«Праздник Огурца» в Суздале, специальные показы аниме «Шепот сердца» с кинокритиками и премьера анимационного триллера «Непокой» от автора синего пса. А ещё — гастрофестиваль «Тайгастро», Pianissimo в «ГЭС‑2», выставка «Человек расшифрованный» в Sistema Gallery и новые проекты в «КУБе». Рассказываем, что куда сходить в первые выходные августа.

Праздник Огурца в Суздале

На территории Музея деревянного зодчества Владимиро-Суздальский музей-заповедник в 24-й раз проведёт легендарный фестиваль, но в этом году — сразу два дня. Гостей ждут огуречные конкурсы («Огуречный безмен», «Малосольные танцы», новый «Огуречный тир» и квиз), мастер-классы от шеф-повара по битым огурцам и восточные изыски от петербургского бара «Пища династии Минь». На сцене — фолк-музыка: 1 августа выступят «Полынь Folk», MATANYA, Slaveta и специальная гостья Влада Miravi, 2 августа — Clever, «КоленкорЪ», Runa Project и GUMA. Оба вечера завершатся сетами Beat/овка.

Для детей — зона «Мульти-Россия», квесты и встречи с Медведем-краеведом, а также фотозона со «Смешариками» и игры с Копатычем на главной сцене. Главная премьера — вечером 1 августа в Суздальском кремле: аудиовизуальное шоу «Свет Суздаля. Азбука Ополья» с проекциями на стены Архиерейских палат XV—XVIII веков по мотивам сказок и легенд Ополья.

«Шёпот сердца»

Аниме «Шепот сердца» студии Ghibli выходит в российский прокат 13 августа в новой 4K-реставрации и дубляже Студийной банды. Перед этим в Москве и Санкт-Петербурге состоятся специальные показы, на которых фильм представят кинокритики и исследователи анимации.

«Шепот сердца» — единственная полнометражная работа режиссера Ёсифуми Кондо, сценарий к которой написал Хаяо Миядзаки. Фильм рассказывает историю школьницы Сидзуку, которая через любовь к книгам и встречу с одноклассником находит свой путь.

2 августа в московском ЦДМ пройдет спецпоказ картины в новом дубляже от Студийной банды, фильм представит исследователь аниме Сергей Сергиенко. В Санкт-Петербурге 1 августа в кинотеатре «Аврора» о фильме после показа расскажет кинокритик Максим Ершов, а 2 августа в кинотеатре Ленфильма — кинокритик Ярославна Фролова. Специальные показы также пройдут в других городах России.

«Непокой»

Анимационный мистический триллер «Непокой» — полнометражный фильм Леонида Шмелькова, автора культового веб-сериала про синего пса Андрея, — выходит в российский прокат 30 июля. «Непокой» — гипнотическая история об отеле «Роза», из которого невозможно уехать, и его странных постояльцах, исчезающих один за другим. Режиссёр называет своё кино «смесью Дэвида Линча с „Днём сурка“», а вдохновлялся рассказом Кортасара и мифом об Одиссее. В Москве спецпоказ пройдет 28 июля в «Пионере» (с Еленой Калашниковой), а в Санкт-Петербурге 31 июля в лектории «порт» (с Анной Логвиновой).

«А было ли это с нами?»

До 29 августа в галерее ART&BRUT можно увидеть групповой проект «А было ли это с нами?», в рамках которого три художника выступят одновременно в роли авторов и кураторов. Таша Артзолотое, Иван Глазков и Андрей Ковязин представили три самостоятельные живописные серии, объединённые общим ощущением лета как внутреннего состояния, а не календарного периода. Андрей Ковязин покажет серию «10 секунд», посвящённую природе воспоминаний; Таша Артзолотое — «Зелёные элегии» о мимолётности летнего момента; Иван Глазков — «Сувениры», обращённые к детским впечатлениям от деревенского лета.

«Человек расшифрованный»

В Sistema Gallery проходит групповая выставка «Человек расшифрованный» — совместный проект генетической компании «Эвоген» и Московской школы современного искусства (MSCA).

В экспозиции представлены работы 12 художников — Angel Danger, Ольги Айдиной, Лии Ашировой, Сабины Байсаровой, Марии Высотской, Маргариты Журавлевой, Дарьи Клементьевой, Ирины Короткой, Вани Репкина, Елены Филаретовой, Хекубы Шанро и Киры Шилиной — созданные по итогам лаборатории «Код жизни: генетика и искусство». Участники работали в действующих генетических лабораториях и под руководством куратора Анны Кириковой разработали самостоятельные высказывания в формате скульптуры, инсталляции, видео и пространственных объектов. Проект исследует влияние биотехнологий на представления о теле, идентичности и гибридных формах жизни.

«Тайгастро»

С 25 июля по 16 августа в шестой раз пройдет международный гастрономический фестиваль «Тайгастро». Организатор — команда красноярского ресторана Tunguska. В этом году в фестивале примут участие более 500 ресторанов из шести стран.

