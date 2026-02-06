В московских галереях открылись и продолжают работу несколько ярких выставочных проектов. ART&BRUT приглашает в философское пространство Кирилла Доешвили, а в masters:dom исследуют миф как процесс на выставке «MYTH. Unlimited». Параллельно можно увидеть ребусы эпохи от Бугаева-Африки в галерее Sistema, пройтись с аудиогидом по историческим усадьбам или изучить беспредметную живопись Андрея Волкова в Cube.Moscow. Подробнее о том, куда сходить на выходных 7 и 8 февраля — рассказываем в материале RTVI.

«Заграница — это миф?!»

В Музейном центре «Масловка. Городок художников» продолжается выставка-путешествие «Заграница — это миф?!». Проект исследует феномен зарубежных поездок советских и российских художников с 1956 года — времени, когда такая возможность казалась сравнимой с полетом на Луну. Для первых счастливчиков, посетивших Венецианскую биеннале, а затем Лондон, Париж или Токио, эти командировки стали глотком свободы и источником вдохновения.

В экспозиции — более 100 работ, созданных по следам путешествий. Среди авторов — Юрий Пименов, Георгий Нисский, Дмитрий Жилинский, Татьяна Назаренко и другие. Картины, графические листы и привезенные из-за границы личные вещи — сувениры, предметы быта — складываются в уникальную коллекцию впечатлений. Посетители увидят, как менялся взгляд художников на мир: от романтики первых поездок 1950—1960-х с их эстетикой минимализма до эпохи массового туризма. Выставка — не просто исторический экскурс, а повод задуматься о природе путешествий и о том, как встреча с другим миром меняет человека.

«Хрустальное солнцестояние в треугольнике двух ветров»

В галерее ART&BRUT продолжается персональная выставка художника Кирилла Доешвили «Хрустальное солнцестояние в треугольнике двух ветров». Проект представляет собой альтернативное философско-эзотерическое пространство, населенное особыми персонажами, которые стремятся к духовному возвышению.

Согласно концепции экспозиции, она описывает отдельное бытийное измерение, где существуют пробужденные существа. Эти персонажи пытаются «дотянуться» до ангелов, которые, по замыслу автора, находятся на высшей ступени свободы. Герои стремятся избавиться от ошибок и заблуждений, чтобы приблизиться к пониманию «чистой видимости». Действие разворачивается в условном будущем, где покорение четвертого измерения представляется возможным

«MYTH. Unlimited»

В пространстве masters:dom открылся выставочный проект «MYTH. Unlimited». Это второй проект в стенах площадки и первый, организованный сторонней институцией — MYTH Gallery совместно с образовательным проектом masters. Идея выставки строится на понимании мифа не как фиксированного сюжета, а как живого процесса — системы повторов и изменений, зависящей от контекста. Проект исследует несколько пересекающихся тем: смерть и телесность, культурные коды и память, оптику цифровой эпохи. На трёх этажах представлены работы тринадцати художников галереи — как новые, созданные специально для выставки, так и те, что ранее демонстрировались лишь эпизодически.

Экспозиция объединяет разнообразные практики: от сайт-специфик инсталляции Алины Глазун и живописи Петра Кирюши до текстиля Людмилы Барониной, скульптуры Ульяны Подкорытовой и фотографии Александра Седельникова. Принцип «Unlimited» (безграничный) отражает отказ от окончательной интерпретации, предлагая зрителю поле для множества версий и самостоятельного прочтения, где сосуществуют разные, не сводимые к единому целому художественные мифы.

«РЕБУС»

До 8 марта в московской галерее Sistema проходит персональная выставка Сергея Бугаева-Африки «РЕБУС». Экспозиция объединяет работы от ранних экспериментов 1990-х до монументальных полотен 2020-х годов, таких как «КвРебус» и «Четверичный неразгаданный ребус».

Проект представляет собой художественное исследование, в центре которого окажется ребус как основной метод. Детское увлечение художника головоломками переросло в систему: его архив лег в основу работ, где ребус превращается из игры в инструмент анализа эпохи. Для Бугаева-Африки, пережившего конец СССР как распад общей системы символов, ребус становится формой высказывания в условиях «великой афазии» — утраты связного культурного нарратива.

Художник работает с обломками знаков советской эпохи, стремясь вернуть им статус «вещей» — многозначных, несущих следы времени, — вместо утилитарных «предметов» идеологии. Основные материалы — медь, кислота, свет. Медная пластина выступает моделью памяти: она темнеет, покрывается патиной, регистрируя изменения. Травление кислотой метафорически передает эрозию смысла.

«Усадьбы Москвы»

До 28 февраля продолжается фестиваль «Усадьбы Москвы». В программе — посещение 14 исторических особняков, объединенных в три кластера: Басманный, Арбат и Хамовники. Для гостей организованы аудиоэкскурсии с участием известных актеров, включая Максима Аверина и Сергея Чонишвили, а также иммерсивные театральные постановки. В рамках фестиваля действует программа лояльности: посетители получают штампы в маршрутную карту за каждый визит, которые впоследствии можно обменять на сувениры — от чая до аудиоколонки.

«Идущие»

В Образовательном центре ММОМА продолжается персональная выставка Дмитрия Лиона (1925—1993) «Идущие». Проект организован Московским музеем современного искусства совместно с Российским еврейским конгрессом и включен в программу ежегодной мемориальной «Недели памяти жертв Холокоста».

Выставка стала второй совместной инициативой ММОМА и РЕК, направленной на осмысление исторической памяти. Экспозиция имеет трёхчастную структуру, объединяя концептуальное введение, показ оригинальных графических серий художника и специально созданную медиаинсталляцию по мотивам его работ. В выставке участвуют произведения из собраний семьи художника, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музея ART4 и частных коллекций.

Cube.Moscow

В арт-пространстве Cube.Moscow можно увидеть 13 новых экспозиций современного искусства. Центральным событием стал персональный проект одного из ключевых представителей российского беспредметного искусства Андрея Волкова «Открытый контур», организованный PA Gallery.

Новый проект художника посвящен исследованию многозначного понятия «контур» — от внешнего очертания формы до физического термина, описывающего открытую систему. Волков, называющий своими ключевыми принципами движение, перетекание и трансформацию, рассматривает живопись как электромагнитное поле, а творческий процесс — как единую динамическую систему, связывающую художника, произведение и зрителя.