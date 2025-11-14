13 ноября в красноярском пространстве «Культ» состоялась церемония награждения победителей III ежегодной премии в области современного искусства SCAN AWARDS. Генеральным партнером проекта выступила красноярская ресторанная группа Berrywood Family. Премия отмечает авторские произведения современного искусства, художников и проекты из Сибири, Урала и Дальнего Востока, созданные в период с 2024 по 2025 год включительно.

Премию «Художник года» получила Анастасия Крохалева. Жюри отметило проекты «кубек» и «тартмалар», созданные в арт-резиденции «Дебаркадер-30» в Набережных Челнах, а также кинетическую работу «Тихая №4», созданную по итогу арт-резиденции от студии «Тихая» в селе Владимирское. В 2024 году персональные выставки художницы прошли в Музее современного искусства PERMM («Снежная пыль искрится на солнце») и в ЦСК «Нулевая комната» в Самаре (Выставка «Голоса твои — уши мои»).

Тихая №4
Анастасия Крохалева

В номинации «Открытие года», которая вручается при поддержке предпринимательского сообщества «А+club», лучшим стал Степан Пантелеев. Художник из Екатеринбурга работает с уличной средой. В проекте «Схема нападения на небытие» художник трансформирует язык спортивной тактики в художественный жест, а игру — в метафору борьбы с забвением.

Из серии «Схема нападения на небытие»
Степан Пантелеев

Премию «Проект года», которая вручается при поддержке издания «Афиша Daily», получила выставка «Пристанище» художницы Элины Гусаровой. Проект включает десятилетнее исследование субкультуры столбистов — любителей природы, покоряющих скалы без страховки. Выставка была показана в красноярском музее «Площадь мира» и в обновленной версии «Пристанище. Кода» — в московской галерее «Триумф».

На Луне. Фрагмент выставки «Пристанище»
Элина Гусарова

Награду в номинации «Проект года. Малая форма» получил проект «Ре:троспекция звука» Антона Попова из Владивостока. Интерактивная инсталляция, созданная из девяти ретро-магнитол японского автомобиля и семейных аудиокассет и представленная в ЦСИ «Заря», исследует культуру 1990-х и то, как прошлое продолжает звучать в настоящем. Награда присуждается проектам с бюджетом менее 500 тыс. руб.

Проект «Ре:троспекция звука»
Антон Попов

Победителем номинации «Медиаарт», вручаемой при поддержке компании «СКБ Контур», стала Ксения Маркелова за работу «Малыш-Криптид». Междисциплинарный проект представляет собой размышление об агентности животного и его способах коммуникации с другими существами, исследуя границы между человеческим и нечеловеческим.

Из проекта «Малыш-Криптид»
Ксения Маркелова

В номинации «Красноярская премия» победила Дарья Бралкова — художница и куратор, соосновательница мобильного artist-run пространства «Картонка Gallery». Созданная в 2017 году как сборно-разборная картонная галерея, «Картонка Gallery» стала площадкой для 27 выставок современных художников.

Фотодокументация проекта «Картонка Gallery»
Дарья Бралкова

Призером номинации «Современная фотография» стал Федор Телков. Фотограф родом из Нижнего Тагила много лет документирует жизнь Урала — от старообрядческих поселений до индустриальных городков, выросших вокруг заводов и плотин. Автор получит возможность проведения персонального проекта в галерее PENNLAB (Москва).

Из проекта «Право веры»
Федор Телков

В специальных номинациях премию «Выбор институции» от ШCИ «ШОВ» получила Рита Зарюта, возможность проведения персонального проекта в галерее 9Б (Нижний Новгород) получила Диана Окаева, премию от галереи a—s—t—r—a (Москва) получил Алексей Мартинс, персональный проект в Marina Gisich Projects представит Сергей Потеряев, премию от Школы Родченко получила Ульяна Кармачева, а участие в резиденции ЦСИ «Сияние» вне конкурса получила Алина Свердлова-Александрова.

До 30 ноября в красноярском пространстве «Культ» продолжается выставка номинантов премии, представляющая работы и документацию проектов семи ключевых номинаций.