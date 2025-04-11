Три книжных фестиваля, выставки современного искусства, новинки кинопроката, фильм с Марком Эйдельштейном и картина Хаяо Миядзаки. Рассказываем, куда сходить в Москве на выходных 12 и 13 апреля.

Non/fictioNвесна

С 10 по 13 апреля в Гостином дворе пройдет Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioNвесна. На 13 площадках ярмарки посетителей ждет более 300 различных событий: презентации книг, литературные дискуссии, творческие встречи, лекции, круглые столы, конференции, поэтический слэм и многое другое. Ярмарка сочетает в себе книжную выставку-продажу и насыщенную культурную программу с лекциями, дискуссиями, презентациями книг и встречами с авторами.

В числе участников — ведущие российские и зарубежные издательства, специализирующиеся на художественной, научной, научно-популярной и детской литературе, а также писатели, поэты, ученые, философы и публичные интеллектуалы. Посетители смогут приобрести книги по специальным ярмарочным ценам, а также посетить специальные проекты, тематические экспозиции и детскую площадку.

«Бражники — и напиться!»

До 13 апреля издательство Individuum проводит фестиваль «Бражники — и напиться!» в рюмочной «Барка», «Дежурной рюмочной» и в «Книжном в Клубе». В рамках фестиваля пройдут встречи с авторами книг Individuum Максимом Жегалиным, Алексеем Сафроновым, Николаем Герасимовым («Убить в себе государство. Как бунтари, философы и мечтатели придумали русский анархизм»), Денисом Пузыревым («Новейшая история России в 14 бутылках водки. Как в главном русском напитке замешаны бизнес, коррупция и криминал») и Василием Чистюхиным («Никак. Как стать успешным художником»).

«NETI NETI (Дважды забытое)»

В Elohovskiy Gallery проходит персональная выставка Михаила Рубанкова «NETI NETI (Дважды забытое)». В этой экспозиции художник размышляет о понятии пустоты, как его понимает буддийская философия. Автор предлагает зрителю погрузиться в мир простых вещей и явлений, чтобы осознать иллюзию собственной идентичности. На выставке также представлены работы, вступающие в диалог с графической серией «Двенадцать возможностей пустоты» Никиты Алексеева и работы в стиле западного концептуализма. Рубанков исследует скрытую природу реальности, представляя пустоту как истину, скрытую под покровом двойного забвения.

«Порко Россо»

12 и 13 апреля в кинотеатрах сети «Синема Парк» и кинозале «Космос» пройдут специальные показы анимационной картины Хаяо Миядзаки «Порко Россо».

В центре сюжета история виртуозного пилота Марко, который был проклят и превращен в человекообразного свина и теперь известен как Порко Россо. Он живет на небольшом острове в Адриатическом море и зарабатывает на жизнь охотой за воздушными пиратами. Однажды Порко бросает вызов молодой и амбициозный американский пилот Кертис, нанятый пиратами. В результате столкновения самолет Порко поврежден, и он вынужден отправиться в Милан, чтобы починить его. Там он знакомится с юной и талантливой авиамехаником Пикколо, с которой у героя завязывается дружба.

«ПАРАЛЛЕЛЬНО»

До 13 апреля в Книжном магазине Пархоменко проходит фестиваль «ПАРАЛЛЕЛЬНО», где в центре внимания — современная литература и авторы. Посетителей ждут презентации новых книг, а также встречи и дискуссии, посвященные различным аспектам литературного процесса. В программе: презентация книги «Побеги» Ирины Костаревой, посвященная теме самопознания, презентация книги «О чём молчит фотография» Лизы Светловой, где речь пойдет о роли фотографии в современной культуре, разговор «Из чего получается проза Антона Секисова?», посвященный особенностям его авторского стиля, и разговор «Становление писательницы. Мифы и факты викторианского книжного рынка», раскрывающий особенности женского письма. Также состоятся презентации книг «Эйзен» Гузель Яхиной и «Весна воды» Ольги Птицевой.

«Обитель смерти»

В российском прокате идет триллер «Обитель смерти». Главные роли в картине исполнили дважды номинант на премию «Оскар» Джон Литгоу и лауреат премии «Оскар» Джеффри Раш.

По сюжету властный и амбициозный судья в отставке оказывается в уединенном пансионе, где он проходит лечение. Вскоре он становится невольным участником таинственной игры, которую ведет один из постояльцев. Грань между медикаментозными снами и реальностью размывается, а противник становится все сильнее.

«Смерть единорога»

В российский прокат вышел комедийный хоррор с Дженной Ортегой и Полом Раддом в главных ролях. По сюжету папа-трудоголик везет дочку-студентку художественного вуза на выходные в поместье к своему начальству — фармакологическим магнатам. По дороге герои сбивают странное животное, напоминающее лошадь с рогом во лбу и прячут труп в багажнике. Но у гостеприимных хозяев поместья свои планы на это мертвое сказочное существо.

«Зотов.Кино»

В Центре «Зотов» пройдет серия показов мокьюментари-фильма Романа Михайлова с Марком Эйдельштейном и Марией Мацель в главных ролях. Картина рассказывает о буднях съемочной группы, отправившейся в Индию для создания фильма. Однако работать к команды не получается, а их проект начинает буквально разваливаться на части.

«ГЭС-2»

В Доме культуры «ГЭС-2» проходит выставка «Не слитно, не раздельно», посвященная связи археологии и модернизма. Проект исследует механизмы исторического воображения через призму искусства, представляя произведения искусства древнего Хорезма, материалы археологических экспедиций, документы об ирригации в Центральной Азии и современные художественные проекты, посвященные этим темам.