Главной площадкой станет Красноярск. 25 и 26 июля во дворе креативного кластера «Квадрат» состоится праздник уличной еды и музыки «Тайгейр». В программе — гала-ужины с участием звезд российской и мировой гастрономии, образовательный форум для шеф-поваров, концерты и кинопоказы. Также запланированы гастрольные ужины в ресторанах Сочи, Иркутска, Казани, Нижнего Новгорода, Самары и Шанхая. Культурная программа охватит музеи, кинотеатры и книжные магазины Красноярска, Москвы и Екатеринбурга.

«КУБ»

До 9 августа 2026 года на площадке «КУБа» представлены 15 новых экспозиций современного искусства, представленных ведущими галереями и институциями. В проектах принимают участие как признанные авторы, так и молодые художники — выпускники профильных программ MSCA. Кураторские проекты охватывают широкий спектр медиумов: от живописи и керамики до инсталляций и объектов. Центральными темами сезона стали переосмысление категории «нового» в искусстве, взаимодействие человека и природы, а также поиск баланса между рефлексией и визуальным опытом. Экспозиции развернуты в большом зале, лектории, галерейных пространствах и зоне «Куб.Маркет», создавая единое выставочное поле для диалога между разными художественными практиками и поколениями авторов.

Pianissimo

До 5 августа 2026 года в Доме культуры «ГЭС-2» проходит ежегодный летний фестиваль фортепианной музыки Pianissimo. В программе — выступления восьми пианистов из России, Италии, Португалии, Турции и Южной Кореи, среди которых как признанные артисты, так и недавние дебютанты международной сцены.

Российскую школу представят Михаил Пироженко, Егор Кадников, Владимир Петров и Даниил Харитонов. Зарубежными участниками станут Маттео Буонаноче (Италия), Жуан Нету Виейра (Португалия), Джан Сарач (Турция) и Моюн Юн (Южная Корея).

Куратор музыкальных программ «ГЭС-2» Дмитрий Ренанский отметил, что фестиваль традиционно сочетает демонстрацию российской исполнительской школы и знакомство публики с молодыми музыкантами из разных стран. Основатель Pianissimo Алексей Городнев добавил, что в этом году впервые выступит представитель Португалии, а также прозвучат новые имена отечественной фортепианной школы.

«Жили-были. И живем»

До 22 августа в галерее 11.12 можно увидеть персональную выставку Виктории Вейсбрут «Жили-были. И живем». Художница предлагает зрителям авторскую интерпретацию русских сказок, перенесённых в современную реальность. Её произведения соединяют фольклорные мотивы с актуальной эстетикой, порождённой влиянием интернета и цифровой среды. В новой серии работ Вейсбрут исследует тему эйфории как внутреннего состояния, противопоставляя иллюзию безграничного счастья реальности повседневной жизни.

«Георгий Данелия. Бумажный кинематограф»

До 13 сентября в Образовательном центре ММОМА в Ермолаевском, 17 проходит выставка «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф», посвященная графическому наследию одного из самых значимых режиссеров отечественного кино. Экспозиция на двух этажах впервые представляет Данелия как многомерного автора, для которого кино, рисунок и наблюдение за жизнью были неразрывно связаны.

Выставка выстроена хронологически и показывает, как режиссерское мышление формируется через линию: от быстрых набросков до целых миров, знакомых по фильмам «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Осенний марафон» и «Кин-дза-дза!». Соседство графики и киноархива раскрывает Данелия не только как классика кинематографа, но и как самобытного художника-графика.

«Школа Званцевой. Лаборатория модернизма»

В Музее русского импрессионизма продолжается выставка, посвящённая художественным мастерским Елизаветы Званцевой — ученицы Ильи Репина, создавшей первые в России частные школы на парижский манер. Экспозиция представляет диалог работ преподавателей и студентов этого уникального учебного заведения Серебряного века, где вместо рутины делали акцент на развитии «восприимчивости». В школе на Таврической преподавали Лев Бакст, Кузьма Петров-Водкин и Мстислав Добужинский, а среди учеников были Елена Гуро, Михаил Матюшин и Марк Шагал.

«Symbiosis. Vol. 3: ошибка восприятия»

До 6 сентября 2026 года в первой российской галерее фиджитал-искусства VS Gallery проходит совместный проект Платона Инфанте и Кирилла Рейва. Экспозиция исследует границы между физическим и цифровым, предлагая зрителю оказаться в пространстве, где реальность становится интерфейсом, а взгляд — активным участником взаимодействия.

Кирилл Рейв представил тотальную инсталляцию с цифровыми зеркалами и фрактальными структурами, где геометрия треугольника и креста задаёт код среды. Платон Инфанте дополняет экспозицию объектами-«айсбергами», возникающими из алгоритмической генерации и вторгающимися в материальное пространство. В проекте стирается различие между наблюдателем и наблюдаемым: цифровая среда обретает ответный взгляд.