Торжественное закрытие фестиваля искусств «ЧЕЛОВЕК АЛЬФА / ALFA HUMAN» на Стрелке обещает стать одним из самых масштабных культурных событий сезона. Началом вечера станет мировая премьера сюиты «Иван Царевич» по пьесе А. Н. Островского в исполнении оркестра Нижегородского театра оперы и балета под управлением дирижера Любови Носовой.

Автор музыкального произведения — один из наиболее значимых современных композиторов, лауреат «Золотой маски», создатель шести опер Алексей Сюмак. Известный своим умением работать со сложными структурами и смыслами, он представит новое прочтение классического сюжета. Его музыка, признанная на ведущих фестивалях мира, на этот раз прозвучит в естественных декорациях одного из знаковых мест Нижнего Новгорода.

Любовь Носова — восходящая звезда дирижерского искусства, лауреат престижного парижского конкурса женщин-дирижеров La Maestra, приглашенный дирижер знаменитого Ensemble Intercontemporain в Париже.

Особый статус вечеру придает участие звездных солистов. На сцену выйдет заслуженный артист России, пианист с мировым именем Борис Березовский, чье мастерство славится мощной энергетикой и филигранной техникой. К нему присоединится итальянский скрипач Андреа Чикалезе, привнося в программу европейскую утонченность.

Сочетание мировой премьеры современного автора с эталонным исполнением классики под руководством яркого молодого дирижера закроет фестиваль торжественным и мощным аккордом.