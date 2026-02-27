В российский прокат вышел байопик о Мишеле Легране, в «Зотове» открылась выставка о Дзиге Вертове, а в Переделкине — новый музей. Также в подборке: читка сценария Александра Горчилина про Хармса, выставки о Тиле Уленшпигеле, советских путешественниках, времени и графике Ольги Чернышевой. Подробнее о том, куда сходить в Москве (и не только) на выходных 28 февраля и 1 марта — рассказываем в материале RTVI.

«Однажды… Мишель Легран»

В российский прокат вышел документальный фильм «Однажды… Мишель Легран» — поэтичный портрет одного из величайших композиторов XX века. Премьера приурочена ко дню рождения маэстро: 24 февраля ему исполнилось бы 94 года.

Мишель Легран — единственный композитор, удостоенный трех «Оскаров» и пяти премий Grammy в номинации «Лучшая музыка». Его дискография насчитывает более 100 альбомов, а музыка звучит более чем в 200 фильмах, среди которых «Шербурские зонтики», «Девушки из Рошфора», «Сладкий ноябрь», «Афера Томаса Крауна». Легран работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром и Барброй Стрейзанд.

Картина прослеживает путь композитора от десятилетнего дебюта в Парижской консерватории до концерта в Парижской филармонии на закате жизни. В фильме использованы уникальные архивные материалы и редкие кадры: съемки с режиссером Жаком Деми, разговоры с Аньес Варда, моменты с Барброй Стрейзанд. О Легране вспоминают Стинг, Катрин Денев и другие звезды мирового кино и музыки.

«Это есть Это»

28 февраля и 1 марта в Центре «Зотов» пройдут премьерные читки второго сезона проекта «Неснятые сценарии». В этом году он посвящен современным киносценариям, которые пока не получили экранного воплощения. Первой станет первая серия многосерийного фильма Александра Горчилина про Даниила Хармса — «Это есть Это».

Действие разворачивается в 1920-е годы. Молодой поэт-абсурдист Даниил Ювачев (Хармс) и его друг Николай Заболоцкий пытаются найти место для своих стихов, но везде получают отказы. Их работы называют «белибердой», пока однажды они не встречают Самуила Маршака, собирающего команду для нового детского журнала.

Режиссер и автор сценария Александр Горчилин называет историю «фантасмагоричным байопиком», созданным из цитат, образов и ощущений от авторов, про которых он написан.

В читке участвуют Тимофей Трибунцев, Василий Михайлов, Пётр Скворцов, Фёдор Бычков, Ирина Выборнова, Леонид Саморуков и другие. Музыкальное сопровождение — Андрей Поляков с группой музыкантов.

«Король шутов и дураков»

До 17 мая в Центре Вознесенского проходит выставка «Король шутов и дураков. Занимательная выставка о плуте Тиле Уленшпигеле и о том, как сложилась его жизнь». Кураторы Сергей Хачатуров и Дмитрий Хворостов построили экспозицию как интеллектуальный детектив, прослеживающий эволюцию знаменитого трикстера.

Путешествие начинается с античных Сатурналий и средневековых карнавалов, проходит через Новое время и завершается в советскую эпоху. Среди персонажей — античные боги, средневековые плуты и деятели культуры ХХ века.

Экспозиция разделена на тематические блоки: раздел «Карнавал» показывает древнейшие воплощения Уленшпигеля, а «Spiegel — Spiel» раскрывает механизмы смеха и пародии, где герой становится зеркалом мира.

«Заграница — это миф?!»

До 17 мая в Музейном центре «Масловка. Городок художников» проходит выставка «Заграница — это миф?!», посвященная тому, как советские художники открывали для себя мир до эры массового туризма.

В середине XX века выезд за границу для советского человека был событием исключительным — почти фантастическим. Одними из первых эту возможность получили 17 художников, посетивших Венецианскую биеннале в 1956 году. В своих работах они запечатлели Колизей, Монмартр, Гарлем и цветущую сакуру — места, казавшиеся тогда почти инопланетными.

В экспозиции представлено более 100 произведений классиков советского искусства: Макса Бирштейна, Виталия Горяева, Гелия Коржева, Юрия Пименова, Аркадия Пластова, Татьяны Назаренко и других. Дополняют выставку личные вещи художников — сувениры из далеких стран: флакончики духов, маски, статуэтки, иллюстрации с афрокосами из салона красоты.

«Первая дача»

В Переделкине открылась «Первая дача» — новый музей в Доме творчества писателей. Коттедж № 1, построенный в 1930-е годы, пережил пожар и запустение, а после реставрации стал пространством, посвященным истории писательского городка и литературной жизни ХХ века.

В центральном зале — инсталляция Алексея Луки «Писательские столы» с архивными документами. В жилых комнатах разместились звуковые сценарии и инсталляции из писем и мемуаров. Второй этаж занял Архив литературной жизни.

Первая выставка «Ход коня» посвящена Виктору Шкловскому — писателю и основателю русского формализма. На втором этаже открыт его мемориальный кабинет с личной библиотекой и исторической мебелью, переданной родными. 28 февраля в 14:30 пройдет обзорная экскурсия по старой части поселка с рассказом о домах Кассиля, Симонова, Катаева, Чуковского и Инбер.

«С листа»

В Центре современного искусства AZART начала работу персональная выставка одной из ведущих российских художниц, лауреата премии Фонда Герлен Ольги Чернышевой. Проект «С листа» посвящен графике как методу художественного мышления и способу наблюдения за метаморфозами жизни.

Название обыгрывает двойственную метафору — растительного листа и листа бумаги. В экспозиции — редкие ранние работы 1989 года, новые акварели 2025 года, иллюстрации к «Денискиным рассказам» и неопубликованные проекты. Куратор выставки — Евгения Киселева-Аффлербах.

К открытию Музей AZ выпустил книгу Ольги Чернышевой «О рисунках» с текстами искусствоведов. В программе — экскурсии с художницей и куратором, междисциплинарные дискуссии и концерты камерной музыки.

«Дзига Вертов. Киноглаз»

Центр «Зотов» представил первую в России выставку, посвященную Дзиге Вертову — ключевой фигуре советского киноавангарда, пионеру документального кино, чьи идеи повлияли на кинематограф, масс-медиа, клипы и рилсы.

Экспозиция решена в формате выставки-фильма и хронологически разворачивает главные события творческой биографии режиссера и его группы «киноки». Разделы посвящены ключевым фильмам и понятиям Вертова — от «Кинонедели» до «Человека с киноаппаратом», признанного одной из лучших картин в истории кино.

В пространстве, напоминающем кинопленку, — десятки экранов, архивные материалы, фотографии, анимация. Посетители могут попробовать себя в роли монтажера за специальным столом, а также снять свою «городскую симфонию» на смартфон, следуя заданиям телеграм-бота.

«Не/время»

В галерее M2 продолжает работу групповая выставка «Не/время», посвященная феномену времени и его интерпретациям в искусстве. Участниками проекта стали 15 художников, среди которых арт-группа «Коллективные действия», Борис Свешников, Эдуард Штейнберг, Андрей Филиппов, Вера Светлова, Виктор Дюжев, Грехт, Нестор Энгельке и другие.

Экспозиция объединяет живопись, скульптуру, фотографию и инсталляцию и развернута в трех залах. Первый посвящен линейному пониманию времени, где события сменяют друг друга. Второй зал исследует время как структуру памяти и формирования личности через воспоминания. Третий обращается к теме конечности, неразрывной связи жизни и смерти.

Выставка предлагает зрителю задуматься о том, как мы осмысляем себя через время и время через себя, и в каком «своем времени» живет каждый.