22 мая на крыше Музея «Гараж» состоится специальный показ спектакля «Б.Р.», посвященного Борису Рыжему, «последнему классику XX века». Название спектакля «Б.Р.» отсылает к авторскому тегу Бориса — подписи, которую он оставлял на разных уличных поверхностях в родном городе.

Творчество Бориса Рыжего, одного из самых ярких поэтов 90-х, пронизано романтикой улиц. Он вырос в рабочем районе Свердловска, где крыши пятиэтажек были излюбленным пристанищем молодежи — местом свободы, побега от реальности, точкой сближения с небом.

«Главная особенность спектакля „Б. Р.“ — это совмещение современной поэзии, хореографии и музыки. Через такую сложносочиненную форму мы предлагаем зрителям узнать о быстрой и яркой жизни человека, который мог бы сейчас жить среди нас и которого можно назвать героем нашего времени», — поделился режиссер спектакля Даниил Романов.

В постановке, уже получившей зрительское признание в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, примут участие актер МХТ им. А. П. Чехова Алексей Кирсанов, премьер Большого театра Игорь Цвирко, танцовщик и хореограф Александр Тронов, заслуженный артист России Олег Габышев, исполнитель Всеволод Дорохов, музыканты euphoria orchestra и другие артисты.

В 2024 году состоялась премьера фильма о Борисе Рыжем, снятого режиссером Семеном Серзиным. Несмотря на участие фильма в кинофестивале «Маяк» и состоявшийся предпремьерный показ, картине отказали в выдаче прокатного удостоверения. По одной из версий, решение Минкульта связано с нюансами законодательства, связанного с запретом на пропаганду суицида, а также на описание и демонстрацию способов его совершения. Поэт Рыжий покончил жизнь самоубийством.