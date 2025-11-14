13 ноября в красноярском пространстве «Культ» состоялась церемония награждения победителей III ежегодной премии в области современного искусства SCAN AWARDS. Генеральным партнером проекта выступила красноярская ресторанная группа Berrywood Family. Премия отмечает авторские произведения современного искусства, художников и проекты из Сибири, Урала и Дальнего Востока, созданные в период с 2024 по 2025 год включительно.

Премию «Художник года» получила Анастасия Крохалева. Жюри отметило проекты «кубек» и «тартмалар», созданные в арт-резиденции «Дебаркадер-30» в Набережных Челнах, а также кинетическую работу «Тихая №4», созданную по итогу арт-резиденции от студии «Тихая» в селе Владимирское. В 2024 году персональные выставки художницы прошли в Музее современного искусства PERMM («Снежная пыль искрится на солнце») и в ЦСК «Нулевая комната» в Самаре (Выставка «Голоса твои — уши мои»).

В номинации «Открытие года», которая вручается при поддержке предпринимательского сообщества «А+club», лучшим стал Степан Пантелеев. Художник из Екатеринбурга работает с уличной средой. В проекте «Схема нападения на небытие» художник трансформирует язык спортивной тактики в художественный жест, а игру — в метафору борьбы с забвением.

Премию «Проект года», которая вручается при поддержке издания «Афиша Daily», получила выставка «Пристанище» художницы Элины Гусаровой. Проект включает десятилетнее исследование субкультуры столбистов — любителей природы, покоряющих скалы без страховки. Выставка была показана в красноярском музее «Площадь мира» и в обновленной версии «Пристанище. Кода» — в московской галерее «Триумф».

Награду в номинации «Проект года. Малая форма» получил проект «Ре:троспекция звука» Антона Попова из Владивостока. Интерактивная инсталляция, созданная из девяти ретро-магнитол японского автомобиля и семейных аудиокассет и представленная в ЦСИ «Заря», исследует культуру 1990-х и то, как прошлое продолжает звучать в настоящем. Награда присуждается проектам с бюджетом менее 500 тыс. руб.

Победителем номинации «Медиаарт», вручаемой при поддержке компании «СКБ Контур», стала Ксения Маркелова за работу «Малыш-Криптид». Междисциплинарный проект представляет собой размышление об агентности животного и его способах коммуникации с другими существами, исследуя границы между человеческим и нечеловеческим.

В номинации «Красноярская премия» победила Дарья Бралкова — художница и куратор, соосновательница мобильного artist-run пространства «Картонка Gallery». Созданная в 2017 году как сборно-разборная картонная галерея, «Картонка Gallery» стала площадкой для 27 выставок современных художников.

Призером номинации «Современная фотография» стал Федор Телков. Фотограф родом из Нижнего Тагила много лет документирует жизнь Урала — от старообрядческих поселений до индустриальных городков, выросших вокруг заводов и плотин. Автор получит возможность проведения персонального проекта в галерее PENNLAB (Москва).

В специальных номинациях премию «Выбор институции» от ШCИ «ШОВ» получила Рита Зарюта, возможность проведения персонального проекта в галерее 9Б (Нижний Новгород) получила Диана Окаева, премию от галереи a—s—t—r—a (Москва) получил Алексей Мартинс, персональный проект в Marina Gisich Projects представит Сергей Потеряев, премию от Школы Родченко получила Ульяна Кармачева, а участие в резиденции ЦСИ «Сияние» вне конкурса получила Алина Свердлова-Александрова.

До 30 ноября в красноярском пространстве «Культ» продолжается выставка номинантов премии, представляющая работы и документацию проектов семи ключевых номинаций.