержанием свои произведения.

Три новых выставки в «ГЭС-2»

В Доме культуры «ГЭС-2» открылись сразу три проекта. На выставке «Videobrasil. Перевод не требуется» покажут работы художников из Бразилии, Аргентины, Колумбии, Эфиопии, Индонезии и других стран, они будут дополнены созвучным по контексту и времени видеоартом российских авторов. Проект «Новая новая эра» расскажет о популярных паранаучных практиках самопознания, а «Генератор счастливых случайностей» — о труде создания искусства.

«Архитектура для людей»

В Центре «Зотов» в рамках фестиваля «Архитектура для людей» проходит выставка «Эмоции архитектуры». В десяти залах отражены десять эмоциональных состояний: ностальгия, спокойствие, смятение, вдохновение, уют, удивление, тревога, стабильность, озарение, праздник. По словам организаторов, выставка «Эмоции архитектуры» составлена таким образом, чтобы каждая последующая эмоция контрастировала с предыдущей. Перед каждой комнатой есть специальное «место обнуления», где можно проанализировать увиденное, отдохнуть и продолжить свой путь по эмоциональному лабиринту.

«Возвращение в Сеул»

15 декабря в кинотеатре Центра «Зотов» в рамках киноклуба «Архитектура кино» пройдет специальный показ фильма-участника Каннского кинофестиваля 2022 года «Возвращение в Сеул». В центре сюжета картины — молодая француженка корейского происхождения Фредди. Она никогда не видела родных родителей, ее удочерили, когда она была еще совсем маленькой. Фредди решает найти биологических родственников, но знакомство с ними идет не по плану, девушка уезжает домой во Францию, но никак не может расстаться с Сеулом. После просмотра фильма зрители смогут обсудить роль и образ архитектуры в картине с главным архитектором Генпро Олегом Богданом и генеральным директором Центра «Зотов» Дарьей Филипповой.

«Кощей»

14 декабря 2024 года в «Москвариуме» впервые покажут сказочное шоу «Кощей». На большой водной сцене появятся знакомые каждому с детства герои — Кощей, Баба Яга, Снегурочка и Дед Мороз. Представление будет идти все новогодние праздники и продлится до 12 января. Актёры покажут современную сказку с элементами иммерсивного театра и цирковыми трюками. Участниками новой постановки также станут и морские животные — обитатели «Москвариума».

«Смирительная рубашка. Инсталляция каталогов студии ДЭЗ № 5»

В Центре Вознесенского проходит третья часть многосерийного выставочного проекта «Актуальная книжная графика» — выставка «Смирительная рубашка. Инсталляция каталогов студии ДЭЗ № 5». В центре выставки — 30 книг ДЭЗ № 5 на 30 стойках. Каждая из представленных работ — это самостоятельное высказывание дизайнеров, кураторов и художников.

«Каждая выставка студии — это каталог, а каждый каталог — это пример сотворчества: ответ дизайнера на заявленную тему, с которой работали дети. При подключении к проекту дизайнеров, фотографов, переводчиков, редакторов и принт-менеджеров, которые работали над изданием, книга представляет новую историю и предлагает новую логику репрезентации события. Ее архитектура и полиграфическое исполнение начинают играть такое же значение, как иллюстративный и текстовый материал», — поделился Михаил Лабазов, архитектор, один из руководителей студии ДЭЗ № 5.

Inside The Dollhouse

В ЦСИ Винзавод можно увидеть итоговую выставку одиннадцатого сезона проекта «Открытые студии», в которой приняли участие десять молодых художников. Выставка этого года получила название Inside The Dollhouse, отсылая к пьесе Генрика Ибсена «Кукольный дом», поэтому и вся экспозиция была оформлена как комнатки в деревянном домике.

Участниками этого сезона стали Алиса Смородина, Юрий Чернышев, Аня Гросицкая, Надя Петрова, Дина Боровик, Лана Морозова, Марина Глебова, Александр Гордеев, Евгения Болюх и Ваня Репкин. В своих работах авторы исследуют различные темы: Чернышев говорит о застенчивости, Болюх — об уязвимости и страхе потери стабильности, Глебова — о сепарации, а Боровик — о нежелании позаботиться о себе и дать передышку. Ментором «Открытых студий» выступила Полина Могилина, ведущий куратор галереи «Триумф».

«Отражения/Рефлексии»

В галерее pop/off/art проходит юбилейная групповая выставка «Отражения/Рефлексии», посвященная двадцатилетию галереи. Куратором проекта выступил Сергей Попов — основатель и совладелец галереи pop/off/art, искусствовед. В экспозиции представлено более 20 работ 15 авторов, которые обращаются к феномену зеркала. На выставке можно увидеть работы Владимира Куприянова, Юрия Альберта, Павла Пепперштейна, Виталия Пушницкого, Ирины Кориной и других знаковых авторов.