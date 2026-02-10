В прокат выходит романтическая комедия «Виновата любовь» и начинаются специальные показы документального фильма «Высокая вода». Одновременно в столичных галереях откроются экспозиции, посвященные феномену времени, цифровому симбиозу и карнавальной культуре. Рассказываем, куда сходить в Москве (и не только) на неделе с 9 по 15 февраля — рассказываем в материале RTVI.

«Виновата любовь»

12 февраля, в преддверии Дня всех влюбленных, компания «Кино.Арт.Про» выпустит в российский прокат романтическую комедию «Виновата любовь». Картина является современной адаптацией классического романа Иоганна Вольфганга Гете «Страдания юного Вертера» и представляет историю о безответной любви в контексте XXI века.

Сюжет переносит зрителя в Торонто, куда приезжает молодой и беззаботный писатель Вертер. Он с первого взгляда влюбляется в Шарлотту, однако выясняет, что девушка помолвлена с Альбертом. Несмотря на это, Вертер решает остаться в городе, чтобы проводить время с Шарлоттой, между ними возникает тесная связь. Усложняет ситуацию характер Альберта — он представлен как добрый, уравновешенный и надежный человек, который становится другом Вертеру, хотя тот продолжает надеяться изменить положение дел.

Главные роли в фильме исполняют британский актер Дуглас Бут («Красавица для чудовища»), канадская актриса Элисон Пилл («Скотт Пилигрим против всех») и Патрик Джей Адамс, известный по сериалу «Форс-мажоры».

«Высокая вода»

В феврале 2026 года в Москве, Санкт-Петербурге и других городах состоятся специальные показы документального фильма «Высокая вода» (2025) режиссера Юлии Бобковой. Картина посвящена ленинградскому художественному андеграунду 1970—1980-х годов и его ключевой фигуре — художнику Анатолию Белкину, а также его окружению, включая Илью Кабакова, Сергея Курехина, Юрия Темирканова и Александра Сокурова.

Премьерные показы пройдут 15 февраля, фильм представят в Музее «Гараж», а 21 февраля — в кинотеатре «Пионер». 22 февраля показы состоятся одновременно в Санкт-Петербурге на «Ленфильме» и в Москве в Третьяковской галерее. Завершится программа 28 февраля в музее-заповеднике «Архангельское». Прокат осуществляется в рамках проекта TheatreHD.

«Ловушка для кролика»

15 февраля в Москве состоится премьера британского фолк-триллера «Ловушка для кролика». Мероприятие пройдет в кинотеатре «Формула Кино ЦДМ».

Фильм, спродюсированный Элайджей Вудом, рассказывает историю пары электронных музыкантов, которые переезжают в уединенный дом в Уэльсе для работы над альбомом. Там они сталкиваются с мистическим звуком, после чего в их жизни появляется загадочный ребенок. В главных ролях снимались Дев Патель и Рози Макьюэн.

«Не/время»

13 февраля в галерее М2 в Москве начнет работу групповая выставка «Не/время», посвященная художественному осмыслению феномена времени. В экспозиции будут представлены работы 15 современных художников, включая арт-группу «Коллективные действия», Андрея Филиппова, Веру Светлову, Грехта, Илью Говоркова и других, выполненные в различных медиа: живопись, скульптура, фотография и инсталляция.

Выставка построена как исследование трех подходов к восприятию времени. В первом зале время показано как линейная последовательность событий, во втором — как структура памяти, формирующая личность, а в третьем художники рассуждают о конечности и связи жизни со смертью.

«Symbiosis. Vol. 2: между материей и данными»

12 февраля в московской VS Gallery начнет работу выставка «Symbiosis. Vol. 2: между материей и данными», представляющая совместный проект пионера медиаарта Аристарха Чернышева и художницы Julia Cyferflora (Юлии Низамутдиновой). Экспозиция исследует новую антропологию на стыке космической материи и цифрового сознания, задавая вопросы о том, что сегодня определяет человека — биологическое происхождение или алгоритмическая среда.

В центре выставки — два ключевых объекта. Кинетическая работа Julia Cyferflora «Crypto Spore» отсылает к гипотезе о внеземном происхождении жизни, визуализируя момент первичного контакта материи, энергии и информации. Инсталляция Аристарха Чернышева «Инфочеловек» обращена к будущему, где личность существует как узел в глобальной сети данных, формируемый алгоритмами и цифровыми потоками. Экспозиция будет дополнена другими новыми работами обоих авторов.

«Артефакты чуда»

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HxvPgLD4gu5LEC3a8aDKePpFyWtAP4Di

В галерее К35 14 февраля открывается выставка, посвященная мифологии художницы Сокальски и ее центральному персонажу — Гарольду. Он представлен как метафора духовного сдвига, который взламывает герметичную реальность «Лаборатории» — стерильного мира, где люди добровольно отказываются от воли и критического мышления.

Через образ Гарольда автор исследует преодоление коллективной слепоты, восстановление связи между землей и небом и возвращение субъектности персонажам. Выставка наполнена отсылками как к классическому искусству (Диего Веласкес, Ян ван Эйк), так и к современной культуре, включая мультфильм «Тайна третьей планеты». Сценография отсылает к проекту Марселя Бротарса, а символ яйца трактуется как космогоническое начало, «артефакт чуда».

«Под маской»

С 13 февраля в Музее русского импрессионизма в Москве начнет работу юбилейная выставка «Под маской», приуроченная к десятилетию музея. Проект посвящен вековой истории карнавалов и маскарадов в дореволюционной России и исследует, как эта праздничная традиция стала частью национальной культуры.

На выставке будут представлены работы выдающихся русских художников, включая Владимира Маковского, Сергея Судейкина, Сергея Виноградова и Абрама Архипова. Их произведения запечатлели яркие моменты уличных гуляний, придворных балов и домашних праздников, отражая, как маскарадная мода проникала в изобразительное искусство и театрализовала повседневную жизнь.

Зотов.Кино

С 12 по 18 февраля в кинотеатре Центра «Зотов» в Москве пройдут специальные показы как классических работ, так и фестивальных новинок. Зрители смогут увидеть культовый готический хоррор «Другие» (The Others) с Николь Кидман в главной роли, представленный в новейшей 4К-реставрации. Также в программе — полицейская драма «Дело № 137» (Case 137) Доминика Молля, участвовавшая в конкурсе Каннского кинофестиваля 2025 года, и камерная драма «Отражения № 3» (Miroirs No. 3) режиссера Кристиана Петцольда.

Также продолжается ретроспектива Дэвида Линча — запланированы показы фильмов «Твин Пикс: Сквозь огонь» (Twin Peaks: Fire Walk with Me) и «Шоссе в никуда» (Lost Highway).