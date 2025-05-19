18 мая в швейцарском Базеле состоялся финал «Евровидения-2025». Музыкальный критик и автор телеграм-канала «Войс» Владимир Завьялов выделил несколько главных моментов европейского песенного конкурса.

Неожиданная победа Австрии

Победу на «Евровидении-2025» одержал австрийский певец JJ (настоящее имя Йоханнес Питч). 24-летний обладатель редкого для мужчины тембра голоса — контртенора — исполнил балладу Wasted Love и получил 436 баллов.

Интересно, что изначально высоко он не котировался — прогнозисты прочили австрийцу в лучшем случае второе место. Все решили голоса национальных жюри — 258 против 178 от зрителей.

Таким образом, в 2026 году «Евровидение» одиннадцать лет спустя вернется в Австрию. Предыдущим призером был травести-певец Том Нойвирт (Кончита Вурст). Нынешний победитель тоже причисляет себя к квир-сообществу*. У Йоханнеса — филиппинские корни по матери. В 2020 году он участвовал в британском «Голосе» и австрийском шоу-аналоге. Сейчас выступает в в Венской государственной опере — надо сказать, что влияние оперной музыки очень сильно чувствуется в песне-победительнице.

Скандальный Израиль

Арабо-израильский конфликт и широкая поддержка Палестины в Европе уже по умолчанию который год подряд превращает в пороховую бочку само участие Израиля в «Евровидении». Конкурсантов от страны традиционно освистывают, подвергают критике, а также в целом широко протестуют против их участия.

В этом году гремело еще сильнее. Нынешняя израильская участница — певица Юваль Рафаэль — была на фестивале, который подвергся атакам террористов ХАМАС. Юваль восемь часов пряталась под телами погибших в бомбоубежище и получила осколочные ранения.

Несмотря на сильный политический фон, а также протесты (во время репетиций и полуфиналов певицу регулярно освистывали люди с палестинскими флагами — и даже пытались к ней прорваться), выступление с духоподъемной балладой и гимном миролюбия New Day Will Rise позволило Юваль занять вторую строчку.

Украинские конкурсанты и «русский след»

Конкурсанты от Украины — группа Ziferblat с песней Bird Of Pray — заняли довольно высокое седьмое место. Но запомнилось участие страны не ими, а протестом против «российского следа», который украинская общественность усмотрела сразу у нескольких артистов.

Так, украинские СМИ призвали не голосовать за эстонца Томми Кэша (номер ставила россиянка Алина Пязок), грузинку Мариам Шенгелия (поддерживает пророссийскую партию «Грузинская мечта»), армянина Parg (выступала в РФ после 2022 года), ирландку Эмми (автор песни — россиянка) и даже австрийца JJ (вдохновлялся Анной Нетребко). Эмми и Мариам не прошли в финал. Парг занял 18-е место, Томми Кэш — второе. Вряд ли украинские протесты повлияли на расстановку сил в финале.

Британцы опять аутсайдеры

Одна из главных мишеней критиков «Евровидения», которую называют анахронизмом конкурса — это привилегии стран-основательниц. Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания минуют стадию полуфинала и автоматически проходят в заключительную часть — что снижает вместе с требованиями к конкурсантам от этих стран и качество их номеров.

Наиболее ярко это выглядит на примере Великобритании, чье довольно снисходительное отношение к «Евровидению» давно стало фольклорным. От Альбиона из года в год приезжают малоизвестные на родине артисты с неяркими и незапоминающимися песнями и номерами. 2025 год исключением не стал — девичья кантри-группа Remember Monday (оцените: кантри из Британии — звучит как бритпоп из Штатов!) когда-то мелькнула в местном «Голосе», выпускала музыку, которой не было в местных чартах, но этого оказалось достаточно для «Евровидения». Но недостаточно для того, чтобы зрители отдали хотя бы один голос. Спасибо жюри, которое щедро отсыпало девушкам 88 баллов и позволило занять 19 место из 26.

Томми Кэш — лишь третий

Эстонец Томми Кэш — вероятно, самый медийный участник «Евровидения» в этом году. Артист, дружный с Charli XCX и Yung Lean, с 10+ лет карьеры за плечами, перформер и автор кучи смешных клипов решил отправиться на конкурс с итало-англоязычной песней Espresso Macchiato, в которой прошелся по штампам про итальянцев — и вызвал их праведный гнев.

Увы, ни имя, ни медийность, ни яркость, ни скандальный фон не помогли Кэшу победить: эстонец занял лишь третье место. Не повезло, в первую очередь. с жюри. которое оставило ему лишь 98 баллов.

Много песен на национальных языках (шведы, немцы, греки, поляки, итальянцы, украинцы, албанцы, французы)

Национальная карта на «Евровидении» всегда была козырной с точки зрения колорита номеров, но в прежние годы конкурсанты старались все-таки петь по-английски, чтобы сделать шаг навстречу зрителям из других стран.

В последние годы наблюдается обратная тенденция, что очень четко видно по конкурсу в этом году: больше половины артистов выбрали национальный, а не международный язык для своего номера. Правда, победу одержала все-таки песня на английском.

Жюри против зрителей

Еще один пункт критики «Евровидения» — разница в голосах жюри и зрителей, чьи мнения очень часто не только не сходятся друг с другом, но и противоречат. В этом году это противоречие выглядит наиболее выразительно. Например, конкурсант от Австрии — лишь четвертый по голосам зрителей, но именно поддержка жюри помогла ему взять «золото».

Совсем пропастью выглядит разрыв голосов у израильской конкурсантки — выиграв голосование зрителей (297 баллов), Юваль Рафаэль не встретила поддержки у жюри (60 баллов) — и поэтому уступила победу австрийцу JJ. И это тот случай, когда не задуматься о политическом подтексте такого решения совсем не представляется возможным. Но, если кейс Израиля можно объяснить политикой, то ситуация со Швейцарией (214 голосов жюри против нуля (!) зрителей) вообще никакому объяснению не поддается.

*решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России

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