Оскароносная актриса Лора Дерн присоединилась к актёрскому составу четвёртого сезона сериала «Белый лотос». Она заменит Хелену Бонем Картер, которая покинула проект на прошлой неделе. Об этом сообщает Deadline.

Как пояснили в HBO, съёмки нового сезона стартовали ещё на прошлой неделе, но в процессе работы «стало очевидно», что персонаж, созданный шоураннером Майком Уайтом для Бонем Картер, «не вписался» на площадке. Поскольку роль считается центральной для сюжета, создатели приняли решение переработать её и провести повторный кастинг. Лора Дерн быстро стала главным кандидатом.

Для Дерн написали нового персонажа. Актриса давно сотрудничает с создателем сериала Майком Уайтом. Вместе они работали над фильмом «Год собаки» (2007), где Дерн исполнила главную роль, а также над сериалом HBO «Просветлённая» (2011—2013), который они создавали в соавторстве. Кроме того, Лора Дерн уже появлялась во втором сезоне «Белого лотоса» — она озвучила эпизодическую роль Эбби, жены персонажа Майкла Империоли, без указания в титрах.

Действие четвёртого сезона развернётся во время Каннского кинофестиваля. Съёмки проходят в Каннах, Сен-Тропе и Монако, а также в Париже. Вместе с Дерн в новом сезоне снимаются Венсан Кассель, Стив Куган, Кумаил Нанджиани, Крис Мессина, Александр Людвиг, Хезер Грэм, Рози Перес и другие.

Производство сезона продолжилось после ухода Бонем Картер, график съёмок скорректировали из-за замены. Дата премьеры четвёртого сезона «Белого лотоса» пока не объявлена.